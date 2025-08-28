Punjabराज्य

पंजाब में बागवानी की क्रांति…JICA के सहयोग से किसानों की आमदनी दोगुनी होने की तैयारी

Amzad Khan28 August 2025 - 11:57 AM
2 minutes read
Punjab Government
मंत्री मोहिंदर भगत और JICA प्रतिनिधि वर्कशॉप में.

Punjab Government : मुख्यमंत्री स भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार बागवानी क्षेत्र को प्रोत्साहन देने के लिए ठोस कदम उठा रही है. इसी दिशा में, पंजाब और जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी (जेआईसीए) ने संयुक्त रूप से “पंजाब में जलवायु अनुकूल और पर्यावरणीय रूप से टिकाऊ बागवानी (पीसीआरईएसएचपी) को बढ़ावा देने” विषय पर भागीदारों के साथ नई तकनीक के आदान-प्रदान पर एक वर्कशॉप का आयोजन किया. यह कार्यक्रम कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री (सीआईआई) परिसर, सेक्टर-31, चंडीगढ़ में हुआ.

इस अवसर पर बागवानी मंत्री मोहिंदर भगत ने जेआईसीए प्रतिनिधिमंडल का स्वागत किया, जिसमें फर्स्ट सेक्रेटरी (खाद्य एवं कृषि) श्री हेयासे ताकेहीको, जेआईसीए इंडिया के वरिष्ठ प्रतिनिधि श्री ईजी वाकामात्सु, सर्वे टीम लीडर श्री शिनोहारा टोगो और विकास विशेषज्ञ श्रीमती निष्ठा  वेंगुर्लेकर शामिल थे. सीआईआई चंडीगढ़ के चेयरपर्सन श्री अमित जैन भी उपस्थित रहे. मंत्री ने तकनीक हस्तांतरण और नवीन अभ्यासों के माध्यम से पंजाब की बागवानी को और सशक्त बनाने में सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया.

JICA के साथ साझेदारी में पंजाब की टिकाऊ बागवानी

30 सदस्यीय जेआईसीए दल ने मंत्री श्री मोहिंदर भगत से मुलाकात कर “पंजाब फसली अवशेष प्रबंधन और टिकाऊ बागवानी परियोजना (पीसीआरईएसएचपी)” के अंतर्गत साझेदारी पर चर्चा की. इसमें फसली विविधता, टिकाऊ संसाधन प्रबंधन और किसानों के हित में उन्नत तकनीक के उपयोग पर विचार-विमर्श हुआ. मोहिंदर भगत ने कहा कि पंजाब की बागवानी वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बना रही है और सरकार किसानों को आधुनिक तकनीक तथा अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञता प्रदान करने के लिए वचनबद्ध है. उन्होंने कहा, “जेआईसीए के सहयोग से पंजाब का लक्ष्य फसली विविधता को प्रोत्साहित करना, लागत कम करना और किसानों की आय बढ़ाना है.”

जापान के सहयोग से पंजाब में टिकाऊ बागवानी

फर्स्ट सेक्रेटरी श्री हेयासे ताकेहीको ने कहा कि पंजाब की बागवानी में अपार संभावनाएं हैं और जापान किसानों को लाभान्वित करने हेतु तकनीक, प्रशिक्षण और टिकाऊ पद्धतियों से सहयोग देगा. वर्कशॉप के दौरान कई सत्र आयोजित हुए जिनमें नियंत्रित वातावरण बागवानी, कृषि-तकनीक आधारित समाधान, कम-कार्बन बागवानी तथा भारत-जापान के बीच अकादमिक सहयोग जैसे विषय शामिल थे. इन सत्रों ने विशेषज्ञों को प्रस्तुति, संवाद और विचार-विमर्श का मंच प्रदान किया.

भारत-जापान सहयोग से पंजाब में टिकाऊ बागवानी

इस आयोजन में जापान और भारत की कई कंपनियां, शोध संस्थान और विश्वविद्यालय भी शामिल हुए, जिनका लक्ष्य पंजाब में टिकाऊ और जलवायु अनुकूल बागवानी को आगे बढ़ाना है. इससे पहले, पंजाब राज्य खाद्य आयोग के चेयरमैन श्री बाल मुकुंद शर्मा और पंजाब की बागवानी निदेशक श्रीमती शैलेन्द्र कौर ने किसानों को दी जा रही तकनीकी मार्गदर्शन, वित्तीय सहायता और टिकाऊ बागवानी संबंधी पहलों पर प्रकाश डाला.

कार्यक्रम का समापन पंजाब-जापान सहयोग को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता के साथ हुआ, जिससे राज्य में टिकाऊ और किसान-केंद्रित विकास को बढ़ावा मिलेगा. इस अवसर पर पनसीड के चेयरमैन श्री मोहिंदर सिंह सिद्धू, बागवानी विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, कृषि वैज्ञानिक और विभिन्न किसान संगठनों के प्रतिनिधि उपस्थित थे.

यह भी पढ़ें : पंजाब सरकार का बड़ा ऐलान… SC/ST वर्गों को मिलेगा शिक्षा, न्याय और बराबरी का हक

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Amzad Khan28 August 2025 - 11:57 AM
2 minutes read

Related Articles

Photo of 15 महाराजा रणजीत सिंह कैडेटों ने SSB इंटरव्यू में NDA और TES कोर्स के लिए सफलता की हासिल

15 महाराजा रणजीत सिंह कैडेटों ने SSB इंटरव्यू में NDA और TES कोर्स के लिए सफलता की हासिल

28 August 2025 - 3:53 PM
Photo of UP School Merger: सरकार का बड़ा आदेश, अब एक नहीं तीन किलोमीटर के दायरे वाले विद्यालयों का होगा विलय

UP School Merger: सरकार का बड़ा आदेश, अब एक नहीं तीन किलोमीटर के दायरे वाले विद्यालयों का होगा विलय

28 August 2025 - 3:25 PM
Photo of पंजाब में पशुपालकों के लिए किए गए विलक्षण प्रयासों की केंद्र सरकार ने की सराहना

पंजाब में पशुपालकों के लिए किए गए विलक्षण प्रयासों की केंद्र सरकार ने की सराहना

28 August 2025 - 2:52 PM
Photo of CM भगवंत मान ने बाढ़ पीड़ितों के लिए हेलीकॉप्टर तैनात किया… जानिए कैसे मिलेगी हर परिवार को तुरंत राहत

CM भगवंत मान ने बाढ़ पीड़ितों के लिए हेलीकॉप्टर तैनात किया… जानिए कैसे मिलेगी हर परिवार को तुरंत राहत

28 August 2025 - 2:31 PM
Photo of पंजाब बाढ़ राहत 2025: CM भगवंत मान की कैबिनेट द्वारा फील्ड में सक्रिय राहत कार्य

पंजाब बाढ़ राहत 2025: CM भगवंत मान की कैबिनेट द्वारा फील्ड में सक्रिय राहत कार्य

28 August 2025 - 12:55 PM
Photo of पंजाब सरकार का बड़ा ऐलान… SC/ST वर्गों को मिलेगा शिक्षा, न्याय और बराबरी का हक

पंजाब सरकार का बड़ा ऐलान… SC/ST वर्गों को मिलेगा शिक्षा, न्याय और बराबरी का हक

28 August 2025 - 11:20 AM
Photo of रिश्वत लेते पकड़ा गया सहायक जेल सुपरिंटेंडेंट, विजीलेंस ब्यूरो ने किया गिरफ्तार

रिश्वत लेते पकड़ा गया सहायक जेल सुपरिंटेंडेंट, विजीलेंस ब्यूरो ने किया गिरफ्तार

28 August 2025 - 11:11 AM
Photo of Punjab: बाढ़ की स्थिती पर रेलवे का बड़ा फैसला, वंदे भारत एक्सप्रेस समेत 18 ट्रेनें रद्द

Punjab: बाढ़ की स्थिती पर रेलवे का बड़ा फैसला, वंदे भारत एक्सप्रेस समेत 18 ट्रेनें रद्द

27 August 2025 - 10:39 PM
Photo of कृषि मंत्री खुड्डियां ने की आढ़ती संघ के साथ मंत्रियों की कमेटी की बैठक की अध्यक्षता

कृषि मंत्री खुड्डियां ने की आढ़ती संघ के साथ मंत्रियों की कमेटी की बैठक की अध्यक्षता

27 August 2025 - 9:45 PM
Photo of हीरो एशिया कप 2025: बिहार के हॉकी प्रशिक्षुओं की अहम भूमिका, राजगीर में तैयारियां जोरों पर

हीरो एशिया कप 2025: बिहार के हॉकी प्रशिक्षुओं की अहम भूमिका, राजगीर में तैयारियां जोरों पर

27 August 2025 - 8:51 PM
Back to top button