पंजाब में 1,400 करोड़ रुपये का निवेश करेगी आई.ओ.एल. केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड कंपनी: संजीव अरोड़ा

Punjab News
कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा ने बताया कि आई.ओ.एल. केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड बरनाला में ₹1,400 करोड़ की नई ए.पी.आई. यूनिट स्थापित करेगी, जिससे 2,000 लोगों को रोजगार मिलेगा।

Chandigarh : आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक श्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के गतिशील नेतृत्व में पंजाब को एक जीवंत, स्वस्थ और भविष्य के लिए तैयार राज्य बनाने के उद्देश्य से, कैबिनेट मंत्री श्री संजीव अरोड़ा ने बताया कि सालाना 2300 करोड़ रुपये के टर्नओवर वाली कंपनी आई.ओ.एल. केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड पंजाब में 1,400 करोड़ रुपये का निवेश करने जा रही है। कंपनी जिला बरनाला के गांव बड़बर में एक नई एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट (ए पी आई) निर्माण इकाई स्थापित करेगी। इस इकाई से लगभग 2,000 पंजाबियों को रोज़गार के अवसर प्राप्त होंगे।

प्रोजेक्ट को मिली पर्यावरण मंज़ूरी

अरोड़ा ने बताया कि इस प्रोजेक्ट के लिए पर्यावरण संबंधी मंज़ूरी मिल चुकी है और इकाई स्थापित करने के लिए ज़मीन कंपनी के अधिकार में है। आई.ओ.एल. केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड भारत की प्रमुख एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट (ए पी आई) और विशेष रसायन निर्माताओं में से एक है। यह कंपनी दर्द, बुखार और सूजन के इलाज में व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली नॉन-स्टीरॉयडल एंटी-इंफ्लेमेटरी ड्रग (एन एस ए आई डी) आइबूप्रोफेन बनाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी निर्माता कंपनी भी है।

बरनाला इकाई के बाद निवेश में बड़ी वृद्धि

उन्होंने आगे बताया कि कंपनी की एक निर्माण इकाई पहले से ही फतेहगढ़ छन्ना, बरनाला में कार्यरत है। उल्लेखनीय है कि नई इकाई की स्थापना के बाद पंजाब में इस कंपनी का कुल निवेश 2533 करोड़ रुपये तक पहुंच जाएगा और इसकी सभी इकाइयों में कुल 3100 लोग कार्यरत होंगे।

श्री अरोड़ा ने कहा कि बरनाला जिले के बड़बर गांव में प्रस्तावित 1,400 करोड़ रुपये का यह ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट, आई.ओ.एल. की ए पी आई उत्पादन क्षमता को बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम है और यह पंजाब को फार्मास्यूटिकल और रासायनिक उद्योगों के एक उभरते केंद्र के रूप में स्थापित करेगा।

‘आप’ सरकार के कार्यकाल में हुआ ₹1.30 लाख करोड़ का निवेश

उन्होंने यह भी बताया कि ‘आप’ सरकार के सत्ता संभालने के बाद से पंजाब में कुल 1.30 लाख करोड़ रुपये का निवेश हुआ है, जिससे 5 लाख लोगों को रोजगार मिला है। इस अवसर पर आई.ओ.एल. केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री वरिंदर गुप्ता और निवेश प्रोत्साहन विभाग के सी.ई.ओ. अमित ढाका भी मौजूद थे, जिन्होंने मीडिया के सवालों के उत्तर दिए।

