Punjabराज्य

पंजाब में सुरक्षा की बड़ी सफलता: गुरदासपुर से 10 किलो हेरोइन बरामद, 4 तस्कर गिरफ्तार

Amzad Khan22 September 2025 - 11:48 AM
2 minutes read
Punjab Heroin Arrest
बीएसएफ और पंजाब पुलिस टीम ने गुरदासपुर में 10 किलो हेरोइन के साथ तस्करों को गिरफ्तार किया

Punjab Heroin Arrest : पंजाब में सीमा सुरक्षा और युवा सुरक्षा को लेकर बीएसएफ और पंजाब पुलिस ने गुरदासपुर जिले के गांव थेथरके में एक बड़ी कार्रवाई की. अंतरराष्ट्रीय सीमा पार से आने वाली 10 किलो हेरोइन की तस्करी को नाकाम करते हुए चार तस्करों को गिरफ्तार किया गया. इस सफलता ने साबित कर दिया कि पंजाब सरकार और सुरक्षा एजेंसियों का तालमेल बेहद मजबूत है और राज्य में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के प्रति पूरी गंभीरता दिखाई जा रही है.

विश्वसनीय इनपुट और त्वरित कार्रवाई

सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, बीएसएफ और पुलिस को पता चला कि कुछ तस्कर सीमा के पास बड़ी मात्रा में नशा लेकर आ रहे हैं. उसी सूचना के आधार पर सुबह-सुबह संयुक्त टीम ने पाबंद कार्रवाई शुरू की. इस कार्रवाई में चारों तस्करों को धर दबोचा गया. तलाशी के दौरान उनके पास से 5 पैकेट हेरोइन (करीब 10 किलो), 3 मोबाइल फोन और 2 मोटरसाइकिलें बरामद हुईं. बरामद हेरोइन की अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत करोड़ों रुपए बताई जा रही है.

गिरफ्तार तस्करों की पहचान और पिछले कृत्य

गिरफ्तार तस्करों की पहचान गुरदासपुर के मानेपुर और बल्लगन, और अमृतसर के पाखा तारा सिंह और पल्ला कॉलोनी के निवासी के रूप में की गई है. यह चारों पहले भी नशा तस्करी में शामिल पाए गए थे. अधिकारियों का कहना है कि यह गिरफ्तारी सिर्फ एक घटना नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय नशा तस्करी नेटवर्क को कमजोर करने का महत्वपूर्ण कदम है.

नशा तस्करी नेटवर्क पर बड़ा झटका

बीएसएफ और पंजाब पुलिस की यह संयुक्त कार्रवाई नशा तस्करी के नेटवर्क को तोड़ने का हिस्सा है. वरिष्ठ अधिकारियों ने टीम की इस सफलता की प्रशंसा की और कहा कि पंजाब सरकार की सक्रियता और सुरक्षा एजेंसियों के सामूहिक प्रयास से ही ऐसे बड़े रैकेट को रोका जा सकता है.

भविष्य में और बड़ी जानकारी की उम्मीद

अधिकारियों का कहना है कि गिरफ्तार तस्करों से पूछताछ जारी है. उम्मीद की जा रही है कि इसके जरिए अंतरराष्ट्रीय तस्करी रैकेट के और बड़े राज़ सामने आएंगे. इस सफलता से यह साफ हो गया कि पंजाब सरकार और सुरक्षा एजेंसियां मिलकर युवाओं को नशे से बचाने और सीमाओं की सुरक्षा के प्रति कितनी गंभीर हैं.

कानून-व्यवस्था और जनता का भरोसा

पंजाब में कानून-व्यवस्था और सुरक्षा के प्रति यह कदम एक मिसाल है. यही वजह है कि राज्य में लोगों को भरोसा है कि उनके युवा और सीमाएं सुरक्षित हाथों में हैं. यह कार्रवाई दिखाती है कि पंजाब सरकार और सुरक्षा एजेंसियां मिलकर राज्य में अपराध और नशा तस्करी को रोकने के लिए पूरी तरह सक्रिय हैं.

यह भी पढ़ें : पंजाब सरकार की ऐतिहासिक पहल: मात्र एक सप्ताह में 1.75 लाख पशुओं का सफल टीकाकरण

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Amzad Khan22 September 2025 - 11:48 AM
2 minutes read

Related Articles

Photo of बरेली में ‘आई लव मुहम्मद’ पोस्टर हटाने पर बवाल, पुलिस पर भड़के IMC नेता, मुकदमा दर्ज

बरेली में ‘आई लव मुहम्मद’ पोस्टर हटाने पर बवाल, पुलिस पर भड़के IMC नेता, मुकदमा दर्ज

22 September 2025 - 3:20 PM
Photo of जुगराज सिंह हत्या केस : नागालैंड के कोहिमा से दो मुख्य आरोपी एजीटीएफ की बड़ी कार्रवाई में गिरफ्तार

जुगराज सिंह हत्या केस : नागालैंड के कोहिमा से दो मुख्य आरोपी एजीटीएफ की बड़ी कार्रवाई में गिरफ्तार

22 September 2025 - 12:04 PM
Photo of पंजाब सरकार की ऐतिहासिक पहल: मात्र एक सप्ताह में 1.75 लाख पशुओं का सफल टीकाकरण

पंजाब सरकार की ऐतिहासिक पहल: मात्र एक सप्ताह में 1.75 लाख पशुओं का सफल टीकाकरण

22 September 2025 - 10:44 AM
Photo of कैंसर से जंग हार गए संगीतकार चरणजीत आहूजा, 74 की उम्र में ली अंतिन सांस, CM भगवंत मान ने दी श्रद्धांजलि

कैंसर से जंग हार गए संगीतकार चरणजीत आहूजा, 74 की उम्र में ली अंतिन सांस, CM भगवंत मान ने दी श्रद्धांजलि

22 September 2025 - 9:47 AM
Photo of पंजाब में बाढ़ राहत अभियान तेज, सीवरेज बहाली से लेकर पशु देखभाल तक व्यापक कदम

पंजाब में बाढ़ राहत अभियान तेज, सीवरेज बहाली से लेकर पशु देखभाल तक व्यापक कदम

21 September 2025 - 11:12 PM
Photo of गहलोत का केंद्र पर निशाना: कन्हैयालाल केस में न्याय में देरी, स्वास्थ्य और राशन योजनाओं पर भी उठाए सवाल

गहलोत का केंद्र पर निशाना: कन्हैयालाल केस में न्याय में देरी, स्वास्थ्य और राशन योजनाओं पर भी उठाए सवाल

21 September 2025 - 10:44 PM
Photo of पंजाब में बाढ़ के बाद पशुधन सुरक्षा को लेकर सरकार का बड़ा कदम, एक हफ्ते में 1.75 लाख पशुओं का टीकाकरण

पंजाब में बाढ़ के बाद पशुधन सुरक्षा को लेकर सरकार का बड़ा कदम, एक हफ्ते में 1.75 लाख पशुओं का टीकाकरण

21 September 2025 - 8:29 PM
Photo of ‘युद्ध नशों विरूद्ध’ का 204वां दिन: पंजाब पुलिस ने भारी मात्रा में हेरोइन और ड्रग मनी समेत 89 नशा तस्करों को किया गिरफ्तार

‘युद्ध नशों विरूद्ध’ का 204वां दिन: पंजाब पुलिस ने भारी मात्रा में हेरोइन और ड्रग मनी समेत 89 नशा तस्करों को किया गिरफ्तार

21 September 2025 - 7:12 PM
Photo of H-1B वीजा मुद्दे पर राहुल गांधी के बयान पर भड़के अनिल विज, बोले– मानसिक इलाज कराएं राहुल गांधी

H-1B वीजा मुद्दे पर राहुल गांधी के बयान पर भड़के अनिल विज, बोले– मानसिक इलाज कराएं राहुल गांधी

21 September 2025 - 6:41 PM
Photo of बिहार चुनाव 2025: तेजस्वी यादव का दावा, सीटों पर बनी सहमति, चुनाव आयोग और सरकार पर साधा निशाना

बिहार चुनाव 2025: तेजस्वी यादव का दावा, सीटों पर बनी सहमति, चुनाव आयोग और सरकार पर साधा निशाना

21 September 2025 - 5:30 PM
Back to top button