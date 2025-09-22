Punjab Heroin Arrest : पंजाब में सीमा सुरक्षा और युवा सुरक्षा को लेकर बीएसएफ और पंजाब पुलिस ने गुरदासपुर जिले के गांव थेथरके में एक बड़ी कार्रवाई की. अंतरराष्ट्रीय सीमा पार से आने वाली 10 किलो हेरोइन की तस्करी को नाकाम करते हुए चार तस्करों को गिरफ्तार किया गया. इस सफलता ने साबित कर दिया कि पंजाब सरकार और सुरक्षा एजेंसियों का तालमेल बेहद मजबूत है और राज्य में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के प्रति पूरी गंभीरता दिखाई जा रही है.

विश्वसनीय इनपुट और त्वरित कार्रवाई

सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, बीएसएफ और पुलिस को पता चला कि कुछ तस्कर सीमा के पास बड़ी मात्रा में नशा लेकर आ रहे हैं. उसी सूचना के आधार पर सुबह-सुबह संयुक्त टीम ने पाबंद कार्रवाई शुरू की. इस कार्रवाई में चारों तस्करों को धर दबोचा गया. तलाशी के दौरान उनके पास से 5 पैकेट हेरोइन (करीब 10 किलो), 3 मोबाइल फोन और 2 मोटरसाइकिलें बरामद हुईं. बरामद हेरोइन की अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत करोड़ों रुपए बताई जा रही है.

गिरफ्तार तस्करों की पहचान और पिछले कृत्य

गिरफ्तार तस्करों की पहचान गुरदासपुर के मानेपुर और बल्लगन, और अमृतसर के पाखा तारा सिंह और पल्ला कॉलोनी के निवासी के रूप में की गई है. यह चारों पहले भी नशा तस्करी में शामिल पाए गए थे. अधिकारियों का कहना है कि यह गिरफ्तारी सिर्फ एक घटना नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय नशा तस्करी नेटवर्क को कमजोर करने का महत्वपूर्ण कदम है.

नशा तस्करी नेटवर्क पर बड़ा झटका

बीएसएफ और पंजाब पुलिस की यह संयुक्त कार्रवाई नशा तस्करी के नेटवर्क को तोड़ने का हिस्सा है. वरिष्ठ अधिकारियों ने टीम की इस सफलता की प्रशंसा की और कहा कि पंजाब सरकार की सक्रियता और सुरक्षा एजेंसियों के सामूहिक प्रयास से ही ऐसे बड़े रैकेट को रोका जा सकता है.

भविष्य में और बड़ी जानकारी की उम्मीद

अधिकारियों का कहना है कि गिरफ्तार तस्करों से पूछताछ जारी है. उम्मीद की जा रही है कि इसके जरिए अंतरराष्ट्रीय तस्करी रैकेट के और बड़े राज़ सामने आएंगे. इस सफलता से यह साफ हो गया कि पंजाब सरकार और सुरक्षा एजेंसियां मिलकर युवाओं को नशे से बचाने और सीमाओं की सुरक्षा के प्रति कितनी गंभीर हैं.

कानून-व्यवस्था और जनता का भरोसा

पंजाब में कानून-व्यवस्था और सुरक्षा के प्रति यह कदम एक मिसाल है. यही वजह है कि राज्य में लोगों को भरोसा है कि उनके युवा और सीमाएं सुरक्षित हाथों में हैं. यह कार्रवाई दिखाती है कि पंजाब सरकार और सुरक्षा एजेंसियां मिलकर राज्य में अपराध और नशा तस्करी को रोकने के लिए पूरी तरह सक्रिय हैं.

