Punjab

पंजाब सरकार बाढ़ पीड़ितों को हुए नुकसान की पाई-पाई का मुआवजा देगी : सीएम भगवंत मान

Ajay Yadav24 August 2025 - 2:55 PM
3 minutes read
Punjab News :
पंजाब सरकार बाढ़ पीड़ितों को हुए नुकसान की पाई-पाई का मुआवजा देगी : सीएम भगवंत मान

फटाफट पढ़ें

  • मुख्यमंत्री ने बाढ़ का मुआवजा देने की घोषणा की
  • भविष्य में आपदा से बचाव के उपाय तय किए जाएंगे
  • बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर हालात देखे गए
  • अधिकारियों को नुकसान का सही आंकलन करने कहा
  • सरकार ने लोगों को हर संभव मदद का भरोसा दिया

Punjab News : पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आज राज्य में बाढ़ के कारण लोगों को हुए हर तरह के नुकसान के लिए उचित मुआवजा देने की घोषणा की. इसके साथ ही, मुख्यमंत्री ने कहा कि भविष्य में ऐसी प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान से बचने के तरीकों पर भी विचार किया जाएगा.

कपूरथला जिले के बाढ़ प्रभावित इलाकों के तूफानी दौरे के दौरान, लोगों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पहाड़ी राज्यों में लगातार हो रही बारिश के कारण राज्य में यह स्थिति उत्पन्न हुई है. भगवंत मान ने कहा कि उनकी सरकार इस गंभीर संकट की घड़ी में लोगों को राहत प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है और इस नेक काम के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी, उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार लोगों के जान-माल की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास कर रही है, और यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि लोगों को किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े.

राज्य सरकार की बाढ़ राहत में पूर्ण प्रतिबद्धता

बाढ़ प्रभावित इलाकों में लोगों को राहत पहुँचाने की राज्य सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता को दोहराते हुए, मुख्यमंत्री ने कहा कि वह प्राकृतिक आपदा के कारण राज्य में बनी स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए हैं, उन्होंने कहा कि राज्य सरकार लोगों को राहत पहुँचाने के लिए प्रतिबद्ध है, और उन्होंने अधिकारियों को ऐसी प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान को कम करने या टालने के तरीकों का पता लगाने के लिए भी कहा है. भगवंत मान ने कहा कि राज्य सरकार मुसीबत की इस घड़ी में लोगों के साथ खड़ी है और उन्हें हर तरह की सहायता प्रदान कर रही है.

बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्य जारी

मुख्यमंत्री ने कहा कि बाढ़ प्रभावित इलाकों में पहले से ही बड़े पैमाने पर राहत और बचाव कार्य चल रहे हैं, उन्होंने कहा कि प्रभावित इलाकों में राहत सुनिश्चित करने के लिए पूरा जोर लगाया जा रहा है ताकि लोगों को किसी भी तरह की मुश्किल का सामना न करना पड़े. भगवंत सिंह मान ने कहा कि राज्य सरकार इस कठिन समय में लोगों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है.

बाढ़ नुकसान के लिए विशेष गिरदावरी आदेशित

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने पहले ही राज्य में बाढ़ के कारण लोगों को हुए नुकसान का पता लगाने के लिए विशेष गिरदावरी के आदेश दिए हैं, उन्होंने कहा कि अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं कि विशेष गिरदावरी निष्पक्ष तरीके से की जाए ताकि लोगों को उनके नुकसान का उचित मुआवजा दिया जा सके.

एक-एक पैसे के नुकसान का मुआवजा देगी

मुख्यमंत्री ने कहा कि लोगों को नुकसान का उचित मुआवजा देने के लिए विशेष गिरदावरी में फसल, पशु, घर आदि के अलावा ऐसे हर नुकसान को शामिल किया जाएगा, उन्होंने कहा कि इन निचले इलाकों में बाढ़ के कारण हुए नुकसान का पता लगाकर लोगों को उचित मुआवजा दिया जाएगा. भगवंत सिंह मान ने लोगों को भरोसा दिलाया कि उनकी सरकार बाढ़ के दौरान लोगों को हुए एक-एक पैसे के नुकसान का मुआवजा देगी.

इससे पहले, जिला प्रशासन और जल संसाधन विभाग के अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को बाढ़ के कारण पैदा हुई स्थिति से अवगत कराया. इस दौरान, भगवंत सिंह मान ने मक्खू से हरीके पत्तन तक बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण भी किया.

यह भी पढ़ें : पंजाब सरकार ने दी चेतावनी, निजी जानकारी चोरी करने वालों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Ajay Yadav24 August 2025 - 2:55 PM
3 minutes read

Related Articles

Photo of पंजाब सरकार ‘डिजिटल निजी डाटा सुरक्षा एक्ट’ के अंतर्गत नागरिकों के डाटा की सुरक्षा के लिए वचनबद्ध : वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा

पंजाब सरकार ‘डिजिटल निजी डाटा सुरक्षा एक्ट’ के अंतर्गत नागरिकों के डाटा की सुरक्षा के लिए वचनबद्ध : वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा

24 August 2025 - 8:38 AM
Photo of पंजाब में 27 एसोसिएट प्रोफेसरों को प्रिंसिपल पद पर पदोन्नति, मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने दी बधाई

पंजाब में 27 एसोसिएट प्रोफेसरों को प्रिंसिपल पद पर पदोन्नति, मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने दी बधाई

24 August 2025 - 8:00 AM
Photo of लीगल मेट्रोलॉजी विंग द्वारा कंपाउंडिंग फीस वसूली में 121% की वृद्धि

लीगल मेट्रोलॉजी विंग द्वारा कंपाउंडिंग फीस वसूली में 121% की वृद्धि

24 August 2025 - 7:40 AM
Photo of बरिंदर कुमार गोयल ने संजय वर्मा के परिवार से मुलाकात कर दुख जताया, दोषियों को सख्त सजा देने का दिया आश्वासन

बरिंदर कुमार गोयल ने संजय वर्मा के परिवार से मुलाकात कर दुख जताया, दोषियों को सख्त सजा देने का दिया आश्वासन

23 August 2025 - 10:41 PM
Photo of पंजाब में नशे के खिलाफ सख्त कार्रवाई, 87 तस्कर हुए काबू

पंजाब में नशे के खिलाफ सख्त कार्रवाई, 87 तस्कर हुए काबू

23 August 2025 - 10:16 PM
Photo of फाजिल्का के बाढ़ प्रभावित गांवों का बरिंदर गोयल और तरुनप्रीत सिंह सौंद ने किया दौरा, राहत कार्यों का लिया जायजा

फाजिल्का के बाढ़ प्रभावित गांवों का बरिंदर गोयल और तरुनप्रीत सिंह सौंद ने किया दौरा, राहत कार्यों का लिया जायजा

23 August 2025 - 9:59 PM
Photo of पंजाब में IT क्रांति की शुरुआत, हरपाल सिंह चीमा ने किया बड़ा ऐलान

पंजाब में IT क्रांति की शुरुआत, हरपाल सिंह चीमा ने किया बड़ा ऐलान

23 August 2025 - 9:15 PM
Photo of गुरु रविदास जी की जमीन पर कब्ज़े के मामले में SC आयोग ने जालंधर पुलिस से मांगी रिपोर्ट

गुरु रविदास जी की जमीन पर कब्ज़े के मामले में SC आयोग ने जालंधर पुलिस से मांगी रिपोर्ट

23 August 2025 - 8:25 PM
Photo of पंजाब: 55 लाख परिवारों के राशन कार्डों पर केंद्र की कैंची, CM भगवंत मान ने कहा- जब तक सीएम हू, कोई कार्ड नहीं कटेगा

पंजाब: 55 लाख परिवारों के राशन कार्डों पर केंद्र की कैंची, CM भगवंत मान ने कहा- जब तक सीएम हू, कोई कार्ड नहीं कटेगा

23 August 2025 - 7:47 PM
Photo of पंजाब के पर्यटन मंत्री तरुनप्रीत सिंह सौंद ने जसविन्दर भल्ला के निधन पर जताया दुख

पंजाब के पर्यटन मंत्री तरुनप्रीत सिंह सौंद ने जसविन्दर भल्ला के निधन पर जताया दुख

23 August 2025 - 3:53 PM
Back to top button