Punjabराज्य

पंजाब सरकार ने गुरु रविदास जी के प्रकाश पर्व और शिक्षाओं के प्रसार के लिए व्यापक तैयारियाँ कीं

Shanti Kumari6 February 2026 - 11:19 AM
2 minutes read
Punjab News

Punjab News : पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आज कहा कि राज्य सरकार श्री गुरु रविदास महाराज जी द्वारा दिए गए उपदेशों पर चलते हुए समानता वाले समाज की रचना के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है.

मुख्यमंत्री ने कहा कि गुरु जी की महान विरासत को बनाए रखने के मद्देनजर राज्य सरकार द्वारा 6 फरवरी को होशियापुर जिले में स्थित खुरालगढ़ में राज्य स्तरीय समागम आयोजित किया जा रहा है, उन्होंने कहा कि प्रकाश पर्व के अवसर पर पूरी कैबिनेट संगत के साथ श्री गुरु रविदास जी को श्रद्धा और सम्मान अर्पित करने के लिए नतमस्तक होगी. भगवंत सिंह मान ने समस्त संगत से इस राज्य स्तरीय समागम में पूरे धार्मिक उत्साह और बढ़-चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की.

मुख्यमंत्री की गुरु रविदास अपील

मुख्यमंत्री ने लोगों से समाज में प्रचलित विभिन्न सामाजिक बुराइयों को मिटाने के लिए श्री गुरु रविदास जी द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलने की अपील की, उन्होंने कहा कि श्री गुरु रविदास जी की बाणी समस्त मानवता के लिए प्रकाश-स्तंभ है और उन्होंने पूरी दुनिया को मानवता का रास्ता दिखाया. भगवंत सिंह मान ने कहा कि इस दिव्य बाणी से समाज को विभिन्न समस्याओं से मुक्त किया जा सकता है.

गुरु रविदास जी की यादगार उद्घाटन

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार पहले ही खुरालगढ़ में लगभग 148 करोड़ रुपये की लागत से विश्व स्तरीय यादगार बना चुकी है, जो राज्य सरकार द्वारा श्री गुरु रविदास जी को विनम्र श्रद्धांजलि है, उन्होंने कहा कि यह यादगार सुविधाओं से लैस इमारत, मल्टीलेवल पार्किंग, मीनार-ए-बेगमपुरा, संगत हॉल, अत्याधुनिक ऑडिटोरियम और अन्य सुविधाओं से सुसज्जित है. भगवंत सिंह मान ने कहा कि श्री गुरु रविदास जी ने समस्त मानवता की भलाई, समाज के सभी वर्गों की समानता का संदेश दिया और इस प्रकार समानतावादी मूल्यों पर आधारित समाज की रचना की.

नेक और सदाचारी जीवन जीने की शिक्षा दी

मुख्यमंत्री ने कहा कि श्री गुरु रविदास जी ने ऐसे आदर्श समाज का संकल्प दिया, जहाँ किसी को भी किसी प्रकार का कोई दुख या तकलीफ न झेलनी पड़े. भगवंत सिंह मान ने कहा कि श्री गुरु रविदास जी का महान जीवन, दर्शन और शिक्षाएँ मानवता का मार्गदर्शन करती रहती हैं, उन्होंने कहा कि श्री गुरु रविदास जी समाज के गरीब और पिछड़े वर्गों के रूहानी रहबर और मसीहा हैं, जिन्होंने हमें नेक और सदाचारी जीवन जीने की शिक्षा दी.

गुरु रविदास जी 649वां प्रकाश पर्व

भगवंत सिंह मान सरकार ने श्री गुरु रविदास जी महाराज के 649वें प्रकाश पर्व को पूरे धार्मिक उत्साह के साथ मनाने के लिए व्यापक प्रबंध किए हैं, साथ ही 2027 में ऐतिहासिक 650वें प्रकाश पर्व के लिए साल भर चलने वाली राज्य स्तरीय तैयारियाँ शुरू की हैं. श्री खुरालगढ़ साहिब में तीन दिवसीय राज्य स्तरीय समागम का आयोजन किया गया है जिसमें संतों, आध्यात्मिक नेताओं, कैबिनेट मंत्रियों, डिप्टी स्पीकर और अन्य गणमान्य व्यक्तियों की बड़ी संख्या में भागीदारी होगी तथा 6 फरवरी को श्री अखंड पाठ साहिब के भोग के उपरांत समापन होगा.

गुरु रविदास जी शिक्षाओं का प्रसार

भगवंत मान सरकार ने संगत की सुविधा के लिए व्यापक व्यवस्थाएँ और निर्विघ्न प्रबंध सुनिश्चित किए हैं. साथ ही श्री खुरालगढ़ साहिब से पंजाब के हर गाँव तक श्री गुरु रविदास जी की शिक्षाओं को ले जाने वाले कार्यक्रम शुरू करके सिलसिलेवार समागम आरंभ किए हैं. गुरु जी के महान जीवन, दर्शन और समानता, भाईचारे तथा मानवता के प्रति शाश्वत संदेश के प्रसार के लिए साल भर शैक्षिक, सांस्कृतिक और सामाजिक पहलकदमियां की जा रही हैं.

ये भी पढ़ें – मणिपुर में सरकार गठन के 24 घंटे बाद ही भड़की हिंसा, कुकी समुदाय ने बुलाया बंद

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Shanti Kumari6 February 2026 - 11:19 AM
2 minutes read

Related Articles

Photo of ‘गैंगस्टरां ते वार’ का 17वां दिन, पंजाब पुलिस ने 681 स्थानों पर की छापेमारी, 274 गिरफ्तार

‘गैंगस्टरां ते वार’ का 17वां दिन, पंजाब पुलिस ने 681 स्थानों पर की छापेमारी, 274 गिरफ्तार

6 February 2026 - 10:52 AM
Photo of मणिपुर में सरकार गठन के 24 घंटे बाद ही भड़की हिंसा, कुकी समुदाय ने बुलाया बंद

मणिपुर में सरकार गठन के 24 घंटे बाद ही भड़की हिंसा, कुकी समुदाय ने बुलाया बंद

6 February 2026 - 10:24 AM
Photo of सिक्किम में लगातार भूकंप के झटकों से कांपी धरती, लोगों में दहशत

सिक्किम में लगातार भूकंप के झटकों से कांपी धरती, लोगों में दहशत

6 February 2026 - 9:33 AM
Photo of मोहाली के सरकारी स्कूलों में शुरू हुआ रोजाना मेडिटेशन प्रोग्राम, पूरे पंजाब में लागू होगी योजना

मोहाली के सरकारी स्कूलों में शुरू हुआ रोजाना मेडिटेशन प्रोग्राम, पूरे पंजाब में लागू होगी योजना

6 February 2026 - 8:59 AM
Photo of पंजाब वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कनाडा के उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल से की महत्वपूर्ण मुलाकात

पंजाब वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कनाडा के उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल से की महत्वपूर्ण मुलाकात

5 February 2026 - 7:35 PM
Photo of पंजाब राज्य वन विकास निगम के वाइस चेयरमैन के रूप में बलजिंदर सिंह बंटी ने संभाला पदभार

पंजाब राज्य वन विकास निगम के वाइस चेयरमैन के रूप में बलजिंदर सिंह बंटी ने संभाला पदभार

5 February 2026 - 7:32 PM
Photo of पंजाब में ITI स्टूडेंट्स को राहत, ‘कोपा’ कोर्स के लिए 100% फीस माफी को मंजूरी- हरपाल सिंह चीमा

पंजाब में ITI स्टूडेंट्स को राहत, ‘कोपा’ कोर्स के लिए 100% फीस माफी को मंजूरी- हरपाल सिंह चीमा

5 February 2026 - 6:50 PM
Photo of पंजाब में मतदाता सूची को लेकर बड़ा कदम, निर्वाचन अधिकारी ने की समीक्षा

पंजाब में मतदाता सूची को लेकर बड़ा कदम, निर्वाचन अधिकारी ने की समीक्षा

5 February 2026 - 6:32 PM
Photo of चीनी मांझे से युवक की मौत, दुकानों पर पड़ा छापा, CM योगी ने कहा – अब दोषियों पर चलेगा हत्या का मुकदमा

चीनी मांझे से युवक की मौत, दुकानों पर पड़ा छापा, CM योगी ने कहा – अब दोषियों पर चलेगा हत्या का मुकदमा

5 February 2026 - 5:47 PM
Photo of वैशाली के सदर अस्पताल में बच्चा चोरी का आरोप, परिजनों को बेटा बताकर कर दी नसबंदी और थमाई बेटी

वैशाली के सदर अस्पताल में बच्चा चोरी का आरोप, परिजनों को बेटा बताकर कर दी नसबंदी और थमाई बेटी

5 February 2026 - 4:23 PM
Back to top button