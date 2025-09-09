Punjab flood update : पंजाब में बाढ़ की स्थिति लगातार गंभीर बनी हुई है. राजस्व, पुनर्वास और आपदा प्रबंधन मंत्री हरदीप सिंह मुंडियन ने बताया कि अब तक 23,015 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर निकाला गया है और 123 राहत शिविरों में 5,416 लोग रह रहे हैं. राज्य के 15 जिलों में बाढ़ से 3.87 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं. हाल ही में मंसा, मोगा और पटियाला में तीन और लोगों की मौत होने से मृतकों की संख्या बढ़कर 51 हो गई है.

फसल नुकसान और राहत कार्य की स्थिति

मंत्री ने बताया कि फसल नुकसान भी काफी बढ़ गया है और अब तक 1,84,938 हेक्टेयर से अधिक फसलें प्रभावित हो चुकी हैं. मकान और पशुपालन का नुकसान भी आंकलन किया जा रहा है, और बाढ़ का पानी घटने के बाद इसका पूरा आंकड़ा सामने आएगा. सुरक्षा और राहत कार्य जारी हैं. सेना ने लगभग 30 हेलीकॉप्टर तैनात किए हैं, जबकि BSF, NDRF और SDRF की टीमें जमीन पर बचाव और राहत कार्य कर रही हैं. सूखा राशन, पीने का पानी, दवाइयां और अन्य जरूरी सामग्री लगातार बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में भेजी जा रही हैं.

प्रभावितों तक मदद पहुंचाने के निरंतर प्रयास

मंत्री ने कहा कि राहत कार्यों और पुनर्वास में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है. प्रभावित लोगों को हर संभव मदद उपलब्ध कराई जा रही है. बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव का काम रात-दिन जारी है और सरकार सुनिश्चित कर रही है कि सभी प्रभावितों तक जल्दी से जल्दी मदद पहुंचे. बाढ़ की यह स्थिति राज्य के लिए चुनौतीपूर्ण है, लेकिन लगातार किए जा रहे राहत कार्य और सरकारी प्रयास प्रभावित लोगों के लिए उम्मीद की किरण बने हुए हैं.

