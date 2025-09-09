Punjabराज्य

पंजाब सरकार ने बाढ़ राहत और पुनर्वास के लिए शुरू किया ‘ऑपरेशन राहत’, मंत्री-वालंटियर सक्रिय

Amzad Khan9 September 2025 - 4:14 PM
2 minutes read
Punjab flood relief
हरजोत सिंह बैंस ने नंगल से 'ऑपरेशन राहत' की शुरुआत की।

Punjab flood relief : पंजाब सरकार ने भयानक बाढ़ से प्रभावित हज़ारों गाँवों के लाखों लोगों को तुरंत राहत पहुँचाने की कार्रवाई और तेज़ कर दी है. लोगों की जान और माल की रक्षा के लिए मंत्रियों, विधायकों, वालंटियरों और ज़िला प्रशासन की सक्रिय भागीदारी से बड़े पैमाने पर प्रयास किए जा रहे हैं. शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने आज नंगल से ‘ऑपरेशन राहत’ की शुरुआत की. यह 10 दिन का अभियान बाढ़ पीड़ित परिवारों को राहत और पुनर्वास के लिए समर्पित रहेगा. इसके अलावा उन्होंने सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल, सरसा नंगल से ‘आओ अपने गाँव का सरकारी स्कूल साफ़ करें’ अभियान भी शुरू किया. मंत्री ने गाँवों के पंच-सरपंचों, यूथ क्लबों और स्कूल प्रबंधन समितियों से इस सफाई अभियान में भाग लेने की अपील की

शिक्षा मंत्री ने दिया बयान

शिक्षा मंत्री ने कहा कि पिछले कई दिनों से बाढ़ के कारण पंजाब के लगभग 20 हज़ार सरकारी स्कूल बंद थे, जिन्हें आज साफ़-सफ़ाई के लिए खोला गया है. कल, 9 सितंबर से इन स्कूलों में विद्यार्थी पहुँचेंगे. उन्होंने कहा कि यदि कहीं कोई इमारत असुरक्षित लगती हो तो उसकी सूचना तुरंत ज़िले के डिप्टी कमिश्नर, एस.डी.एम. या इंजीनियर विंग को दी जा सकती है. मंत्री बैंस ने बताया कि बाढ़ पीड़ित परिवारों की मदद के लिए उनका परिवार व्यक्तिगत तौर पर 5 लाख रुपये देगा और 50 ज़रूरतमंद घरों की मरम्मत करवाएगा. आम आदमी पार्टी के वालंटियरों की टीमें गाँवों में भेजी गई हैं जो लोगों और पशुओं के लिए घर-घर जाकर मेडिकल सहायता उपलब्ध करा रही हैं.

सरकार ने मुआवजे में की वृद्धि

जलालाबाद में विधायक जगदीप कम्बोज गोल्डी ने गाँव जोधा भैणी में जानवरों के लिए चारा (कैटल फीड) वितरित किया. उन्होंने मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान का धन्यवाद किया कि सरकार ने फ़सलों और मकानों के मुआवज़े में वृद्धि की है और किसानों को अपनी ज़मीन पर आई रेत रखने व बेचने की अनुमति दी है. विधायक ने कहा कि अब बाढ़ के पानी से आई रेत किसान की होगी और वह इसे बेच भी सकेंगे. उन्होंने कहा कि लोगों के मकानों को हुए नुक़सान की भरपाई भी सरकार करेगी और इस संबंध में गिरदावरी कराने के आदेश पहले ही दिए जा चुके हैं. फ़ाज़िल्का में विधायक नरेंद्रपाल सिंह सवना ने गाँव महात्म के निवासियों को एक नई नाव भेंट की, ताकि राहत सामग्री का आवागमन हो सके. उन्होंने कहा कि इस मुश्किल समय में मैं अपने लोगों के साथ खड़ा हूँ.

डॉ. बलबीर सिंह ने जारी किया दिशा निर्देश

स्वास्थ्य मंत्री डॉ. बलबीर सिंह के दिशा-निर्देशों पर फ़ाज़िल्का स्वास्थ्य विभाग द्वारा साँप के काटने से बचाव के लिए विशेष हिदायतें जारी की गई हैं. सिविल सर्जन डॉ. राज कुमार और सहायक सिविल सर्जन डॉ. रोहित गोयल ने लोगों को सलाह दी कि साँप के डसने पर मरीज़ को तुरंत सरकारी अस्पताल पहुँचाया जाए, जहाँ मुफ़्त इलाज उपलब्ध है. उन्होंने कहा कि साँप के डसने पर घबराने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि मरीज़ को तुरंत सरकारी अस्पताल ले जाया जाए. इस समय एंबुलेंस के लिए 108 पर संपर्क किया जा सकता है.

सुरक्षित स्थान पर पहुंचे 4 हजार लोग

इधर, डिप्टी कमिश्नर अमरप्रीत कौर संधू ने बताया कि ज़िले में अब तक 10,874 राशन किटें और 5,890 कैटल फीड के बैग वितरित किए गए हैं. 4,235 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाया गया है. होशियारपुर से डिप्टी कमिश्नर सह ज़िला रेड क्रॉस सोसायटी की प्रधान आशिका जैन ने बताया कि बाढ़ से पीड़ित परिवारों की मदद के लिए सरकार के साथ-साथ स्वयंसेवी संस्थाएँ, कंपनियाँ और दानदाता सज्जन भी आगे आ रहे हैं.

