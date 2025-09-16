Punjabराज्य

Punjab flood Update: प्रभावित गांवों की संख्या स्थिर, राहत कैंप घटे और हालात हो रहे सामान्य

Amzad Khan16 September 2025 - 12:16 PM
Punjab flood Update : पंजाब के राजस्व, पुनर्वास और आपदा प्रबंधन मंत्री हरदीप सिंह मुंडियां ने आज बताया कि पूरे राज्य में बाढ़ की स्थिति में सुधार होने से पंजाब का जन-जीवन फिर से पटरी पर आ गया है. कैबिनेट मंत्री ने कहा कि पंजाब के लोगों के धैर्य और सरकार द्वारा समय पर किए गए उचित प्रयासों से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में हालात धीरे-धीरे सामान्य हो रहे हैं.

24 घंटे में राहत कैंपों की संख्या घटी

कैबिनेट मंत्री ने बाढ़ संबंधी 14 सितम्बर और 15 सितम्बर की रिपोर्टों की तुलना करते हुए बताया कि प्रभावित गांवों की संख्या का आंकड़ा बिना किसी बदलाव के 2,472 है जबकि प्रभावित आबादी का आंकड़ा 3,89,176 रहा. उन्होंने कहा कि हालांकि राहत के स्तर पर महत्वपूर्ण बदलाव हुआ है, जिसमें राहत कैंपों की संख्या 24 घंटों के भीतर 82 से घटाकर 66 कर दी गई है, जिससे यह संकेत मिलता है कि लोग लगातार अपने घरों की ओर लौट रहे हैं. इसी तरह इस अवधि के दौरान राहत कैंपों में ठहरे हुए लोगों की संख्या 3,699 से घटकर 3,449 हो गई. कैबिनेट मंत्री ने संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि राहत, सफ़ाई और पुनर्वास के प्रयास जोर-शोर से जारी हैं.

बचाव कार्य और फसली नुकसान स्थिर

राजस्व मंत्री ने आगे बताया कि ज़मीनी स्थिति में सुधार को देखते हुए एन.डी.आर.एफ., एस.डी.आर.एफ. और सेना की टीमों की तैनाती को भी तर्कसंगत किया गया है. उन्होंने कहा कि 14 सितम्बर तक एन.डी.आर.एफ. की दो टीमें फाजिल्का में और एक टीम फिरोजपुर में तैनात थीं, जबकि 15 सितम्बर तक फिरोजपुर में एक टीम राहत कार्य संबंधी तैयारियों को सुनिश्चित करने में लगी हुई है. मुंडियां ने बताया कि इसके साथ ही सुरक्षित निकाले गए व्यक्तियों की संख्या पिछले दिन की तरह 23,340 रही, जबकि फसली नुकसान का क्षेत्र भी पहले दिन की तरह 1,98,525 हेक्टेयर रहा.

