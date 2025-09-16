Punjab

लुधियाना के शिक्षकों ने बाढ़ राहत कोष में 31.53 लाख का योगदान देकर दिखाई सामाजिक जिम्मेदारी, शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने सराहा

Ajay Yadav16 September 2025 - 9:45 AM
1 minute read
Punjab News :
फटाफट पढ़ें

  • लुधियाना के शिक्षकों ने 31.53 लाख का योगदान दिया
  • बाढ़ पीड़ितों की मदद को दिखाया मानवता का भाव
  • शिक्षा मंत्री को सौंपा गया राहत कोष का यह योगदान
  • हरजोत बैंस ने अध्यापकों की सराहना करते हुए कहा
  • सरकार ने मदद के लिए फिर जताई पूरी प्रतिबद्धता

Punjab News : मानवता की सेवा और एकता व सहानुभूति की भावना के तहत, लुधियाना जिले के सरकारी सेकेंडरी स्कूलों के अध्यापक और स्टाफ ने मिलकर पंजाब मुख्यमंत्री बाढ़ राहत कोष में 31,53,000 रुपए का योगदान दिया है, जिससे प्रदेश में चल रहे बाढ़ राहत कार्यों को मजबूती मिलेगी.

पंजाब के स्कूल शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस को आज नंगल में लुधियाना के जिला शिक्षा अधिकारी (सेकेंडरी), डिंपल मदान के नेतृत्व में अध्यापकों के प्रतिनिधिमंडल ने यह सामूहिक योगदान औपचारिक रूप से सौंपा. इस प्रतिनिधिमंडल में डिप्टी डी ई ओ अमनदीप सिंह, स्टेट स्पोर्ट्स कमेटी मेंबर अजीत पाल और फिजिक्स के लेक्चरार दिनेश मोदी शामिल थे.

बाढ़ राहत कोष में शिक्षकों का बड़ा योगदान

शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने अध्यापकों की इस सराहनीय पहल की प्रशंसा करते हुए कहा कि यह योगदान समाज के प्रति उनकी संवेदना और प्रतिबद्धता को दर्शाता है. प्रदेश के राहत कार्यों में योगदान देकर अध्यापकों ने यह साबित किया है कि क्लासरूम से बाहर भी वे समाज के प्रति समर्पित हैं और यह एकता बाढ़ से प्रभावित लोगों को राहत और पुनर्वास प्रदान करने में सहायक सिद्ध होगी. शिक्षा मंत्री ने कहा कि यह नेक पहल अध्यापकों को समाज के मजबूत स्तंभ के रूप में उजागर करता है, उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार पूरी तरह से बाढ़ से प्रभावित लोगों की सहायता के लिए प्रतिबद्ध है.

यह भी पढ़ें : ‘युद्ध नशों खिलाफ’: 196वें दिन पंजाब पुलिस ने 383 स्थानों पर की छापेमारी, 99 नशा तस्कर गिरफ्तार

