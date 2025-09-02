Punjab Flood Relief Bhagwant Mann : उत्तर भारत में इस बार मानसून की भारी बारिश ने सबको परेशान कर दिया है. सबसे ज्यादा असर पंजाब पर हुआ है, जहां 12 जिलों में बाढ़ का कहर देखने को मिला. करीब 1,312 गांव पानी में डूब गए और 2.56 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं. अब तक 29 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि राहत और बचाव दलों ने 15,688 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है.
सीएम भगवंत मान का जमीनी दौरा
इस कठिन घड़ी में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान खुद राहत कार्यों की निगरानी कर रहे हैं. उन्होंने फिरोजपुर जिले के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया. पीड़ितों से मिलते समय सीएम मान भावुक हो गए और लोगों की समस्याओं को ध्यान से सुना. कैमरे पर उनके आंसू भी कैद हुए, जो यह दर्शाते हैं कि वे जनता के दर्द को महसूस कर रहे हैं. इसके अलावा उन्होंने अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक कर बाढ़ प्रबंधन की रणनीति पर चर्चा की.
#WATCH | Ferozepur, Punjab: Chief Minister Bhagwant Mann got emotional while interacting with the flood-affected people of the district.— ANI (@ANI) September 2, 2025
Source: PRO AAP pic.twitter.com/sutTr0tTOx
AAP सरकार की राहत पहल
पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार ने राहत कार्यों को मिशन मोड पर चला रखा है.
- मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्रियों और सभी विधायकों ने एक महीने की तनख़्वाह मुख्यमंत्री राहत कोष में दान करने का निर्णय लिया.
- AAP की युवा और महिला विंग लगातार प्रभावित गांवों में पहुंचकर राशन, पानी और कपड़े वितरित कर रही है.
- मंत्री और विधायक खुद नावों में बैठकर लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचा रहे हैं.
- सरकारी विभागों और कर्मचारियों ने भी राहत कोष में लाखों रुपये जमा किए हैं.
इन प्रयासों से साफ है कि AAP सरकार सिर्फ बैठकों तक सीमित नहीं है, बल्कि जमीनी स्तर पर जनता के साथ खड़ी है.
NDRF और सेना की सक्रियता
गुरदासपुर, अमृतसर और कई जिलों में NDRF और सेना की टीमें दिन-रात राहत और बचाव कार्य में लगी हैं. नावों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा रहा है और जरूरत का सामान बांटा जा रहा है. हजारों लोग राहत शिविरों में रह रहे हैं जहां उन्हें भोजन और दवाइयों की सुविधा दी जा रही है.
#WATCH | Gurdaspur, Punjab: NDRF team reached the flood-affected village to deliver relief materials.— ANI (@ANI) September 2, 2025
Source: NDRF pic.twitter.com/eIALmuEw8k
उत्तर भारत का व्यापक संकट
पंजाब के साथ-साथ हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा और जम्मू-कश्मीर भी बारिश और बाढ़ से प्रभावित हुए हैं. कई जगह सड़कों के टूटने और नदियों के उफान से हालात बिगड़े हुए हैं. पंजाब की बाढ़ त्रासदी ने लाखों लोगों की ज़िंदगी कठिन बना दी है. लेकिन इस आपदा के बीच मुख्यमंत्री भगवंत मान और उनकी सरकार ने यह साबित कर दिया है कि असली राजनीति जनता की सेवा से जुड़ी होती है. AAP नेताओं और कार्यकर्ताओं का लगातार राहत कार्यों में जुटना, लोगों तक उम्मीद और सहारा पहुंचाना, इंसानियत की सच्ची मिसाल है.
#WATCH | Punjab: Visuals of the flood-affected areas of Amritsar district. pic.twitter.com/xQpBPmSqVX— ANI (@ANI) September 2, 2025
