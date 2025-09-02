Punjab flood Relief : पंजाब में आई बाढ़ ने कई परिवारों की ज़िंदगी को मुश्किलों से भर दिया है. ऐसे समय में जब लोग हर ओर से मदद की उम्मीद कर रहे हैं, राज्य के कैबिनेट मंत्री डॉ. रवजोत सिंह ने इंसानियत का बड़ा उदाहरण पेश किया है. उन्होंने अपने दिल से जुड़ा कदम उठाते हुए अपनी पूरी एक साल की तनख़्वाह, यानी 12 लाख रुपए, मुख्यमंत्री राहत कोष में दान कर दी.

यह सिर्फ आर्थिक मदद नहीं है, बल्कि एक संदेश है कि जब हालात कठिन हों तो हमें राजनीति से ऊपर उठकर एक-दूसरे के साथ खड़ा होना चाहिए. डॉ. रवजोत सिंह ने कहा कि बाढ़ ने पंजाब के कई इलाकों को बुरी तरह प्रभावित किया है. घर तबाह हो गए, खेतों में खड़ी फसलें नष्ट हो गईं और लोग बुनियादी ज़रूरतों के लिए संघर्ष कर रहे हैं. ऐसे समय में सरकार के साथ-साथ समाज के हर वर्ग को मदद के लिए आगे आना चाहिए.

डॉ. रवजोत सिंह का योगदान बना इंसानियत की मिसाल

डॉ. सिंह का यह कदम इस बात को साबित करता है कि असली राजनीति जनता की सेवा से जुड़ी होती है. जब नेता अपने निजी सुख-सुविधाओं से ऊपर उठकर जनता के लिए सोचते हैं, तभी समाज को नई दिशा मिलती है. उनका यह योगदान न सिर्फ़ पीड़ितों के लिए राहत है बल्कि युवाओं और आम नागरिकों के लिए भी प्रेरणा है कि हम सब मिलकर किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं.

मुख्यमंत्री राहत कोष में दान की गई यह राशि बाढ़ प्रभावित परिवारों तक पहुँचेगी और उन्हें भोजन, दवाई, कपड़े और घर बनाने जैसी ज़रूरतों में मदद करेगी. पंजाब के लोग इस कदम की खूब सराहना कर रहे हैं और इसे “इंसानियत की सच्ची मिसाल” बता रहे हैं.

संकट में इंसानियत: उम्मीद की किरण बने डॉ. रवजोत सिंह

आज जब समाज में नफ़रत और स्वार्थ की राजनीति की बातें अक्सर सुनाई देती हैं, ऐसे में डॉ. रवजोत सिंह जैसे नेता यह याद दिलाते हैं कि असली नेता वही है जो संकट की घड़ी में जनता के साथ खड़ा हो. पंजाब में यह पहल सिर्फ एक दान नहीं, बल्कि एक उम्मीद की किरण है. यह संदेश है कि अगर हर इंसान अपनी क्षमता के अनुसार मदद करे, तो किसी भी आपदा को मात दी जा सकती है.

