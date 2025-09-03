Punjabराज्य

मुख्यमंत्री भगवंत मान की अगुवाई में मंत्री बाढ़ पीड़ितों के लिए एकजुट, राहत कार्यों का व्यापक दौरा

Amzad Khan3 September 2025 - 10:17 AM
2 minutes read
Punjab flood Relief 2025

Punjab flood Relief 2025 : मुख्यमंत्री स. भगवंत मान की गतिशील अगुवाई में पंजाब सरकार बाढ़ प्रभावित लोगों को लगातार राहत प्रदान करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है. सूबे के सभी कैबिनेट मंत्री लोगों को राहत सामग्री और सहायता प्रदान करने के लिए अलग-अलग गांवों और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पहुंच रहे हैं.

कैबिनेट मंत्री स. हरपाल सिंह चीमा और खाद्य, नागरिक आपूर्ति, वन एवं वन्यजीव संरक्षण मंत्री लाल चंद कटारूचक्क ने पठानकोट जिले के भोआ हलके के बाढ़ प्रभावित गांवों का दौरा किया और बाढ़ की स्थिति का जायज़ा लिया. उन्होंने आज कथलौर पुल, कोलियां अड्डा, पम्मा, सियोंटी तरफ़ और नरोट जैमल सिंह का दौरा किया. उन्होंने बाढ़ प्रभावित लोगों को भरोसा दिलाया कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अगुवाई वाली पंजाब सरकार इस कठिन समय में राहत सामग्री प्रदान करने में कोई कमी नहीं छोड़ेगी. उन्होंने धुस्सी डैम का भी निरीक्षण किया. इसके अलावा स. हरपाल सिंह चीमा ने भोआ हलके के लिए राहत सामग्री से भरे चार ट्रक भी भेजे.

मंत्री बाढ़ प्रभावित इलाकों में मदद का भरोसा

इस दौरान, कैबिनेट मंत्री और ‘आप’ के प्रदेश अध्यक्ष श्री अमन अरोड़ा तथा जल संसाधन मंत्री बरिंदर कुमार गोयल ने स्थिति का जायज़ा लेने के लिए मकरोड़ साहिब के पास घग्गर और जिला संगरूर के सुनाम के सरहिंद चोअ का दौरा किया. उन्होंने ज़मीनी हालात का जायज़ा लिया और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की ज़रूरतों का आंकलन किया. इसके अलावा, कैबिनेट मंत्री मोहिंदर भगत ने सुल्तानपुर लोधी तहसील के गांव मंड इंदरपुर और भड़ोआणा का दौरा किया तथा बाढ़ राहत कार्यों का निरीक्षण किया और प्रभावित लोगों को हर संभव मदद का भरोसा दिया.

मंत्रीयों ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का निरीक्षण किया

कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा ने ससराली कॉलोनी के पास सतलुज नदी के धुस्सी बांध का दौरा किया और स्थिति का जायज़ा लेकर ज़रूरी निर्देश जारी किए. इसी तरह ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, श्रम, पर्यटन और सांस्कृतिक मामलों के कैबिनेट मंत्री तरुनप्रीत सिंह सौंध ने खन्ना के गब पुल का दौरा किया और पानी की निकासी का निरीक्षण किया.

कैबिनेट मंत्री श्री हरभजन सिंह ई.टी.ओ. ने अजनाला और रामदास जैसे बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में सहायता प्रदान करने के लिए 15 ट्रालियों राहत सामग्री, खाने-पीने की चीज़ें, दवाइयां तथा पशुओं के लिए चारा ले जाने वाले 10 छोटे वाहनों की व्यवस्था की. स्थानीय निकाय मंत्री डॉ. रवजोत सिंह ने होशियारपुर जिले की शामचौरासी विधानसभा हलके के गाँव पंडोरी खजूर का दौरा किया और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों तथा उनके लिए किए जा रहे ज़रूरी प्रबंधों का जायज़ा लिया.

स्वास्थ्य मंत्री ने बाढ़ राहत और सेवाएं दीं

स्वास्थ्य मंत्री डॉ. बलबीर सिंह ने गांव बेदी छन्ना का दौरा किया और मेडिकल कैंप का निरीक्षण करने के लिए गांव के गुरुद्वारा साहिब गए तथा लोगों को राहत सामग्री भी वितरित की. उन्होंने अजनाला और रामदास के बाढ़ प्रभावित इलाकों में निर्बाध स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए सरकारी मेडिकल कॉलेज, अमृतसर से 23 एंबुलेंसें भेजीं. इस दौरान लोकसभा सदस्य गुरमीत सिंह मीत हेयर और विधायक स. कुलदीप सिंह धालीवाल भी मौजूद थे.

पंजाब के जेल और परिवहन मंत्री स. लालजीत सिंह भुल्लर ने आज हरीके पत्तन (जिला तरनतारन) और जल्लोके के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया और स्थिति एवं नुकसान का जायज़ा लिया. उन्होंने ज़रूरतमंद लोगों को भोजन किटें, पानी, राशन आदि राहत सामग्री बांटी और पशुओं के लिए चारा, तूड़ी और फ़ीड की भी व्यवस्था की.

यह भी पढ़ें : बाढ़ पीड़ितों के लिए मंत्री भुल्लर की बड़ी राहत.. फूड किट, राशन और पशु चारे के साथ दिया भरोसा – पढ़िए पूरा हाल

