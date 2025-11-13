Punjabक्राइमराज्य

‘युद्ध नशों विरूद्ध’ के 256वें दिन 59 नशा तस्कर गिरफ्तार, भारी मात्रा में नशीले पदार्थ भी बरामद

Punjab drug free campaign

Chandigarh : मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब में नशे के खात्मे के लिए चलाई जा रही निर्णायक मुहिम “युद्ध नशों के विरुद्ध” के तहत 256वें दिन भी कार्रवाई जारी रही। पंजाब पुलिस ने आज राज्यभर में 286 स्थानों पर छापेमारी की, जिसके दौरान 42 एफआईआर दर्ज कर 59 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया गया।

अब तक की गिरफ्तारी

इस अभियान के तहत 256 दिनों में गिरफ्तार किए गए कुल नशा तस्करों की संख्या 36,257 तक पहुँच गई है। वही बुधवार को की गई छापेमारियों के दौरान गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से 274 ग्राम हेरोइन, 3 किलोग्राम गांजा, 389 नशीली गोलियाँ और 1910 की ड्रग मनी बरामद की गई।

पंजाब सरकार का निर्देश

उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने पुलिस आयुक्तों, उपायुक्तों और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को पंजाब को नशा मुक्त राज्य बनाने के निर्देश दिए हैं। नशे के खिलाफ इस मुहिम की निगरानी के लिए पंजाब सरकार ने वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा की अध्यक्षता में पाँच सदस्यीय कैबिनेट उप-समिति का गठन भी किया है।

ऑपरेशन के लिए काम कर रही टीम

इस ऑपरेशन के दौरान 56 गज़ेटेड अधिकारियों की निगरानी में 800 से अधिक पुलिस कर्मियों की 100 से अधिक टीमों ने राज्यभर में 286 छापे मारे। दिनभर चले इस अभियान के दौरान पुलिस टीमों ने 322 संदिग्ध व्यक्तियों की भी जांच की।

राज्य सरकार द्वारा नशे के उन्मूलन के लिए तीन-स्तरीय रणनीति – प्रवर्तन, नशा मुक्ति और रोकथाम लागू की गई है। इसी के तहत पंजाब पुलिस ने बुधवार (256वें दिन) ‘डी-अडिक्शन’ पहल के रूप में 35 व्यक्तियों को नशा मुक्ति एवं पुनर्वास उपचार के लिए राज़ी किया है।

