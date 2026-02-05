Punjab Police : मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निर्देश पर पंजाब को ड्रग-मुक्त बनाने की ongoing मुहिम के तहत, अमृतसर की काउंटर इंटेलिजेंस (CI) टीम ने सीमा पार ड्रग तस्करी का एक नेटवर्क पकड़ा। इस कार्रवाई में चार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और उनके कब्जे से 5 किलो हेरोइन बरामद की गई। यह जानकारी पंजाब के पुलिस महानिदेशक (DGP) गौरव यादव ने बुधवार को दी।

दो स्प्लेंडर मोटरसाइकिल जब्त

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान सुखचैन सिंह उर्फ मनी, नवदीप सिंह, सुखपाल सिंह और अकाशदीप सिंह के रूप में हुई है, जो सभी अमृतसर के गांव डाओके के निवासी हैं। हेरोइन के अलावा, पुलिस ने उनके दो स्प्लेंडर मोटरसाइकिल (PB02EU7751 और PB02DY9343) भी जब्त किए, जिनका इस्तेमाल ड्रग्स की तस्करी के लिए किया जा रहा था।

पाकिस्तान से जुड़े तार

DGP गौरव यादव ने बताया कि प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि गिरफ्तार आरोपी सीधे पाकिस्तान स्थित एक तस्कर से जुड़े थे। यह तस्कर हेरोइन की खेप ड्रोन के जरिए उनके गांव डाओके तक पहुंचा रहा था और वहां से राज्य के अन्य हिस्सों में सप्लाई की जानी थी।

खुफिया जानकारी के आधार पर बड़ी कार्रवाई

CI अमृतसर को विशेष जानकारी मिली थी कि सुखचैन सिंह उर्फ मनी अपने साथियों के साथ राज्य में ड्रग्स तस्करी का नेटवर्क चला रहा है और हाल ही में उन्होंने पाकिस्तान से ड्रोन के माध्यम से बड़ी हेरोइन खेप प्राप्त की थी। इसे अमृतसर के सड़ा पिंड के पास गांव काला घनुपुर में अन्य पार्टियों को सुपुर्द करने की योजना थी। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए सड़ा पिंड, अमृतसर के बाइपास रोड पर नाका लगाकर सभी चार आरोपियों को पकड़ लिया और उनके कब्जे से हेरोइन बरामद की।

इन धाराओं के तहत मामला दर्ज

DGP ने कहा कि इस नेटवर्क की आगे और पीछे की कड़ियों की जांच अभी जारी है। इस मामले में एसएसओसी, अमृतसर में 04-02-2026 को NDPS एक्ट की धाराओं 21, 25 और 29 के तहत FIR संख्या 5 दर्ज की गई है।

ये भी पढ़ें- Manipur News : युमनाम खेमचंद बने मणिपुर के मुख्यमंत्री, किपगेन और लोसी डिप्टी सीएम

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप