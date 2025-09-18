Punjabराज्य

पंजाब में 10 दिन की मेगा सफाई मुहिम शुरू: दिन-रात काम कर रहीं टीमें, सड़कों से लेकर स्ट्रीट लाइट तक हो रहा बड़ा बदलाव

Amzad Khan18 September 2025 - 1:20 PM
2 minutes read
Punjab Cleanliness Drive 2025
डॉ. रवजोत सिंह

Punjab Cleanliness Drive 2025 : पंजाब भर में शहरी स्थानीय निकायों द्वारा चलाई जा रही 10 दिनों की सफाई मुहिम के तहत कार्रवाई तेज कर दी गई है. इसमें सड़कों की मरम्मत, नालियों से गाद निकालना, स्ट्रीट लाइटों की मरम्मत, पानी की सप्लाई लाइनों की बहाली और संवेदनशील स्थानों से कूड़ा हटाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है. बाढ़ प्रभावित कस्बों और शहरों में सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए जेसीबी, ट्रैक्टर-ट्रॉलियां, कम्पैक्टर और फॉगिंग मशीनों की मदद से समर्पित टीमें 24 घंटे लगातार काम कर रही हैं.

वार्ड-वार निगरानी से सफाई मजबूत

अधिक जानकारी देते हुए स्थानीय निकाय मंत्री डॉ. रवजोत सिंह ने बताया कि वार्ड-वार रोस्टर तैयार किए गए हैं, ताकि योजनाबद्ध तरीके से टीमों को रोज़ाना निर्धारित क्षेत्रों में लगाया जा सके. लुधियाना जैसे बड़े नगर निगमों में ज़ोनल कमिश्नरों समेत नोडल अफसर नियमित सफाई मुहिमों के अलावा रोजाना दो से तीन वार्डों का दौरा करके इन कार्यों की सीधी निगरानी कर रहे हैं.

नागरिक भागीदारी से सफाई मुहिम मजबूत

कैबिनेट मंत्री ने बताया कि नागरिकों को सफाई के प्रति जागरूक करने और उनकी भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए रोज़ाना जागरूकता गतिविधियां की जा रही हैं. उन्होंने आगे कहा कि अधिकारियों की निजी भागीदारी के ज़रिए स्टाफ़ और स्थानीय निवासियों को सक्रिय रूप से शामिल किया जा रहा है, ताकि सफाई बनाए रखने के लिए समुदायों को प्रेरित किया जा सके.

बुनियादी ढांचे और निगरानी पर जोर

डॉ. रवजोत सिंह ने आगे कहा कि कम्पैक्टरों और कचरा प्रोसेसिंग प्लांटों की रोज़ाना निगरानी की जा रही है. इसके साथ ही सड़कों, पानी सप्लाई नेटवर्क और स्ट्रीट लाइटों समेत क्षतिग्रस्त बुनियादी ढांचे की सक्रिय रूप से मरम्मत की जा रही है. कूड़े के संवेदनशील स्थानों को साफ करने और कचरे के जमाव को कम करने के लिए विशेष टीमों को लगाया गया है.

उन्होंने कहा कि पूरे अभियान को पहले और बाद की तस्वीरों के माध्यम से दस्तावेजी रूप भी दिया जा रहा है. पैस्को के पूर्व सैनिकों को सभी शहरी क्षेत्रों में जिम्मेदारी सुनिश्चित करने के लिए इन कार्यों की रिपोर्टिंग, पुष्टि और निगरानी में सहयोग के लिए तैनात किया गया है. बाढ़ प्रभावित आबादी की चिंताओं को दूर करने के लिए एक शिकायत निवारण प्रणाली भी शुरू की गई है.

यह भी पढ़ें : पंजाब बाढ़ अपडेट: राहत कैंप खाली, हजारों लोग घर लौटे – लेकिन मौत का आंकड़ा पहुंचा 57

