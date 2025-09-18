Punjab

पंजाब में बाढ़ राहत कार्यों में प्रगति : हजारों लोगों की सुरक्षित वापसी, फसल क्षति बढ़ी, मृतकों की संख्या 57 पहुंची

Ajay Yadav18 September 2025 - 3:34 PM
1 minute read

पंजाब में बाढ़ राहत कार्यों में प्रगति: हजारों लोगों की सुरक्षित वापसी, फसल क्षति बढ़ी, मृतकों की संख्या 57 पहुंची

फटाफट पढ़ें

  • सक्रिय राहत शिविरों की संख्या घटकर 38 रह गई है
  • राहत शिविरों में रहने वाले लोग अब 1176 बचे हैं
  • अब तक कुल 23,340 लोगों को सुरक्षित निकाला गया
  • प्रभावित गांव 2484 और फसल क्षेत्र 1,99,678 हेक्टेयर
  • बर्नाला में एक और मौत से मृतक संख्या 57 हुई

पंजाब राजस्व, पुनर्वास और आपदा प्रबंधन मंत्री हरदीप सिंह मुंडियन ने आज जानकारी दी कि सक्रिय राहत शिविरों की संख्या पिछले 24 घंटे में 41 से घटकर 38 रह गई है, जबकि शिविरों में रहने वालों की संख्या 1945 से घटकर 1176 रह गई है, उन्होंने कहा कि 769 लोगों की इस कमी को एक सकारात्मक संकेत माना जा रहा है कि पुनर्वास सुचारू रूप से चल रहा है और परिवार धीरे-धीरे अपने घर लौट रहे हैं.

फसल प्रभावित क्षेत्र 1,99,678 हेक्टेयर हुआ

कैबिनेट मंत्री ने बताया कि अब तक कुल 23,340 लोगों को सुरक्षित निकाला जा चुका है क्योंकि राज्य सामान्य स्थिति की ओर बढ़ रहा है, उन्होंने यह भी बताया कि प्रभावित गांवों की संख्या मामूली बढ़कर 2483 से 2484 हो गई है, जबकि प्रभावित जनसंख्या अब 3,89,279 है, उन्होंने कहा कि फसल प्रभावित क्षेत्र 1,98,525 हेक्टेयर से बढ़कर 1,99,678 हेक्टेयर हो गया है, जिसका मुख्य कारण फाजिल्का जिले से नई रिपोर्टिंग है, जहां 1,153 हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि प्रभावित हुई है. मुंडियन ने आगे बताया कि बर्नाला जिले में एक और मृत्यु की सूचना मिली है, जिससे राज्य में कुल मृतकों की संख्या 57 हो गई है.

यह भी पढ़ें : ‘युद्ध नशों खिलाफ’: 196वें दिन पंजाब पुलिस ने 383 स्थानों पर की छापेमारी, 99 नशा तस्कर गिरफ्तार

