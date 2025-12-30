राजनीतिराष्ट्रीय

प्रियंका गांधी के बेटे रेहान ने की सगाई, अवीवा बेग संग जल्द करेंगे शादी

Karan Panchal30 December 2025 - 1:01 PM
1 minute read
Raihan Vadra Engaged
प्रियंका गांधी के बेटे रेहान ने की सगाई, अवीवा बेग संग जल्द करेंगे शादी

Raihan Vadra Engaged : प्रियंका गांधी के बेटे रेहान वाड्रा ने अवीवा संग सगाई कर ली है। रेहान ने निजी प्रोग्राम में 7 साल पुरानी गर्लफ्रेंड अवीवा बेग को सगाई की अंगूठी पहनाई। अब जल्द ही दोनों शादी के बंधन में बंध सकते हैं। शादी की तारीख जल्दी ही अनांउस हो सकती है।

रेहान वाड्रा ने लंदन से की पढ़ाई

बता दें कि दोनों परिवारों ने सगाई की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। सोशल मीडिया पर दोनों की एक फोटो वायरल हुई है। रेहान वाड्रा 24 साल के हैं। कम नजर आते हैं और राजनीति या लाइमलाइट से दूर रहते हैं। उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई दिल्ली में की और इसके बाद देहरादून और लंदन से आगे की पढ़ाई पूरी की। रेहान की नेचर फोटोग्राफी और ट्रैवलिंग में गहरी रुचि है।

दोनों परिवारों के बीच अच्छे संबंध

अवीवा बेग का परिवार दिल्ली में रहता है। दोनों परिवारों के बीच घनिष्ठ संबंध हैं। अवीवा एटेलियर-11 की को-फाउंडर हैं, जो एक फोटोग्राफी स्टूडियो और प्रोडक्शन कंपनी है। अवीवा फोटोग्राफर और प्रोड्यूसर भी हैं। उन्होंने कई प्रतिष्ठित प्रदर्शनी में हिस्सा लिया है।

ये भी पढ़ें- Uttarakhand : अल्मोड़ा में दर्दनाक हादसा, खाई में गिरी बस, 6 की मौत, कई घायल

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Karan Panchal30 December 2025 - 1:01 PM
1 minute read

Related Articles

Photo of त्रिपुरा के छात्र की देहरादून में निर्मम हत्या : केजरीवाल ने कहा, यह एक कलंकपूर्ण अपराध है

त्रिपुरा के छात्र की देहरादून में निर्मम हत्या : केजरीवाल ने कहा, यह एक कलंकपूर्ण अपराध है

29 December 2025 - 7:51 PM
Photo of सिगरेट लेने इंदौर भेजे थे विमान, धुलने के लिए कपड़े भेजते थे लदंन, जानिए पं. नेहरू के तमाम दिलचस्प किस्से

सिगरेट लेने इंदौर भेजे थे विमान, धुलने के लिए कपड़े भेजते थे लदंन, जानिए पं. नेहरू के तमाम दिलचस्प किस्से

29 December 2025 - 2:27 PM
Photo of दिल्ली-NCR समेत पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड, 100 से ज्यादा ट्रेनें लेट, AQI 400 पार

दिल्ली-NCR समेत पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड, 100 से ज्यादा ट्रेनें लेट, AQI 400 पार

29 December 2025 - 12:38 PM
Photo of बांग्लादेश के हालात पर AIMIM की चेतावनी, ISI-चीन की मौजूदगी पर जताई चिंता

बांग्लादेश के हालात पर AIMIM की चेतावनी, ISI-चीन की मौजूदगी पर जताई चिंता

29 December 2025 - 10:50 AM
Photo of उन्नाव रेप पीड़िता और आरोपी सेंगर के समर्थकों में झड़प, जंतर-मंतर पर हंगामा हुआ तेज

उन्नाव रेप पीड़िता और आरोपी सेंगर के समर्थकों में झड़प, जंतर-मंतर पर हंगामा हुआ तेज

28 December 2025 - 6:29 PM
Photo of दिल्ली-NCR में प्रदूषण का कहर, AQI 400 पार, डिटेल में पढ़ें पूरी ख़बर

दिल्ली-NCR में प्रदूषण का कहर, AQI 400 पार, डिटेल में पढ़ें पूरी ख़बर

28 December 2025 - 1:41 PM
Photo of पीएम मोदी और लाल कृष्ण आडवाणी वाली पोस्ट पर दिग्विजय सिंह ने दी सफाई, RSS के लिए कही ये बात

पीएम मोदी और लाल कृष्ण आडवाणी वाली पोस्ट पर दिग्विजय सिंह ने दी सफाई, RSS के लिए कही ये बात

28 December 2025 - 1:39 PM
Photo of सर्दियों में ताकत और ऊर्जा बढ़ाने वाला गोंद का लड्डू- जानें आसान रेसिपी

सर्दियों में ताकत और ऊर्जा बढ़ाने वाला गोंद का लड्डू- जानें आसान रेसिपी

28 December 2025 - 1:27 PM
Photo of New Year 2026 छुट्टियों की लिस्ट देखें, व्रत-त्योहार व सरकारी छुट्टियां शामिल

New Year 2026 छुट्टियों की लिस्ट देखें, व्रत-त्योहार व सरकारी छुट्टियां शामिल

28 December 2025 - 10:47 AM
Photo of 1 जनवरी से बदल जाएंगे ये नियम, बैंकिंग से लेकर सोशल मीडिया तक पड़ेगा सीधा असर

1 जनवरी से बदल जाएंगे ये नियम, बैंकिंग से लेकर सोशल मीडिया तक पड़ेगा सीधा असर

27 December 2025 - 5:28 PM
Back to top button