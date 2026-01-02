राष्ट्रीय

AI Tools के गलत इस्तेमाल को रोकने की अपील, प्रियंका चतुर्वेदी ने दी चेतावनी

Karan Panchal2 January 2026 - 6:24 PM
2 minutes read
Priyanka Chaturvedi on AI
Priyanka Chaturvedi on AI : आज कल आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस (AI) टूल्स का काफी गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके जरिए लोग महिलाओं की तस्वीरों को गलत तरह से एडिट करके उन्हें बेल्कमेल करते हैं। जिसको लेकर शिवसेना UBT की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी द्वारा AI टूल्स का मिसयूज रोकने की मांग की गई है।

प्रियंका चतुर्वेदी ने लिखा पत्र

शिवसेना (यूबीटी) सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने देश के सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री अश्वनी वैष्णव को पत्र लिखा है। जिसमें उन्होनें Grok-AI टूल्स के बढ़ते दुरुपयोग पर सरकार का ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की। प्रियंका चतुर्वेदी ने केंद्र सरकार से इस मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की, साथ ही कहा कि Grok-AI टूल्स का इस्तेमाल महिलाओं की तस्वीरों को यौन रूप से विकृत करने और उन्हें नग्न दिखाकर सोशल मीडिया पर फैलाने के लिए किया जा रहा है, जो बेहद गंभीर मामला है। उन्होंने सरकार से ऐसे मामलों पर रोक लगाने के लिए सख्त कदम उठाने का आग्रह किया है।

AI ऐप्स महिलाओं को पहुंचाता है ठेस

उन्होंने केंद्र सरकार से AI ऐप्स के दुरुपयोग पर रोक लगाने और सख्त कानून या स्पष्ट नियम बनाने की मांग की है। इसके साथ ही कहा कि AI ऐप्स के गलत इस्तेमाल से न सिर्फ महिलाओं की निजता प्रभावित होती है, बल्कि उनकी गरिमा को भी ठेस पहुंचती है। कई मामलों में तस्वीरों का दुरुपयोग होने पर महिलाओं को शर्मिंदगी झेलनी पड़ती है और वे ब्लैकमेलिंग का शिकार हो जाती हैं।

पुरुषों की मानसिकता पर उठाए सवाल

प्रियंका चतुर्वेदी ने लिखा कि AI ऐप्स के दुरुपयोग पर रोक लगाने के साथ-साथ मनचलों की सोच को सामाजिक स्तर पर सुधारना भी बहुत जरूरी है। उनका कहना है कि अगर लड़कों को परिवार में ही महिलाओं की इज्जत करना, उनकी मर्यादा और गरिमा का सम्मान करना सिखाया जाता, तो आज भारतीय समाज को पुरुषों की ऐसी विकृत मानसिकता का सामना नहीं करना पड़ता।

प्रियंका चतुर्वेदी ने दी चेतावनी

प्रियंका चतुर्वेदी ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर समय रहते AI ऐप्स और टूल्स के दुरुपयोग पर रोक नहीं लगाई गई, तो यह महिलाओं के शोषण का एक नया तरीका बन सकता है, जो भारतीय समाज में तेजी से फैल जाएगा, और बाद में इस चुनौती से निपटना बहुत मुश्किल हो सकता है। उन्होंने केंद्र सरकार से मांग की और कहा इससे पहले कि आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस महिलाओं के लिए खतरा बने, सरकार कानून और कड़े नियम बनाए, उन्हें लागू करे और उनका सख्ती से पालन भी सुनिश्चित करे।

