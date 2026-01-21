Haryana News : हरियाणा के गुरुग्राम में आयोजित बैठक में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने स्टार्टअप संस्थापकों और उद्यमियों के साथ प्री-बजट संवाद बैठक की.

गत 16 जनवरी को देश में उत्सव के रूप में राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया गया. स्टार्टअप इंडिया केवल एक सरकारी योजना नहीं बल्कि रेनबो विजन है, जो अलग-अलग सेक्टरों को नई संभावनाओं से जोड़ता है. 10 साल पहले देश में 500 से भी कम स्टार्टअप थे.

स्टार्टअप्स की संख्या बढ़कर 2 लाख से अधिक

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि आज देश में स्टार्टअप्स की संख्या बढ़कर 2 लाख से अधिक हो गई है, उन्होंने कहा कि इस क्रांति में हरियाणा, विशेषकर गुरुग्राम और मानेसर का योगदान अग्रणी रहा है. हरियाणा में 9,500 से अधिक स्टार्टअप्स हैं, और राज्य स्टार्टअप्स की संख्या के मामले में देश में 7वें नंबर पर है.

तकनीकी सहयोग को लेकर जो सुझाव मिले

इस बैठक में इज ऑफ डूइंग बिजनेस, फंडिंग और तकनीकी सहयोग को लेकर जो सुझाव मिले, उन्हें नोट किया गया. मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रदेश में गुरुग्राम और पंचकूला में एक-एक AI हब स्थापित किया जाएगा. उन्होंने बताया कि कॉलेज और विश्वविद्यालयों में शोध को बढ़ावा देने के लिए 20 करोड़ रुपए के शुरुआती कोष से हरियाणा स्टेट रिसर्च फंड स्थापित करने का निर्णय लिया गया है.

स्टेट में इनक्यूबेशन सेंटर्स स्थापित किए जाएंगे

इसके अलावा, हरियाणा में हरियाणा राज्य स्टार्टअप नीति 2022 को लागू कर दिया गया है. मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बताया कि सरकार ने 22 स्टार्टअप्स को 1 करोड़ 14 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की है. उन्होंने कहा कि शैक्षणिक सत्र 2025-26 से हर जिले में उद्यमिता प्रतियोगिताएं आयोजित करने का निर्णय लिया गया है. साथ ही, एचएसआईआईडीसी के सभी औद्योगिक स्टेट में इनक्यूबेशन सेंटर्स स्थापित किए जाएंगे.

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बताया कि आईएमटी मानेसर को जीरो वॉटर वेस्टेज इंडस्ट्रियल एरिया के रूप में विकसित करने के लिए पायलट प्रोजेक्ट के लिए चुना गया है. उन्होंने कहा कि आज हरियाणा के 50% से अधिक स्टार्टअप्स में कम से कम एक महिला डायरेक्टर है. मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि हरियाणा सरकार महिला उद्यमियों को हर कदम पर सहयोग देने के लिए प्रतिबद्ध है.

