Delhi NCR

PM मोदी ने विजयादशमी पर देशवासियों को दी शुभकामनाएं, राजघाट पर दी बापू को श्रद्धांजलि

Ajay Yadav2 October 2025 - 8:46 AM
1 minute read
Dussehra 2025 :
PM मोदी ने विजयादशमी पर देशवासियों को दी शुभकामनाएं, राजघाट पर दी बापू को श्रद्धांजलि

फटाफट पढ़ें

  • पीएम मोदी ने विजयादशमी पर शुभकामनाएं दीं
  • उन्होंने अच्छाई की जीत का संदेश दिया
  • साहस, बुद्धि और भक्ति की प्रेरणा की कामना की
  • गांधी जयंती पर मोदी ने राजघाट पर श्रद्धांजलि दी
  • राष्ट्रपति मुर्मू ने भी बापू को श्रद्धांजलि अर्पित की

Dussehra 2025 : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विजयादशमी के पावन अवसर पर सभी देशवासियों को शुभकामनाएं दीं. उन्होंने एक्स पोस्ट के जरिए कहा, ”विजयादशमी बुराई और असत्य पर अच्छाई और सत्य की विजय का प्रतीक है. मेरी कामना है कि इस पावन अवसर पर हर किसी को साहस, बुद्धि और भक्ति के मार्ग पर निरंतर अग्रसर रहने की प्रेरणा मिले. देशभर के मेरे परिवारजनों को विजयादशमी की बहुत-बहुत शुभकामनाएं.

वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गांधी जयंती के मौके पर राजघाट पहुंचे. उन्होंने बापू को श्रद्धांजलि अर्पित की.

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महात्मा गांधी की 156वीं जयंती के अवसर पर नई दिल्ली के राजघाट पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की.

यह भी पढ़ें : ‘युद्ध नशों खिलाफ’: 196वें दिन पंजाब पुलिस ने 383 स्थानों पर की छापेमारी, 99 नशा तस्कर गिरफ्तार

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Ajay Yadav2 October 2025 - 8:46 AM
1 minute read

Related Articles

Photo of भारत के लिए एक नया युग : KCIAM का कर्टेन रेजर और विजन लॉन्च, न्यायमूर्ति संदीप मेहता ने बताया ‘समयानुकूल और दूरदर्शी’ पहल

भारत के लिए एक नया युग : KCIAM का कर्टेन रेजर और विजन लॉन्च, न्यायमूर्ति संदीप मेहता ने बताया ‘समयानुकूल और दूरदर्शी’ पहल

28 September 2025 - 1:49 PM
Photo of 17 छात्राओं के यौन शोषण के आरोपी स्वामी चैतन्यानंद को दिल्ली पुलिस ने आगरा से किया गिरफ्तार

17 छात्राओं के यौन शोषण के आरोपी स्वामी चैतन्यानंद को दिल्ली पुलिस ने आगरा से किया गिरफ्तार

28 September 2025 - 9:39 AM
Photo of गांधीवादी को देशद्रोही कहना गलत: सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी पर संजय सिंह का केंद्र सरकार पर तीखा प्रहार

गांधीवादी को देशद्रोही कहना गलत: सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी पर संजय सिंह का केंद्र सरकार पर तीखा प्रहार

26 September 2025 - 10:07 PM
Photo of सोनम वांगचुक के समर्थन में खुलकर आए अरविंद केजरीवाल, केंद्र की बीजेपी सरकार पर साधा निशाना

सोनम वांगचुक के समर्थन में खुलकर आए अरविंद केजरीवाल, केंद्र की बीजेपी सरकार पर साधा निशाना

26 September 2025 - 11:23 AM
Photo of अनुराग ढांडा का तगड़ा आरोप: लाडो लक्ष्मी योजना सिर्फ चुनावी छल, हरियाणा की महिलाओं के साथ हुआ धोखा

अनुराग ढांडा का तगड़ा आरोप: लाडो लक्ष्मी योजना सिर्फ चुनावी छल, हरियाणा की महिलाओं के साथ हुआ धोखा

25 September 2025 - 7:52 PM
Photo of सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचे गौरव भाटिया, कर दी बड़ी मांग

सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचे गौरव भाटिया, कर दी बड़ी मांग

23 September 2025 - 3:47 PM
Photo of देशभर में बदला मौसम का मिजाज, दिल्ली में धूप, बिहार-उत्तराखंड में बारिश के आसार

देशभर में बदला मौसम का मिजाज, दिल्ली में धूप, बिहार-उत्तराखंड में बारिश के आसार

21 September 2025 - 7:54 AM
Photo of दिल्ली में कई स्कूलों को फिर मिली बम से उड़ाने की धमकी, मौके पर पहुंची पुलिस

दिल्ली में कई स्कूलों को फिर मिली बम से उड़ाने की धमकी, मौके पर पहुंची पुलिस

20 September 2025 - 9:17 AM
Photo of DUSU चुनाव 2025: ABVP ने भारी बढ़त से जीते तीन पद, आर्यन मान बने अध्यक्ष, NSUI ने हासिल की उपाध्यक्ष सीट

DUSU चुनाव 2025: ABVP ने भारी बढ़त से जीते तीन पद, आर्यन मान बने अध्यक्ष, NSUI ने हासिल की उपाध्यक्ष सीट

19 September 2025 - 5:14 PM
Photo of धमाका करने आए थे, ड्रामा करके गए’, राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोपों पर बीजेपी का पलटवार

धमाका करने आए थे, ड्रामा करके गए’, राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोपों पर बीजेपी का पलटवार

18 September 2025 - 2:34 PM
Back to top button