पीएम मोदी ने विजयादशमी पर शुभकामनाएं दीं

उन्होंने अच्छाई की जीत का संदेश दिया

साहस, बुद्धि और भक्ति की प्रेरणा की कामना की

गांधी जयंती पर मोदी ने राजघाट पर श्रद्धांजलि दी

राष्ट्रपति मुर्मू ने भी बापू को श्रद्धांजलि अर्पित की

Dussehra 2025 : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विजयादशमी के पावन अवसर पर सभी देशवासियों को शुभकामनाएं दीं. उन्होंने एक्स पोस्ट के जरिए कहा, ”विजयादशमी बुराई और असत्य पर अच्छाई और सत्य की विजय का प्रतीक है. मेरी कामना है कि इस पावन अवसर पर हर किसी को साहस, बुद्धि और भक्ति के मार्ग पर निरंतर अग्रसर रहने की प्रेरणा मिले. देशभर के मेरे परिवारजनों को विजयादशमी की बहुत-बहुत शुभकामनाएं.

विजयादशमी बुराई और असत्य पर अच्छाई और सत्य की विजय का प्रतीक है। मेरी कामना है कि इस पावन अवसर पर हर किसी को साहस, बुद्धि और भक्ति के मार्ग पर निरंतर अग्रसर रहने की प्रेरणा मिले।



देशभर के मेरे परिवारजनों को विजयादशमी की बहुत-बहुत शुभकामनाएं। — Narendra Modi (@narendramodi) October 2, 2025

वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गांधी जयंती के मौके पर राजघाट पहुंचे. उन्होंने बापू को श्रद्धांजलि अर्पित की.

Delhi: Prime Minister Narendra Modi pays tribute to #MahatmaGandhi at Raj Ghat, on his birth anniversary today.



(Source: DD) pic.twitter.com/fONpuXeJa2 — ANI (@ANI) October 2, 2025

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महात्मा गांधी की 156वीं जयंती के अवसर पर नई दिल्ली के राजघाट पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की.

