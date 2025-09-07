फटाफट पढ़ें

PM Modi visit : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 सितंबर को पंजाब के बाढ़ प्रभावित गुरदासपुर जिले का दौरा करेंगे. इस दौरान वे बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण कर नुकसान का मूल्यांकन करेंगे. पंजाब में हाल की बाढ़ से 23 जिलों के लगभग 1,900 से ज्यादा गांव प्रभावित हुए हैं, जिसमें 43 लोगों की मौत हुई है और 1.71 लाख हेक्टेयर फसल नष्ट हो गई.

अभिनेता और समाजसेवी सोनू सूद रविवार यानी आज अमृतसर पहुंचे ताकि पंजाब के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हाल जान सकें. उन्होंने बाढ़ से तबाह हुए इलाकों में राहत कार्यों में योगदान देने और प्रभावित लोगों की मदद करने का संकल्प लिया है. सोनू सूद ने एयरपोर्ट पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि मैं बागपुर, सुल्तानपुर लोधी, फिरोजपुर, फाजिल्का, और अजनाला जैसे बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करूंगा और वहां के हालात का जायजा लूंगा.

पंजाब में लगातार बारिश हो रही है, जिससे कई घर तबाह हो गए हैं और लोगों की आजीविका प्रभावित हुई है. मैं हर संभव मदद करने की कोशिश करूंगा और स्थानीय प्रशासन से प्रभावित लोगों की जरूरतों की सूची लूंगा, उन्होंने आगे कहा कि पंजाब को पूरी तरह से पुनर्जीवित होने में कम से कम कुछ महीने लगेंगे. यह कोई तात्कालिक काम नहीं है. कई लोग मदद के लिए आगे आ रहे हैं, लेकिन हमें और लोगों को साथ लाने की जरूरत है ताकि पंजाब को जल्द से जल्द पुनर्निर्माण की ओर बढ़ सके. जिन लोगों के घर बर्बाद हो गए हैं, उनके लिए हम मिलकर कुछ घर बनाने की कोशिश करेंगे. मैं सबसे ज्यादा प्रभावित गांवों तक पहुंचने का प्रयास करूंगा और अभी जल्द वापस जाने की योजना नहीं है.

