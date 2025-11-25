PM Modi Kurukshetra Visit : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज श्री गुरु तेग बहादुर जी के शहीदी दिवस समागम में शामिल हुए। कुरुक्षेत्र में भगवान श्रीकृष्ण के दिव्य शंख ‘पंचजन्य’ के सम्मान में नवनिर्मित स्मारक का भव्य लोकार्पण किया। यह स्मारक महाभारत काल की ऐतिहासिक विरासत और आध्यात्मिक महत्व को समर्पित है। समारोह के दौरान हरियाणा सीएम नायब सिंह सैनी भी मौजूद रहे।

#WATCH | Kurukshetra, Haryana | Prime Minister Narendra Modi participates in a special programme commemorating the 350th Shaheedi Diwas of Sri Guru Tegh Bahadur Ji, the revered ninth Sikh Guru.



इस दौरान पीएम मोदी ने महाभारत अनुभव केंद्र का दौरा किया। यह एक इमर्सिव अनुभव केंद्र है जिसमें महाभारत के महत्वपूर्ण प्रसंगों को दर्शाने वाली इंस्टॉलेशन हैं, जो इस महाकाव्य की शाश्वत सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्ता को उजागर करती हैं।

श्री गुरु तेग बहादुर जी को समर्पित किताब

PM मोदी श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस समागम में पहुंचे हैं। PM मोदी ने जमीन पर बैठकर कीर्तन सुना, फिर श्री गुरु तेग बहादुर जी को समर्पित किताब का विमोचन किया और सिक्का भी रिलीज किया।

कुरुक्षेत्र सिख परंपरा का मुख्य केंद्र

PM ने कहा- गुरु तेग बहादुर जी भी सत्य और न्याय को अपना धर्म माना और इसकी रक्षा के लिए अपने प्राण तक दे दिए। कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि सिख परंपरा का मुख्य केंद्र है। जब नौंवी पातशाही गुरु तेग बहादुर यहां आए, तो उन्होंने यहां अपनी साहसिक छाप छोड़ी।

हिंद की चादर गुरु साहब

उन्होंने कहा कि धर्म का तिलक सुरक्षित रहे, लोगों की आस्था पर अत्याचार न हो, इसके लिए गुरु साहब ने सब कुछ न्योछावर कर दिया। आज हिंदुस्तान का जो स्वरूप है, उसमें गुरु साहब जैसे महापुरुषों का ज्ञान और त्याग छिपा हुआ है। आज गुरु साहब को ‘हिंद की चादर’ के रूप में पूजा जाता है।

पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर का किया जिक्र

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि भारत शांति का पुजारी है, हम किसी से बैर नहीं रखते, लेकिन यदि कोई हमारी तरफ बुरी नजर डाले, हमारी संप्रभुता को चुनौती दे या हमारे लोगों पर हमला करे, तो हम मुंहतोड़ जवाब देना भली-भांति जानते हैं।

भारतीय सेना का साहस

पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ भारतीय सेना ने जिस साहस, सटीकता और संयम के साथ यह कार्रवाई की, उसकी देश-विदेश में सराहना हो रही है। यह ऑपरेशन हमारी सेनाओं की क्षमता और सरकार के दृढ़ राजनीतिक इच्छाशक्ति का जीता-जागता प्रमाण है।

