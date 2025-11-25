Shri Guru Tegh Bahadur Ji : पंजाब सरकार ने श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहादत दिवस समारोह में शामिल होने आए श्रद्धालुओं के लिए बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधाओं का प्रबंध किया है। स्वास्थ्य मंत्री डॉ. बलबीर सिंह ने इन शिविरों का दौरा करते हुए व्यवस्थाओं की सराहना की।

विशेष नेत्र शिविर में आंखों की जांच

2000 लोगों को मुफ्त में चश्मे दिए गए और 39 लोगों के मोतियाबिंद का ऑपरेशन बिल्कुल निःशुल्क किया गया

सरकार द्वारा लगाए गए ‘निग्हा लंगर’ नामक विशेष नेत्र शिविर में अब तक 5000 लोगों की आंखों की जांच की गई है। इनमें से 2000 लोगों को मुफ्त में चश्मे दिए गए और 39 लोगों के मोतियाबिंद का ऑपरेशन बिल्कुल निःशुल्क किया गया। यह पंजाब सरकार की जनता के प्रति संवेदनशीलता को दर्शाता है।

आनंदपुर साहिब में 39 क्लीनिक

आनंदपुर साहिब में 39 आम आदमी क्लीनिक खोले गए हैं, जहां आम जनता को निःशुल्क दवाइयां और जांच की सुविधा मिल रही है। सिर्फ रविवार को ही 1822 मरीजों ने इलाज करवाया और 174 लैब टेस्ट किए गए। यह सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है।

विशेष रक्तदान शिविर आयोजित किए

किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए रोपड़, कीरतपुर साहिब और आनंदपुर साहिब में 24 घंटे इमरजेंसी और क्रिटिकल केयर सेवाएं चालू हैं। इसके अलावा 31 एंबुलेंस (24 बेसिक और 7 एडवांस्ड) लगातार सेवा में तैनात हैं।

पंजाब सरकार ने कार्यक्रम स्थलों पर विशेष रक्तदान शिविर भी आयोजित किए हैं, जहां लोग रक्तदान करके मानवता की सेवा कर सकते हैं। यह पहल समाज में स्वास्थ्य जागरूकता बढ़ाने की दिशा में एक सराहनीय कदम है।

पंजाब सरकार की जन-कल्याणकारी पहल

पंजाब सरकार की यह व्यवस्था दिखाती है कि सरकार आम जनता के स्वास्थ्य को लेकर कितनी गंभीर है। मुफ्त इलाज, दवाइयां, जांच और ऑपरेशन जैसी सुविधाएं गरीब और जरूरतमंद लोगों के लिए किसी वरदान से कम नहीं हैं।

किसी भी चिकित्सीय सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर 98155-88342 पर संपर्क किया जा सकता है। पंजाब सरकार की इस जन-कल्याणकारी पहल की जितनी प्रशंसा की जाए, उतनी कम है। यह व्यवस्था दर्शाती है कि सरकार हर नागरिक के स्वास्थ्य को प्राथमिकता दे रही है।

