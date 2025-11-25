Punjab

पंजाब सरकार की सराहनीय पहल, श्रद्धालुओं के लिए विशेष स्वास्थ्य शिविर, सुविधाओं के विशेष प्रबंध

Karan Panchal25 November 2025 - 11:32 AM
2 minutes read
Shri Guru Tegh Bahadur Ji
पंजाब सरकार की सराहनीय पहल, श्रद्धालुओं के लिए स्वास्थ्य शिविर, सुविधाओं के विशेष प्रबंध

Shri Guru Tegh Bahadur Ji : पंजाब सरकार ने श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहादत दिवस समारोह में शामिल होने आए श्रद्धालुओं के लिए बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधाओं का प्रबंध किया है। स्वास्थ्य मंत्री डॉ. बलबीर सिंह ने इन शिविरों का दौरा करते हुए व्यवस्थाओं की सराहना की।

विशेष नेत्र शिविर में आंखों की जांच

2000 लोगों को मुफ्त में चश्मे दिए गए और 39 लोगों के मोतियाबिंद का ऑपरेशन बिल्कुल निःशुल्क किया गया
सरकार द्वारा लगाए गए ‘निग्हा लंगर’ नामक विशेष नेत्र शिविर में अब तक 5000 लोगों की आंखों की जांच की गई है। इनमें से 2000 लोगों को मुफ्त में चश्मे दिए गए और 39 लोगों के मोतियाबिंद का ऑपरेशन बिल्कुल निःशुल्क किया गया। यह पंजाब सरकार की जनता के प्रति संवेदनशीलता को दर्शाता है।

आनंदपुर साहिब में 39 क्लीनिक

आनंदपुर साहिब में 39 आम आदमी क्लीनिक खोले गए हैं, जहां आम जनता को निःशुल्क दवाइयां और जांच की सुविधा मिल रही है। सिर्फ रविवार को ही 1822 मरीजों ने इलाज करवाया और 174 लैब टेस्ट किए गए। यह सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है।

विशेष रक्तदान शिविर आयोजित किए

किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए रोपड़, कीरतपुर साहिब और आनंदपुर साहिब में 24 घंटे इमरजेंसी और क्रिटिकल केयर सेवाएं चालू हैं। इसके अलावा 31 एंबुलेंस (24 बेसिक और 7 एडवांस्ड) लगातार सेवा में तैनात हैं।
पंजाब सरकार ने कार्यक्रम स्थलों पर विशेष रक्तदान शिविर भी आयोजित किए हैं, जहां लोग रक्तदान करके मानवता की सेवा कर सकते हैं। यह पहल समाज में स्वास्थ्य जागरूकता बढ़ाने की दिशा में एक सराहनीय कदम है।

पंजाब सरकार की जन-कल्याणकारी पहल

पंजाब सरकार की यह व्यवस्था दिखाती है कि सरकार आम जनता के स्वास्थ्य को लेकर कितनी गंभीर है। मुफ्त इलाज, दवाइयां, जांच और ऑपरेशन जैसी सुविधाएं गरीब और जरूरतमंद लोगों के लिए किसी वरदान से कम नहीं हैं।
किसी भी चिकित्सीय सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर 98155-88342 पर संपर्क किया जा सकता है। पंजाब सरकार की इस जन-कल्याणकारी पहल की जितनी प्रशंसा की जाए, उतनी कम है। यह व्यवस्था दर्शाती है कि सरकार हर नागरिक के स्वास्थ्य को प्राथमिकता दे रही है।

ये भी पढ़ें- पंजाब विधानसभा सत्र में तीन जगह धार्मिक स्थल घोषित, ये दुकानें रहेंगी बंद

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Karan Panchal25 November 2025 - 11:32 AM
2 minutes read

Related Articles

Photo of Sri Anandpur Sahib : पंजाब विधानसभा सत्र में तीन जगह धार्मिक स्थल घोषित, ये दुकानें रहेंगी बंद

Sri Anandpur Sahib : पंजाब विधानसभा सत्र में तीन जगह धार्मिक स्थल घोषित, ये दुकानें रहेंगी बंद

24 November 2025 - 5:26 PM
Photo of पंजाब विधानसभा का स्पेशल सेशन चंडीगढ़ से बाहर, हो सकते हैं बड़े ऐलान

पंजाब विधानसभा का स्पेशल सेशन चंडीगढ़ से बाहर, हो सकते हैं बड़े ऐलान

24 November 2025 - 10:50 AM
Photo of श्री आनंदपुर साहिब में शुरू हुआ गुरु तेग बहादुर जी का 350वां शहीदी शताब्दी समारोह

श्री आनंदपुर साहिब में शुरू हुआ गुरु तेग बहादुर जी का 350वां शहीदी शताब्दी समारोह

23 November 2025 - 4:31 PM
Photo of गुरु तेग बहादुर शहीदी दिवस: चंडीगढ़ में अवकाश, पंजाब-हरियाणा में भव्य आयोजन

गुरु तेग बहादुर शहीदी दिवस: चंडीगढ़ में अवकाश, पंजाब-हरियाणा में भव्य आयोजन

23 November 2025 - 9:51 AM
Photo of मशहूर पंजाबी सिंगर का निधन, 37 साल की उम्र में ली आखिरी सांस

मशहूर पंजाबी सिंगर का निधन, 37 साल की उम्र में ली आखिरी सांस

22 November 2025 - 6:51 PM
Photo of गुरु साहिब की शहादत को समर्पित 25 नवंबर को पंजाब सरकार करेगी राज्यव्यापी रक्तदान अभियान की शुरुआत

गुरु साहिब की शहादत को समर्पित 25 नवंबर को पंजाब सरकार करेगी राज्यव्यापी रक्तदान अभियान की शुरुआत

22 November 2025 - 4:03 PM
Photo of श्री आनंदपुर साहिब में 23–25 नवंबर को श्रद्धा, संस्कृति और इतिहास का अद्भुत संगम, तैयारियां चरम पर

श्री आनंदपुर साहिब में 23–25 नवंबर को श्रद्धा, संस्कृति और इतिहास का अद्भुत संगम, तैयारियां चरम पर

21 November 2025 - 3:34 PM
Photo of पंजाब मान सरकार इन एक्शन मोड, PCS अधिकारी को किया सस्पेंड

पंजाब मान सरकार इन एक्शन मोड, PCS अधिकारी को किया सस्पेंड

21 November 2025 - 12:26 PM
Photo of School Holidays : पंजाब में 5 दिन स्कूल की छुट्टियां, ये वजह आई सामने

School Holidays : पंजाब में 5 दिन स्कूल की छुट्टियां, ये वजह आई सामने

21 November 2025 - 11:55 AM
Photo of श्री आनंदपुर साहिब में 350वें शहीदी दिवस की तैयारी पूरी, पंजाब सरकार के आयोजन को लेकर लोगों में उत्साह

श्री आनंदपुर साहिब में 350वें शहीदी दिवस की तैयारी पूरी, पंजाब सरकार के आयोजन को लेकर लोगों में उत्साह

20 November 2025 - 10:31 AM
Back to top button