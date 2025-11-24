Pawan Singh : बॉलीवुड के वरिष्ठ अभिनेता धर्मेंद्र अब हमारे बीच नहीं रहे. सोमवार, 24 नवंबर, 2025 को उनकी मौत की खबर ने फिल्म जगत और उनके चाहने वालों में शोक की लहर पैदा कर दी. लंबे समय से बीमार चल रहे धर्मेंद्र कुछ दिन पहले ही अस्पताल से घर लोटे थे. जहां उनका इलाज चल रहा था. निधन की खबर के बाद उनके चाहने वालों और फिल्म इंडस्ट्री से प्रतिक्रियाएं आने लगी हैं. भोजपुरी अभिनेता और बीजेपी नेता पवन सिंह ने भी उन्हें याद करते हुए शोक व्यक्त किया.
पवन सिंह बोले- ‘मेरा सौभाग्य रहा’
पवन सिंह ने अपने एक्स पोस्ट में लिखा है, “धर्मेन्द्र जी के निधन की खबर ने दिल को अंदर तक झकझोर दिया. ऐसा लग रहा है जैसे पर्दे का नहीं, बल्कि जिंदगी का एक उजाला हमारे बीच से चला गया. मेरा सौभाग्य रहा कि मुझे उनके साथ काम करने का अवसर मिला. सेट पर उनकी ममता, सरलता और इंसानियत आज भी याद करके आंखें नम हो जाती हैं. ईश्वर से प्रार्थना है कि उनकी आत्मा को परम शांति मिले. ॐ शांति ॐ.”
पवन सिंह ने अपने पोस्ट में धर्मेंद्र के साथ एक पुरानी तस्वीर साझा की है. इस तस्वीर में धर्मैंद्र पवन सिंह के कंधे पर हाथ रखे दिखाई दे रहे हैं. जो उनके घनिष्ठ रिश्ते को दर्शाती है.
ये भी पढ़ें- दिल्ली में 25 नवंबर को पब्लिक हॉलिडे, CM रेखा गुप्ता ने किया ऐलान
Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप