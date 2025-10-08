Other States

Himachal Pradesh :
बिलासपुर में बस पर मलबा गिरने से 18 यात्रियों की मौत, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पीएम मोदी ने जताया गहरा दुख, मुआवजे का भी ऐलान

  • बिलासपुर भूस्खलन में बस दुर्घटना, 18 यात्रियों की मौत
  • पीएम मोदी ने परिवारों को 2 लाख रुपये मुआवजा दिया
  • राष्ट्रपति और गृह मंत्री ने गहरा शोक जताया
  • सीएम सुक्खू ने रेस्क्यू तेज करने के निर्देश दिए
  • सरकार ने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की

Himachal Pradesh : हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में एक दर्दनाक हादसे में बस पर मलबा गिरने से 18 यात्रियों की मौत हो चुकी है. घटनास्थल पर राहत-बचाव कार्य जारी है. इस घटना पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दुख जताया है. पीएम मोदी ने कहा कि इस कठिन समय में मेरी संवेदनाएं प्रभावित लोगों और उनके परिवारों के साथ हैं. प्रधानमंत्री कार्यालय ने मृतकों के परिजनों और घायलों के लिए मुआवजे की घोषणा भी की है.

राहत कोष से 2-2 लाख की अनुग्रह राशि

प्रधानमंत्री कार्यालय ने मंगलवार, 7 अक्टूबर, 2025 की शाम को बिलासपुर हादसे को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट साझा किया. इस पोस्ट में पीएम मोदी ने कहा, “हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में हुई दुर्घटना में जनहानि से दुखी हूं. इस कठिन समय में मेरी संवेदनाएं दुर्घटना से प्रभावित लोगों और उनके परिवारों के साथ हैं. घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता है.”

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, “दुर्घटना में हताहत हुए प्रत्येक मृतक के परिजन को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष (PMNRF) से 2-2 लाख रुपये की अनुग्रह राशि और घायलों को 50,000 रुपये दिए जाएंगे.”

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हादसे को लेकर जताई संवेदना

इस भीषण हादसे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी गहरा शोक व्यक्त किया है. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, ” हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में भूस्खलन के कारण हुई बस दुर्घटना में कई लोगों की मृत्यु का समाचार अत्यंत दुखद है. अपने प्रियजनों को खोने वाले परिवारों के प्रति मैं संवेदना व्यक्त करती हूं और घायल हुए लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करती हूं.

गृह मंत्री अमित शाह ने हादसे पर शोक जताया

वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिलासपुर भूस्खलन को लेकर एक्स पर पोस्ट में कहा, “हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में भूस्खलन के कारण हुए बस हादसे से मन अत्यंत दुखी है. NDRF की टीमें घटना स्थल पर पहुंच चुकी हैं और बचाव कार्य में लगीं हैं. इस हादसे में जिन लोगों ने अपनों को खोया है, उनके प्रति संवेदनाएं व्यक्त करता हूं. साथ ही, घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं.”

मुख्यमंत्री सुक्खू ने बिलासपुर हादसे पर दुख जताया

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बिलासपुर में हुई इस दर्दनाक बस दुर्घटना पर गहरा दुख और संवेदना व्यक्त की है, जिसमें करीब 18 लोगों की मौत हो चुकी है और कई अन्य घायल हुए हैं. उन्होंने कहा, “बिलासपुर जिला के झंडूता विधानसभा क्षेत्र के बालूघाट (भल्लू पुल) के पास हुए भीषण भूस्खलन की खबर ने मन को भीतर तक झकझोर दिया है.”

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस भीषण भूस्खलन में एक निजी बस इसके चपेट में आ गई, जिससे 18 लोगों के निधन का दु:खद समाचार मिला है और कई अन्य के मलबे में दबे होने की आशंका है. रेस्क्यू ऑपरेशन युद्ध स्तर पर जारी है. अधिकारियों को पूरी मशीनरी लगाने के निर्देश दिए गए हैं. मैं स्थानीय प्रशासन के संपर्क में हूं और पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन की पल-पल की जानकारी ले रहा हूं. सीएम ने प्रार्थना की कि ईश्वर दिवंगत आत्माओं को शांति दें और शोकाकुल परिवारों को हिम्मत दे. इस कठिन घड़ी में मैं सभी प्रभावित परिवारों के साथ हूं.

