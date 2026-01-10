फटाफट पढ़ें:

कासिमाबाद पहुंचे राजभर, चुनावी बैठक की

पंचायत संग विधानसभा तैयारी के निर्देश

जहुराबाद में 11 हजार मृतक मतदाता

‘एक भारतवर्ष’ बयान पर विपक्ष पर निशाना

ईडी-सीबीआई को बताया स्वतंत्र संस्था

UP News : उत्तर प्रदेश सरकार के पंचायती राज्य मंत्री ओमप्रकाश राजभर शुक्रवार को गाजीपुर के कासिमाबाद पहुंचे. जहां उन्होंने SIR ड्राफ्ट के बाद नए मतदाताओं के नाम बढ़वाने और आने वाले चुनावों को लेकर कार्यकर्ताओं से मीटिंग की. जिसमें उन्होंने कहा कि पंचायत चुनावों के साथ ही अभी से विधानसभा चुनावों की तैयारी शुरू कर दें. ताकि समय रहते लोगों से मिलकर उनकी समस्याओं को समझे.

ओमप्रकाश राजभर ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ‘एक भारतवर्ष’ बयान और पश्चिम बंगाल में ईडी की कार्रवाई पर मीडिया के सवालों का जवाब दिया. उन्होंने ईडी को स्वतंत्र संस्था बताया और कहा कि विपक्ष केवल आरोप लगाता है.

जहुराबाद में करीब 11 हजार मृतक मतदाता मिले

पंचायती राज्य मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि एसआईआर ड्राफ्ट आने के बाद एनडीए के सभी घटक दलों को अपने-अपने क्षेत्र में नए मतदाता को जोड़ने का काम करें जो 6 जनवरी से 6 फरवरी तक चलेगा. इसी जानकारी को देने के लिए कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचा हूं. उन्होंने बताया कि जहुराबाद विधानसभा में करीब 11000 मृतक मतदाता मिले थे.

विपक्ष पर सरकार से असहयोग का आरोप

बता दें कि सीएम योगी ने भारतवर्ष कहा है- जिसमें भारत के साथ ही बांग्लादेश और पाकिस्तान को भी शामिल बताया गया. इस पर राजभर ने कहा कि भारत में ऐसे भी हैं जो बांग्लादेश और पाकिस्तान को चाहते हैं.

पश्चिम बंगाल में प्रवर्तन निदेशालय (ED) की छापेमारी के दौरान सीएम ममता बनर्जी द्वारा फाइल जबरन ले जाने के मामले पर राजभर ने कहा कि ईडी और सीबीआई स्वतंत्र एजेंसी है, और वे स्वतंत्र रूप से काम करती है. उन्होंने कहा कि विपक्ष हमेशा सरकार पर आरोप लगाता है और सरकार का सहयोग करने के बजाय असहयोग कर रहा है.

