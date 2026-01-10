Uttar Pradesh

गाजीपुर पहुंचे ओमप्रकाश राजभर, नए मतदाता जोड़ने और चुनावी तैयारियों को लेकर कार्यकर्ताओं को दिए निर्देश

Ajay Yadav10 January 2026 - 10:34 AM
1 minute read
UP News :
गाजीपुर पहुंचे ओमप्रकाश राजभर, नए मतदाता जोड़ने और चुनावी तैयारियों को लेकर कार्यकर्ताओं को दिए निर्देश

फटाफट पढ़ें:

  • कासिमाबाद पहुंचे राजभर, चुनावी बैठक की
  • पंचायत संग विधानसभा तैयारी के निर्देश
  • जहुराबाद में 11 हजार मृतक मतदाता
  • ‘एक भारतवर्ष’ बयान पर विपक्ष पर निशाना
  • ईडी-सीबीआई को बताया स्वतंत्र संस्था

UP News : उत्तर प्रदेश सरकार के पंचायती राज्य मंत्री ओमप्रकाश राजभर शुक्रवार को गाजीपुर के कासिमाबाद पहुंचे. जहां उन्होंने SIR ड्राफ्ट के बाद नए मतदाताओं के नाम बढ़वाने और आने वाले चुनावों को लेकर कार्यकर्ताओं से मीटिंग की. जिसमें उन्होंने कहा कि पंचायत चुनावों के साथ ही अभी से विधानसभा चुनावों की तैयारी शुरू कर दें. ताकि समय रहते लोगों से मिलकर उनकी समस्याओं को समझे.

ओमप्रकाश राजभर ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ‘एक भारतवर्ष’ बयान और पश्चिम बंगाल में ईडी की कार्रवाई पर मीडिया के सवालों का जवाब दिया. उन्होंने ईडी को स्वतंत्र संस्था बताया और कहा कि विपक्ष केवल आरोप लगाता है.

जहुराबाद में करीब 11 हजार मृतक मतदाता मिले

पंचायती राज्य मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि एसआईआर ड्राफ्ट आने के बाद एनडीए के सभी घटक दलों को अपने-अपने क्षेत्र में नए मतदाता को जोड़ने का काम करें जो 6 जनवरी से 6 फरवरी तक चलेगा. इसी जानकारी को देने के लिए कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचा हूं. उन्होंने बताया कि जहुराबाद विधानसभा में करीब 11000 मृतक मतदाता मिले थे.

विपक्ष पर सरकार से असहयोग का आरोप

बता दें कि सीएम योगी ने भारतवर्ष कहा है- जिसमें भारत के साथ ही बांग्लादेश और पाकिस्तान को भी शामिल बताया गया. इस पर राजभर ने कहा कि भारत में ऐसे भी हैं जो बांग्लादेश और पाकिस्तान को चाहते हैं.

पश्चिम बंगाल में प्रवर्तन निदेशालय (ED) की छापेमारी के दौरान सीएम ममता बनर्जी द्वारा फाइल जबरन ले जाने के मामले पर राजभर ने कहा कि ईडी और सीबीआई स्वतंत्र एजेंसी है, और वे स्वतंत्र रूप से काम करती है. उन्होंने कहा कि विपक्ष हमेशा सरकार पर आरोप लगाता है और सरकार का सहयोग करने के बजाय असहयोग कर रहा है.

ये भी पढ़ें- गुरु साहिब के अपमान पर ‘‘AAP’’ का गुस्सा, कपिल मिश्रा से मांगा इस्तीफा

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Ajay Yadav10 January 2026 - 10:34 AM
1 minute read

Related Articles

Photo of प्रेमानंद महाराज के फ्लैट पर लगी आग, मौके पर मची अफरा-तफरी, ब्रजवासियों में आक्रोश

प्रेमानंद महाराज के फ्लैट पर लगी आग, मौके पर मची अफरा-तफरी, ब्रजवासियों में आक्रोश

11 January 2026 - 1:34 PM
Photo of कक्षा 8 की छात्रा नींद की दवा देकर प्रेमी से मिलने जाती थी, पिता की योजना से पकड़ी गई, युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज

कक्षा 8 की छात्रा नींद की दवा देकर प्रेमी से मिलने जाती थी, पिता की योजना से पकड़ी गई, युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज

11 January 2026 - 12:06 PM
Photo of अयोध्या राम मंदिर : सुरक्षा चूक, कश्मीरी अहमद शेख गिरफ्तार, मानसिक स्वास्थ्य समेत जांच जारी

अयोध्या राम मंदिर : सुरक्षा चूक, कश्मीरी अहमद शेख गिरफ्तार, मानसिक स्वास्थ्य समेत जांच जारी

11 January 2026 - 8:39 AM
Photo of Banda : राइफल क्लब मैदान की नीलामी पर सियासी बवाल, कांग्रेस नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी का बड़ा ऐलान

Banda : राइफल क्लब मैदान की नीलामी पर सियासी बवाल, कांग्रेस नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी का बड़ा ऐलान

10 January 2026 - 6:02 PM
Photo of अयोध्या राम मंदिर परिसर में नमाज पढ़ने की कोशिश, युवक हिरासत में

अयोध्या राम मंदिर परिसर में नमाज पढ़ने की कोशिश, युवक हिरासत में

10 January 2026 - 3:33 PM
Photo of राम नगरी में 15 KM के दायरे में मांस बेचने पर प्रतिबंध, श्रद्धालु व संत समाज में खुशी की लहर

राम नगरी में 15 KM के दायरे में मांस बेचने पर प्रतिबंध, श्रद्धालु व संत समाज में खुशी की लहर

10 January 2026 - 3:05 PM
Photo of कानपुर-लखनऊ हाइवे पर युवतियों का नागिन डांस वीडियो वायरल, पुलिस ने जांच शुरू की

कानपुर-लखनऊ हाइवे पर युवतियों का नागिन डांस वीडियो वायरल, पुलिस ने जांच शुरू की

10 January 2026 - 12:48 PM
Photo of प्यार के लिए आशिया बनी अंशिका, बरेली के आश्रम में मोनू संग हिंदू रीति-रिवाज से रचाई शादी

प्यार के लिए आशिया बनी अंशिका, बरेली के आश्रम में मोनू संग हिंदू रीति-रिवाज से रचाई शादी

10 January 2026 - 11:27 AM
Photo of गाजियाबाद में तंदूर पर थूकने का वीडियो वायरल, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार

गाजियाबाद में तंदूर पर थूकने का वीडियो वायरल, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार

9 January 2026 - 10:29 AM
Photo of सपा के वरिष्ठ नेता विजय सिंह गोंड का निधन, अखिलेश यादव ने जताया शोक

सपा के वरिष्ठ नेता विजय सिंह गोंड का निधन, अखिलेश यादव ने जताया शोक

8 January 2026 - 3:40 PM
Back to top button