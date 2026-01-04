Other Statesबड़ी ख़बरराज्य

ओडिशा के ढेंकनाल जिले में अवैध पत्थर खदान में धमाका, कई मजदूर फंसे, राहत कार्य जारी

Odisha News : ओडिशा के ढेंकनाल जिले में गोपालपुर के पास एक अवैध पत्थर खदान में धमाका हो गया है, जिसमें कई मजदूर फंसे हुए हैं. हादसे में कई मजदूरों के घायल होने की आशंका जताई जा रही है. राहत और बचाव दल मौके पर तेजी से काम कर रहा है. अब तक सरकारी अधिकारियों की ओर से इस घटना पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है.

यह हादसा शनिवार देर रात हुआ. घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय प्रशासन और पुलिस मौके पर पहुंचे और खदान के आसपास इलाके को घेरकर लोगों की आवाजाही रोक दी. राहत और बचाव दल अब यह पता लगाने में जुटा है कि खदान में कितने मजदूर फंसे हैं और उनकी स्थिति कैसी है.

अवैध खनन और राहत-बचाव कार्य जारी

शुरुआती जांच में सामने आया है कि खदान में विस्फोट के लिए आवश्यक अनुमति नहीं ली गई थी और यहां अवैध खनन हो रहा था. स्थानीय अग्निशमन दल, ओडिशा आपदा प्रबंधन टीम, डॉग स्कवायड और विशेष उपकरणों के साथ बचाव कार्य में जुटे हैं ताकि खदान में फंसे मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाला जा सके. ढेंकनाल के जिलाधिकारी और एसपी भी घटना स्थल पर मौजूद हैं.

सरकार से की जांच और सुरक्षा की मांग

पूर्व मुख्यमंत्री और विपक्षी नेता नवीन पटनायक ने सोशल मीडिया पर ढेंकनाल की पत्थर खदान में हुए धमाके और मजदूरों के फंसने की खबर पर गहरा दुख व्यक्त किया, उन्होंने मृतक मजदूरों के परिवारों के प्रति संवेदना जताई और उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना की. पटनायक ने सरकार से हादसे की निष्पक्ष जांच कराने और मजदूरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तत्काल कदम उठाने की मांग की.

