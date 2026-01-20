BJP National President : बिहार सरकार में मंत्री नितिन नबीन को भारतीय जनता पार्टी ने अपने राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करने के बाद अब पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बना दिया है। मंगलवार को दिल्ली स्थित बीजेपी मुख्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम में नितिन नबीन को राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद सौंपा गया। उनके इस पद पर आसीन होने के बाद पार्टी के कई युवा नेताओं में खुशी की लहर है, खासकर मध्य प्रदेश में, जहां नबीन के साथ लंबे समय से जुड़े कई नेता हैं।

मध्य प्रदेश युवा मोर्चा के प्रभारी रहे नितिन नबीन

नितिन नबीन का राजनीतिक सफर बीजेपी के युवा मोर्चा से जुड़ा हुआ है। वे मध्य प्रदेश बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश प्रभारी के तौर पर तीन साल तक कार्यरत रहे, जब इस पद पर उनकी नियुक्ति हुई थी। इस दौरान उन्होंने आदिवासी क्षेत्रों में कई दौरों का नेतृत्व किया और पार्टी की नीतियों को वहां तक पहुँचाने का काम किया। नबीन ने सीमित संसाधनों के बावजूद पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर कई बड़ी बैठकें कीं, जिनमें से एक कट्ठीवाड़ा में हुई कार्यसमिति की बैठक प्रमुख थी, जिसमें उन्होंने सक्रिय भाग लिया।

नितिन नबीन और बीजेपी के नेता रजनीश अग्रवाल की यादें

बीजेपी के वर्तमान प्रदेश मंत्री रजनीश अग्रवाल ने हाल ही में मीडिया से बात करते हुए नितिन नबीन से जुड़ी एक दिलचस्प घटना साझा की। अग्रवाल ने बताया कि, 2011 में उनकी शादी के दौरान नितिन नबीन ने उन्हें पटना से भोपाल तक आने का वादा किया था। न सिर्फ वह शादी में शामिल हुए, बल्कि उन्होंने ही अग्रवाल को घोड़ी पर चढ़ाया, जो उनके बीच की मित्रता और नजदीकी को दर्शाता है।

पार्टी में नया उत्साह और उम्मीदें

नितिन नबीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं में नया उत्साह देखा जा रहा है। उनकी कड़ी मेहनत और पार्टी के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को देखते हुए इस पद के लिए उन्हें चुना गया। मध्य प्रदेश के युवा नेता अब उनसे आगे की दिशा-निर्देशों के लिए उम्मीदें लगाए बैठे हैं, और यह उम्मीद की जा रही है कि नितिन नबीन पार्टी को और मजबूत करेंगे, खासकर युवा मोर्चा के स्तर पर।

