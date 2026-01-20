बड़ी ख़बरराष्ट्रीय

नितिन नबीन बने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, मध्य प्रदेश के युवा नेताओं में खुशी की लहर

Shanti Kumari20 January 2026 - 1:24 PM
2 minutes read
BJP National President

BJP National President : बिहार सरकार में मंत्री नितिन नबीन को भारतीय जनता पार्टी ने अपने राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करने के बाद अब पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बना दिया है। मंगलवार को दिल्ली स्थित बीजेपी मुख्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम में नितिन नबीन को राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद सौंपा गया। उनके इस पद पर आसीन होने के बाद पार्टी के कई युवा नेताओं में खुशी की लहर है, खासकर मध्य प्रदेश में, जहां नबीन के साथ लंबे समय से जुड़े कई नेता हैं।

मध्य प्रदेश युवा मोर्चा के प्रभारी रहे नितिन नबीन

नितिन नबीन का राजनीतिक सफर बीजेपी के युवा मोर्चा से जुड़ा हुआ है। वे मध्य प्रदेश बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश प्रभारी के तौर पर तीन साल तक कार्यरत रहे, जब इस पद पर उनकी नियुक्ति हुई थी। इस दौरान उन्होंने आदिवासी क्षेत्रों में कई दौरों का नेतृत्व किया और पार्टी की नीतियों को वहां तक पहुँचाने का काम किया। नबीन ने सीमित संसाधनों के बावजूद पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर कई बड़ी बैठकें कीं, जिनमें से एक कट्ठीवाड़ा में हुई कार्यसमिति की बैठक प्रमुख थी, जिसमें उन्होंने सक्रिय भाग लिया।

नितिन नबीन और बीजेपी के नेता रजनीश अग्रवाल की यादें

बीजेपी के वर्तमान प्रदेश मंत्री रजनीश अग्रवाल ने हाल ही में मीडिया से बात करते हुए नितिन नबीन से जुड़ी एक दिलचस्प घटना साझा की। अग्रवाल ने बताया कि, 2011 में उनकी शादी के दौरान नितिन नबीन ने उन्हें पटना से भोपाल तक आने का वादा किया था। न सिर्फ वह शादी में शामिल हुए, बल्कि उन्होंने ही अग्रवाल को घोड़ी पर चढ़ाया, जो उनके बीच की मित्रता और नजदीकी को दर्शाता है।

पार्टी में नया उत्साह और उम्मीदें

नितिन नबीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं में नया उत्साह देखा जा रहा है। उनकी कड़ी मेहनत और पार्टी के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को देखते हुए इस पद के लिए उन्हें चुना गया। मध्य प्रदेश के युवा नेता अब उनसे आगे की दिशा-निर्देशों के लिए उम्मीदें लगाए बैठे हैं, और यह उम्मीद की जा रही है कि नितिन नबीन पार्टी को और मजबूत करेंगे, खासकर युवा मोर्चा के स्तर पर।

ये भी पढ़ें – सहारनपुर में 5 लोगों की गोली लगी मिली लाशें, इलाके में मचा हडकंप

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Shanti Kumari20 January 2026 - 1:24 PM
2 minutes read

Related Articles

Photo of दिल्ली-अक्षरधाम एक्सेस कंट्रोल रोड पर एक दर्जन से अधिक गाडियां टकराई, दर्जनों लोग की हालत गंभीर

दिल्ली-अक्षरधाम एक्सेस कंट्रोल रोड पर एक दर्जन से अधिक गाडियां टकराई, दर्जनों लोग की हालत गंभीर

20 January 2026 - 12:21 PM
Photo of सिर्फ ‘‘आप’’ गुजरात में भाजपा को हरा सकती है, कांग्रेस तो भाजपा सरकार से सरकारी ठेके लेती है- केजरीवाल

सिर्फ ‘‘आप’’ गुजरात में भाजपा को हरा सकती है, कांग्रेस तो भाजपा सरकार से सरकारी ठेके लेती है- केजरीवाल

19 January 2026 - 7:27 PM
Photo of गुजरात सर्वे में AAP का धमाल, कांग्रेस को पछाड़ दूसरे नंबर पर जमाया कब्जा, अब बीजेपी की बढ़ी मुश्किलें

गुजरात सर्वे में AAP का धमाल, कांग्रेस को पछाड़ दूसरे नंबर पर जमाया कब्जा, अब बीजेपी की बढ़ी मुश्किलें

19 January 2026 - 5:26 PM
Photo of गुजरात में तेज़ी से बढ़ रहा AAP का ग्राफ, कांग्रेस को पछाड़कर आम आदमी पार्टी बनी दूसरी सबसे बड़ी ताकत

गुजरात में तेज़ी से बढ़ रहा AAP का ग्राफ, कांग्रेस को पछाड़कर आम आदमी पार्टी बनी दूसरी सबसे बड़ी ताकत

19 January 2026 - 2:45 PM
Photo of रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाक-चीन पर साधा निशाना, कहा- हमारा पड़ोसी जरा सिरफिरा…

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाक-चीन पर साधा निशाना, कहा- हमारा पड़ोसी जरा सिरफिरा…

18 January 2026 - 7:51 PM
Photo of ओवैसी का बड़ा बयान, BJP से गठबंधन को किया इनकार, पार्षदों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई

ओवैसी का बड़ा बयान, BJP से गठबंधन को किया इनकार, पार्षदों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई

18 January 2026 - 2:04 PM
Photo of पंजाब पुलिस को बड़ी सफलता, गैंगस्टर गोल्डी बराड़ के वसूली नेटवर्क का भंडाफोड़, 10 गुर्गे हथियारों समेत गिरफ्तार

पंजाब पुलिस को बड़ी सफलता, गैंगस्टर गोल्डी बराड़ के वसूली नेटवर्क का भंडाफोड़, 10 गुर्गे हथियारों समेत गिरफ्तार

18 January 2026 - 12:07 PM
Photo of वंदे भारत ‘स्लीपर’ ट्रेन की मिली सौगात, जानें रूट, किराया समेत पूरी जानकारी

वंदे भारत ‘स्लीपर’ ट्रेन की मिली सौगात, जानें रूट, किराया समेत पूरी जानकारी

17 January 2026 - 4:42 PM
Photo of गणतंत्र दिवस पर देश को दहलाने की फिराक में खालिस्तान और बांग्लादेशी आतंकी, खुफिया विभाग का बड़ा अलर्ट

गणतंत्र दिवस पर देश को दहलाने की फिराक में खालिस्तान और बांग्लादेशी आतंकी, खुफिया विभाग का बड़ा अलर्ट

17 January 2026 - 1:56 PM
Photo of एआर रहमान के बयान पर सियासी और बॉलीवुड विवाद, अखिलेश यादव ने किया समर्थन

एआर रहमान के बयान पर सियासी और बॉलीवुड विवाद, अखिलेश यादव ने किया समर्थन

17 January 2026 - 12:37 PM
Back to top button