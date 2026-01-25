Delhi NCRमौसम

ठंड और कोहरे के बीच राहत की खबर, परेड के दिन नहीं बरसेंगे बादल

Ajay Yadav25 January 2026 - 7:51 AM
2 minutes read
Patna NEET Student Death Case :
NEET छात्रा मौत मामले में FSL रिपोर्ट के बाद पुलिस का बड़ा एक्शन, दो थानाध्यक्ष निलंबित

Delhi-NCR Weather : दिल्ली- NCR में सर्दी अभी जारी है. रविवार के दिन भी मौसम ठंडा रहने की उम्मीद है. भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस से 9 डिग्री और अधिकतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से 19 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है. इसके साथ ही सुबह हल्का कोहरा और धुंध छाई रहेगी, जिससे विजिबिलिटी प्रभावित होगी, हालांकि दिन में धूप निकलने से ठंड का असर कुछ कम पड़ेगा. राहत की बात यह है कि 26 जनवरी को बारिश की संभावना नहीं है.

दिन चढ़ने के साथ आसमान साफ रहेगा, जबकि हल्की ठंडी हवाएं भी चलती रहेंगी. पिछले दिनों हुई बारिश से AQI में कुछ सुधार जरूर हुआ है, लेकिन अभी भी यह सेहत के लिए नुकसानदेह बना हुआ है. कई इलाकों में यह 200 से ऊपर दर्ज किया गया है. इसलिए लोगों को इससे बचकर रहने की सलाह दी गई है.

सुबह-शाम सताएगी कड़ाके की ठंड

मौसम विभाग के अनुसार दिन में धूप निकलने के बावजूद अधिकतम तापमान सामान्य से नीचे ही रहेगा और यह 18 से 19 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया जा सकता है. दोपहर के समय हल्की गर्माहट जरूर महसूस होगी, लेकिन शाम होते ही ठंडी हवाओं का असर शुरू हो जाएगा. वहीं न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस से 9 डिग्री के बीच रहने की संभावना है. ऐसे में सुबह और शाम कड़ाके की ठंड से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है.

बारिश की कोई संभावना नहीं

मौसम विभाग के ताजा अनुमान के मुताबकि 26 जनवरी तक दिल्ली-एनसीआर में बारिश की कोई संभावना नहीं है. पूरे दिन मौसम शुष्क बना रहेगा. गणतंत्र दिवस परेड देखने की तैयारी कर रहे लोगों के लिए यह राहत भरी खबर है. पिछले कुछ दिनों में हुई बारिश के बाद फिलहाल मौसम स्थिर बना हुआ है. हालांकि, 27 जनवरी को एक बार फिर बारिश होने की संभावना जताई गई है.

वाहन चालकों को सावधानी की सलाह

बारिश के बाद भले ही घना कोहरा कम हो गया हो, लेकिन सुबह और शाम के समय अब भी हल्का कोहरा और धुंध बनी हुई है. इसके कारण सुबह 6 बजे से 10 बजे तक दृश्यता प्रभावित रहने की संभावना है. ऐसे में वाहन चालकों को गति सीमा का विशेष ध्यान रखने और सावधानीपूर्वक वाहन चलाने की सलाह दी गई है.

ये भी पढ़ें – यूनुस अपराधियों के गॉडफादर…हमले के बाद बांग्लादेश से भागकर भारत में रह रही एक्ट्रेस ने किया बड़ा खुलासा

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Ajay Yadav25 January 2026 - 7:51 AM
2 minutes read

Related Articles

Photo of दिल्ली में गणतंत्र दिवस पर ट्रैफिक एडवाइजरी जारी, जानें कौन से रास्ते रहेंगे बंद

दिल्ली में गणतंत्र दिवस पर ट्रैफिक एडवाइजरी जारी, जानें कौन से रास्ते रहेंगे बंद

24 January 2026 - 5:06 PM
Photo of दिल्ली डिक्लेरेशन 2026 अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन, लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन में नई दिशा

दिल्ली डिक्लेरेशन 2026 अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन, लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन में नई दिशा

24 January 2026 - 12:11 PM
Photo of दिल्ली में फिर लौटी सर्दी, ठंडी हवाओं और कोहरे ने बढ़ाई ठंड

दिल्ली में फिर लौटी सर्दी, ठंडी हवाओं और कोहरे ने बढ़ाई ठंड

24 January 2026 - 7:48 AM
Photo of School Bomb Threat : नोएडा-अहमदाबाद में स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी, जांच में जुटी पुलिस

School Bomb Threat : नोएडा-अहमदाबाद में स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी, जांच में जुटी पुलिस

23 January 2026 - 11:57 AM
Photo of दिल्ली-NCR और हरियाणा में मौसम का बदला मिजाज: तेज बारिश और 40 किमी/घंटा की हवाओं के साथ IMD का अलर्ट

दिल्ली-NCR और हरियाणा में मौसम का बदला मिजाज: तेज बारिश और 40 किमी/घंटा की हवाओं के साथ IMD का अलर्ट

23 January 2026 - 9:48 AM
Photo of मौसम का बदला मिजाज, दिल्ली-एनसीआर में गरज के साथ हुई बारिश, मौसम विभाग का अलर्ट जारी

मौसम का बदला मिजाज, दिल्ली-एनसीआर में गरज के साथ हुई बारिश, मौसम विभाग का अलर्ट जारी

23 January 2026 - 7:55 AM
Photo of इंजीनियर युवराज की मौत पर NGT सख्त, पांच विभागों को भेजा नोटिस

इंजीनियर युवराज की मौत पर NGT सख्त, पांच विभागों को भेजा नोटिस

22 January 2026 - 6:26 PM
Photo of पश्चिमी विक्षोभ से बदलेगा मौसम, बारिश-ओलावृष्टि से बढ़ेगी ठंड

पश्चिमी विक्षोभ से बदलेगा मौसम, बारिश-ओलावृष्टि से बढ़ेगी ठंड

22 January 2026 - 7:55 AM
Photo of दिल्ली मेट्रो फेज-IV प्रोजेक्ट को मिली मंजूरी, 14630 करोड़ की लागत से होगा तैयार, बढ़ेगी कनेक्टिविटी

दिल्ली मेट्रो फेज-IV प्रोजेक्ट को मिली मंजूरी, 14630 करोड़ की लागत से होगा तैयार, बढ़ेगी कनेक्टिविटी

21 January 2026 - 4:46 PM
Photo of जामिया में कर्मचारी से जातिसूचक गाली और मारपीट का आरोप, प्रोफेसर के खिलाफ SC/ST एक्ट में FIR दर्ज

जामिया में कर्मचारी से जातिसूचक गाली और मारपीट का आरोप, प्रोफेसर के खिलाफ SC/ST एक्ट में FIR दर्ज

21 January 2026 - 11:27 AM
Back to top button