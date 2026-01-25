Delhi-NCR Weather : दिल्ली- NCR में सर्दी अभी जारी है. रविवार के दिन भी मौसम ठंडा रहने की उम्मीद है. भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस से 9 डिग्री और अधिकतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से 19 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है. इसके साथ ही सुबह हल्का कोहरा और धुंध छाई रहेगी, जिससे विजिबिलिटी प्रभावित होगी, हालांकि दिन में धूप निकलने से ठंड का असर कुछ कम पड़ेगा. राहत की बात यह है कि 26 जनवरी को बारिश की संभावना नहीं है.

दिन चढ़ने के साथ आसमान साफ रहेगा, जबकि हल्की ठंडी हवाएं भी चलती रहेंगी. पिछले दिनों हुई बारिश से AQI में कुछ सुधार जरूर हुआ है, लेकिन अभी भी यह सेहत के लिए नुकसानदेह बना हुआ है. कई इलाकों में यह 200 से ऊपर दर्ज किया गया है. इसलिए लोगों को इससे बचकर रहने की सलाह दी गई है.

सुबह-शाम सताएगी कड़ाके की ठंड

मौसम विभाग के अनुसार दिन में धूप निकलने के बावजूद अधिकतम तापमान सामान्य से नीचे ही रहेगा और यह 18 से 19 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया जा सकता है. दोपहर के समय हल्की गर्माहट जरूर महसूस होगी, लेकिन शाम होते ही ठंडी हवाओं का असर शुरू हो जाएगा. वहीं न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस से 9 डिग्री के बीच रहने की संभावना है. ऐसे में सुबह और शाम कड़ाके की ठंड से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है.

बारिश की कोई संभावना नहीं

मौसम विभाग के ताजा अनुमान के मुताबकि 26 जनवरी तक दिल्ली-एनसीआर में बारिश की कोई संभावना नहीं है. पूरे दिन मौसम शुष्क बना रहेगा. गणतंत्र दिवस परेड देखने की तैयारी कर रहे लोगों के लिए यह राहत भरी खबर है. पिछले कुछ दिनों में हुई बारिश के बाद फिलहाल मौसम स्थिर बना हुआ है. हालांकि, 27 जनवरी को एक बार फिर बारिश होने की संभावना जताई गई है.

वाहन चालकों को सावधानी की सलाह

बारिश के बाद भले ही घना कोहरा कम हो गया हो, लेकिन सुबह और शाम के समय अब भी हल्का कोहरा और धुंध बनी हुई है. इसके कारण सुबह 6 बजे से 10 बजे तक दृश्यता प्रभावित रहने की संभावना है. ऐसे में वाहन चालकों को गति सीमा का विशेष ध्यान रखने और सावधानीपूर्वक वाहन चलाने की सलाह दी गई है.

