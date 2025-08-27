Punjabराज्य

राजिंद्रा अस्पताल में भयानक दृश्य: कुत्ते के साथ मिला नवजात का सिर, स्वास्थ्य मंत्री ने तुरंत जांच के आदेश दिए

Amzad Khan27 August 2025 - 12:58 PM
Health Minister Dr Balbir Singh
पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. बलबीर सिंह

Newborn head Incident Rajindra Hospital : पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. बलबीर सिंह ने आज शाम करीब 5:30 बजे पटियाला के राजिंद्रा अस्पताल के वार्ड नंबर 4 के पास एक कुत्ते को बच्चे का सिर लेकर घूमते देखे जाने की घटना की गहराई से जांच के आदेश दिए. इस घटना की जानकारी मिलते ही डॉ. बलबीर सिंह ने अस्पताल अधिकारियों और स्थानीय पुलिस को सभी पहलुओं से मामले की जांच करने के निर्देश दिए. उन्होंने बताया कि बरामद बच्चे का सिर जांच के लिए फॉरेंसिक टीम को सौंप दिया गया है.

कोई नवजात गायब नहीं, हाल ही में तीन बच्चों की मौतें दर्ज

राजिंद्रा अस्पताल के मेडिकल सुपरिंटेंडेंट डॉ. विशाल चोपड़ा की प्रारंभिक रिपोर्ट के अनुसार हाल ही में जन्मे सभी बच्चे वार्डों में मौजूद हैं और अस्पताल से कोई नवजात बच्चा लापता नहीं है. उन्होंने आगे बताया कि हाल ही में अस्पताल में तीन बच्चों की मौतें रिपोर्ट की गई थीं, जिनके शव आवश्यक दस्तावेजी प्रक्रिया और हस्ताक्षरित रिकॉर्ड पूरा करने के बाद उनके परिजनों को सौंप दिए गए थे.

“बाहरी संदिग्ध गतिविधि, गहन जांच जारी”

डॉ. चोपड़ा ने कहा कि प्रारंभिक तौर पर यह घटना अस्पताल के भीतर घटी हुई प्रतीत नहीं होती और पहली नजर में ऐसा लगता है कि किसी ने बाहर से बच्चे के अवशेष अस्पताल परिसर में फेंके हो सकते हैं. उल्लेखनीय है कि इस संबंध में अस्पताल अधिकारियों ने पुलिस को सूचित कर दिया है और मामले के तथ्यों का पता लगाने के लिए विस्तृत जांच जारी है. स्वास्थ्य मंत्री ने आश्वासन दिया कि राज्य सरकार इस मामले को पूरी गंभीरता से ले रही है और यह सुनिश्चित करेगी कि केस की जांच पूरी बारीकी से हो.

यह भी पढ़ें : पंजाब पुलिस की बड़ी सफलता: CM भगवंत मान के अभियान में 4 गैंगस्टर गिरफ्तार, कत्ल की साजिश नाकाम

