Ajay Yadav1 January 2026 - 12:28 PM
Road Accident : नए साल के पहले ही दिन कुल्लू से एक बेहद दुखद खबर सामने आई है. बीती रात भूतनाथ पुल के पास एक भीषण सड़क हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि एक युवती गंभीर रूप से घायल हो गई. घायल को तुरंत कुल्लू अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां उसका इलाज जारी है. हादसे के समय वाहन में कुल चार लोग सवार थे.

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मृतक युवक की पहचान सतपाल के रूप में हुई है, जो कुल्लू का ही रहने वाला था. मृतक लड़कियों की पहचान अभी की जा रही है. बताया जा रहा है कि 31 दिसंबर को सतपाल का जन्मदिन था और वह अपनी दोस्तों के साथ न्यू ईयर और जन्मदिन मनाने के लिए कसौल गया हुआ था.

पैराफिट और ट्रक से टकराकर कार घुसी

बीती रात करीब एक बजे, जब सभी कसौल से लौट रहे थे, उनकी कार भूतनाथ पुल के पास अनियंत्रित होकर पहले पुल के पैराफिट से टकराई और फिर सड़क किनारे खड़े ट्रक के नीचे जा घुसी. टक्कर इतनी तेज थी कि तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक युवती गंभीर रूप से घायल हुई.

हादसे की खबर से इलाके में शोक की लहर

मिली जानकारी के मुताबिक, सतपाल पेशे से टैटू आर्टिस्ट था और उसकी दुकान कुल्लू के अखाड़ा बाजार में थी. हादसे की खबर से इलाके में शोक की लहर दौड़ गई. वहीं, परिवार व दोस्तों का हाल बूरा है. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. आज कुल्लू अस्पताल में तीनों शवों का पोस्टमॉर्टम किया जाएगा, जिसके बाद उन्हें परिजनों को सौंपा जाएंगा. नए साल के जश्न के बीच हुए इस दर्दनाक हादसे ने पूरे इलाके को गमगीन कर दिया है.

