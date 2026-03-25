Chhattisgarhराज्य

नई हवाई कनेक्टिविटी से बस्तर को राहत, जगदलपुर–दिल्ली रूट फिलहाल बंद

Shanti Kumari25 March 2026 - 4:10 PM
1 minute read
Jagdalpur-Raipur flight

Chhattisgarh News : बस्तर क्षेत्र में हवाई संपर्क को मजबूत करने के उद्देश्य से नई फ्लाइट सेवा शुरू की गई है, जिससे यात्रियों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। इस पहल से न केवल आम लोगों की यात्रा आसान होगी, बल्कि व्यापार, पर्यटन और प्रशासनिक गतिविधियों को भी नई रफ्तार मिलेगी।

जगदलपुर से हैदराबाद और रायपुर के बीच सीधी उड़ान

नई व्यवस्था के तहत फ्लाइट सुबह हैदराबाद से उड़ान भरकर Jagdalpur पहुंचती है, जहां से आगे रायपुर के लिए कनेक्टिविटी उपलब्ध कराई गई है। यह रूट यात्रियों को प्रमुख शहरों से जोड़ने में अहम भूमिका निभाएगा।

विस्तृत उड़ान कार्यक्रम

नए शेड्यूल के अनुसार विमान सुबह हैदराबाद से रवाना होकर जगदलपुर पहुंचता है और कुछ समय बाद रायपुर के लिए प्रस्थान करता है। वापसी में भी रायपुर से उड़ान जगदलपुर होते हुए वापस हैदराबाद पहुंचती है। इस रूट से यात्रियों को समय की बचत और बेहतर सुविधा मिलेगी।

बस्तर के लिए बेहतर संपर्क के अवसर

इस नई हवाई सेवा के जरिए बस्तर क्षेत्र का सीधा संपर्क बड़े शहरों से मजबूत होगा। रायपुर के माध्यम से देश के अन्य हिस्सों तक पहुंच आसान हो जाएगी। भविष्य में रीवा जैसे शहरों से भी हवाई कनेक्टिविटी बढ़ने की संभावना जताई जा रही है।

दिल्ली फ्लाइट फिलहाल बंद

दूसरी ओर, एलायंस एयर द्वारा संचालित Jagdalpur–जबलपुर–दिल्ली फ्लाइट को फिलहाल बंद कर दिया गया है। इस रूट पर आखिरी उड़ान के बाद संचालन अस्थायी रूप से रोक दिया गया है, जिससे यात्रियों को कुछ असुविधा का सामना करना पड़ सकता है।

यात्रियों को वैकल्पिक विकल्पों की जरूरत

दिल्ली रूट बंद होने के बावजूद नई फ्लाइट सेवा के जरिए क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को मजबूत करने की कोशिश की जा रही है। आने वाले समय में हवाई सेवाओं के विस्तार से यात्रियों को और अधिक विकल्प मिलने की उम्मीद है।

ये भी पढ़ें- हर चीज खाने पर बनती है गैस? जानिए कारण, बचाव और असरदार घरेलू उपाय

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Shanti Kumari25 March 2026 - 4:10 PM
1 minute read

Related Articles

Photo of तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026, AIADMK ने 23 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की

तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026, AIADMK ने 23 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की

25 March 2026 - 3:46 PM
Photo of हरियाणा दुष्कर्म मामले पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, पुलिस और बाल कल्याण समिति को लगाई फटकार

हरियाणा दुष्कर्म मामले पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, पुलिस और बाल कल्याण समिति को लगाई फटकार

25 March 2026 - 3:30 PM
Photo of नासिक में गॉडमैन अशोक खरात के घर SIT ने की छापेमारी, हथियार और संदिग्ध कारतूस बरामद

नासिक में गॉडमैन अशोक खरात के घर SIT ने की छापेमारी, हथियार और संदिग्ध कारतूस बरामद

25 March 2026 - 3:28 PM
Photo of कुल्लू में अवैध तरीके से घूमती दिखी विदेशी महिला, पुलिस ने ली हिरासत में

कुल्लू में अवैध तरीके से घूमती दिखी विदेशी महिला, पुलिस ने ली हिरासत में

25 March 2026 - 2:32 PM
Photo of दुर्ग में दर्दनाक सड़क हादसा, धमधा इलाके में बस और बाइक की टक्कर, दो की मौत

दुर्ग में दर्दनाक सड़क हादसा, धमधा इलाके में बस और बाइक की टक्कर, दो की मौत

25 March 2026 - 2:29 PM
Photo of गुजरात में पारित हुआ समान नागरिक संहिता कानून, कांग्रेस ने किया विरोध

गुजरात में पारित हुआ समान नागरिक संहिता कानून, कांग्रेस ने किया विरोध

25 March 2026 - 1:10 PM
Photo of गुजरात विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पारित, उत्तराखंड के बाद बना दूसरा राज्य

गुजरात विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पारित, उत्तराखंड के बाद बना दूसरा राज्य

25 March 2026 - 1:04 PM
Photo of जयपुर में सड़क हादसे में एक्टर हर्षिक कालिया की मौत, काम से लौटते वक्त हुआ हादसा

जयपुर में सड़क हादसे में एक्टर हर्षिक कालिया की मौत, काम से लौटते वक्त हुआ हादसा

25 March 2026 - 12:18 PM
Photo of कैबिनेट विस्तार के बाद धामी सरकार की पहली बैठक आज, नए मंत्रियों का हुआ स्वागत

कैबिनेट विस्तार के बाद धामी सरकार की पहली बैठक आज, नए मंत्रियों का हुआ स्वागत

25 March 2026 - 11:46 AM
Photo of हरदीप सिंह मुंडियन ने 14 उम्मीदवारों को सहानुभूति आधार पर सौंपे नियुक्ति पत्र

हरदीप सिंह मुंडियन ने 14 उम्मीदवारों को सहानुभूति आधार पर सौंपे नियुक्ति पत्र

25 March 2026 - 10:24 AM
Back to top button