Chhattisgarh News : बस्तर क्षेत्र में हवाई संपर्क को मजबूत करने के उद्देश्य से नई फ्लाइट सेवा शुरू की गई है, जिससे यात्रियों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। इस पहल से न केवल आम लोगों की यात्रा आसान होगी, बल्कि व्यापार, पर्यटन और प्रशासनिक गतिविधियों को भी नई रफ्तार मिलेगी।

जगदलपुर से हैदराबाद और रायपुर के बीच सीधी उड़ान

नई व्यवस्था के तहत फ्लाइट सुबह हैदराबाद से उड़ान भरकर Jagdalpur पहुंचती है, जहां से आगे रायपुर के लिए कनेक्टिविटी उपलब्ध कराई गई है। यह रूट यात्रियों को प्रमुख शहरों से जोड़ने में अहम भूमिका निभाएगा।

विस्तृत उड़ान कार्यक्रम

नए शेड्यूल के अनुसार विमान सुबह हैदराबाद से रवाना होकर जगदलपुर पहुंचता है और कुछ समय बाद रायपुर के लिए प्रस्थान करता है। वापसी में भी रायपुर से उड़ान जगदलपुर होते हुए वापस हैदराबाद पहुंचती है। इस रूट से यात्रियों को समय की बचत और बेहतर सुविधा मिलेगी।

बस्तर के लिए बेहतर संपर्क के अवसर

इस नई हवाई सेवा के जरिए बस्तर क्षेत्र का सीधा संपर्क बड़े शहरों से मजबूत होगा। रायपुर के माध्यम से देश के अन्य हिस्सों तक पहुंच आसान हो जाएगी। भविष्य में रीवा जैसे शहरों से भी हवाई कनेक्टिविटी बढ़ने की संभावना जताई जा रही है।

दिल्ली फ्लाइट फिलहाल बंद

दूसरी ओर, एलायंस एयर द्वारा संचालित Jagdalpur–जबलपुर–दिल्ली फ्लाइट को फिलहाल बंद कर दिया गया है। इस रूट पर आखिरी उड़ान के बाद संचालन अस्थायी रूप से रोक दिया गया है, जिससे यात्रियों को कुछ असुविधा का सामना करना पड़ सकता है।

यात्रियों को वैकल्पिक विकल्पों की जरूरत

दिल्ली रूट बंद होने के बावजूद नई फ्लाइट सेवा के जरिए क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को मजबूत करने की कोशिश की जा रही है। आने वाले समय में हवाई सेवाओं के विस्तार से यात्रियों को और अधिक विकल्प मिलने की उम्मीद है।

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