हरजोत सिंह बैंस ने किया वरिष्ठ पत्रकार नलिन आचार्या के निधन पर गहरा शोक व्यक्त

Shanti Kumari17 November 2025 - 3:44 PM
Nalin Acharya Death

Chandigarh : पंजाब के सूचना एवं लोक संपर्क मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने वरिष्ठ पत्रकार श्री नलिन आचार्या के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। श्री नलिन, जो 67 वर्ष के थे, का आज सुबह निधन हो गया। वे “हिम प्रभा” अख़बार के मालिक और संपादक थे। वे चंडीगढ़ प्रेस क्लब के पूर्व प्रधान भी रह चुके थे। उनके परिवार में पत्नी, एक पुत्र, पुत्रवधू और पोते-पोतियाँ हैं।

बैंस ने नलिन के कार्यों को किया याद

अपने शोक संदेश में बैंस ने पत्रकारिता, धार्मिक तथा सामाजिक गतिविधियों के क्षेत्र में श्री नलिन आचार्या के बहुमुखी योगदान को याद किया। उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ प्रेस क्लब की अध्यक्षता और “हिम प्रभा” में उनके सटीक नेतृत्व ने एक अमिट छाप छोड़ी है।

परिवार के प्रति व्यक्त की संवेदना

दुखी परिवार और रिश्तेदारों के प्रति अपनी संवेदनाएँ व्यक्त करते हुए हरजोत सिंह बैंस ने परमात्मा से प्रार्थना की कि वह दिवंगत आत्मा को अपने चरणों में शाश्वत स्थान दें और परिवार को इस अपूरणीय क्षति को सहन करने की शक्ति प्रदान करें।

