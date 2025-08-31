फटाफट पढ़ें

Delhi Weather Today : दिल्ली में आज कई इलाकों में भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है. मौसम विभाग के अनुसार, ईस्ट दिल्ली, सेंट्रल दिल्ली, साउथ ईस्ट दिल्ली और शाहदरा जैसे क्षेत्रों में तेज बारिश होने की संभावना है. इसके साथ ही यह अनुमान जताया गया है कि दिल्ली-एनसीआर में देर रात तक बादल छाए रह सकते हैं. और गरज के साथ हल्की बारिश हो सकती है.

इसके अलावा, जलभराव के कारण कई क्षेत्रों में यातायात बाधित होने की आशंका है. ऐसे में प्रशासन ने लोगों से सावधानी बरतने और यात्रा के दौरान सतर्क रहने की अपील की है.

अधिकतम तापमान 31-33 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा

बीते दिन के मौसम की बात करें तो शनिवार, 30 अगस्त को दिल्ली में न्यूनतम तापमान 23.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. जो सामान्य से 2.7 डिग्री सेल्सियस कम रहा. मौसम विभाग के मुताबिक, रविवार यानी आज 31 अगस्त को अधिकतम तापमान करीब 33 डिग्री सेल्सियस तक पंहुचने की संभावना है.

आईएमडी के अनुसार, अगले पांच दिन तक दिल्ली में मानसून एक्टिव रहने की संभावना है. रविवार, 31 अगस्त को तड़के आसमान में बादल छाए रहेंगे और हल्की से मध्यम बारिश/गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है. अधिकतम तापमान 31-33 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा.

