Delhi NCRमौसम

दिल्ली में अगले पांच दिन तक सक्रिय रहेगा मानसून, आज तेज बारिश का अलर्ट

Ajay Yadav31 August 2025 - 7:44 AM
1 minute read
Delhi Weather Today :
दिल्ली में अगले पांच दिन तक सक्रिय रहेगा मानसून, आज तेज बारिश का अलर्ट

फटाफट पढ़ें

  • दिल्ली में बारिश का अलर्ट जारी
  • कई इलाकों में तेज बारिश संभव
  • बादल और हल्की बौछारें रहेंगी
  • जलभराव से ट्रैफिक पर असर
  • तापमान 33°C तक पहुँच सकता

Delhi Weather Today : दिल्ली में आज कई इलाकों में भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है. मौसम विभाग के अनुसार, ईस्ट दिल्ली, सेंट्रल दिल्ली, साउथ ईस्ट दिल्ली और शाहदरा जैसे क्षेत्रों में तेज बारिश होने की संभावना है. इसके साथ ही यह अनुमान जताया गया है कि दिल्ली-एनसीआर में देर रात तक बादल छाए रह सकते हैं. और गरज के साथ हल्की बारिश हो सकती है.

इसके अलावा, जलभराव के कारण कई क्षेत्रों में यातायात बाधित होने की आशंका है. ऐसे में प्रशासन ने लोगों से सावधानी बरतने और यात्रा के दौरान सतर्क रहने की अपील की है.

अधिकतम तापमान 31-33 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा

बीते दिन के मौसम की बात करें तो शनिवार, 30 अगस्त को दिल्ली में न्यूनतम तापमान 23.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. जो सामान्य से 2.7 डिग्री सेल्सियस कम रहा. मौसम विभाग के मुताबिक, रविवार यानी आज 31 अगस्त को अधिकतम तापमान करीब 33 डिग्री सेल्सियस तक पंहुचने की संभावना है.

आईएमडी के अनुसार, अगले पांच दिन तक दिल्ली में मानसून एक्टिव रहने की संभावना है. रविवार, 31 अगस्त को तड़के आसमान में बादल छाए रहेंगे और हल्की से मध्यम बारिश/गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है. अधिकतम तापमान 31-33 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा.

यह भी पढ़ें : फर्जी केस, ट्रंप की टैरिफ और बिजली संकट: केजरीवाल का BJP सरकार पर वार, कहा- सर कटा देंगे, समझौता नहीं करेंगे

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Ajay Yadav31 August 2025 - 7:44 AM
1 minute read

Related Articles

Photo of कालकाजी मंदिर में सेवादार की हत्या के मामले पर AAP ने सरकार को घेरा, आतिशी ने सीएम को लिखा पत्र, मांगा इस्तीफा

कालकाजी मंदिर में सेवादार की हत्या के मामले पर AAP ने सरकार को घेरा, आतिशी ने सीएम को लिखा पत्र, मांगा इस्तीफा

30 August 2025 - 7:23 PM
Photo of दिल्ली में चार इंजन की भाजपा सरकार होने के बावजूद कानून व्यवस्था का बुरा हाल, अपराधियों के हौसले बुलंद : आप नेता अनिल झा

दिल्ली में चार इंजन की भाजपा सरकार होने के बावजूद कानून व्यवस्था का बुरा हाल, अपराधियों के हौसले बुलंद : आप नेता अनिल झा

30 August 2025 - 4:43 PM
Photo of दिल्ली-NCR में बारिश से मौसम सुहाना, तापमान में गिरावट, 30 अगस्त को गरज के साथ बारिश की संभावना

दिल्ली-NCR में बारिश से मौसम सुहाना, तापमान में गिरावट, 30 अगस्त को गरज के साथ बारिश की संभावना

29 August 2025 - 11:19 AM
Photo of फर्जी केस, ट्रंप की टैरिफ और बिजली संकट: केजरीवाल का BJP सरकार पर वार, कहा- सर कटा देंगे, समझौता नहीं करेंगे

फर्जी केस, ट्रंप की टैरिफ और बिजली संकट: केजरीवाल का BJP सरकार पर वार, कहा- सर कटा देंगे, समझौता नहीं करेंगे

28 August 2025 - 10:16 PM
Photo of अमेरिकी कपास पर इंपोर्ट ड्यूटी माफ, 7 सितंबर को मोदी सरकार के फैसले के खिलाफ “आप” की गुजरात में जनसभा : अरविंद केजरीवाल

अमेरिकी कपास पर इंपोर्ट ड्यूटी माफ, 7 सितंबर को मोदी सरकार के फैसले के खिलाफ “आप” की गुजरात में जनसभा : अरविंद केजरीवाल

28 August 2025 - 6:32 PM
Photo of दिल्ली-NCR में मौसम ने ली करवट, बारिश, बादलों और ठंडी हवाओं से गर्मी से राहत

दिल्ली-NCR में मौसम ने ली करवट, बारिश, बादलों और ठंडी हवाओं से गर्मी से राहत

28 August 2025 - 7:56 AM
Photo of ED ने 19-20 घंटे तक मेरे घर पर छापेमारी की, कुछ नहीं मिला : AAP के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज

ED ने 19-20 घंटे तक मेरे घर पर छापेमारी की, कुछ नहीं मिला : AAP के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज

27 August 2025 - 7:31 PM
Photo of सौरभ भारद्वाज से मिले मनीष सिसोदिया, दिया जोरदार समर्थन, कहा- पीएम मोदी को दिखानी ही पड़ेगी डिग्री

सौरभ भारद्वाज से मिले मनीष सिसोदिया, दिया जोरदार समर्थन, कहा- पीएम मोदी को दिखानी ही पड़ेगी डिग्री

27 August 2025 - 5:44 PM
Photo of सौरभ भारद्वाज के घर ईडी की रेड पर भड़कीं आतिशी, PM मोदी की फर्जी डिग्री के मामले से ध्यान भटका रही BJP

सौरभ भारद्वाज के घर ईडी की रेड पर भड़कीं आतिशी, PM मोदी की फर्जी डिग्री के मामले से ध्यान भटका रही BJP

26 August 2025 - 5:56 PM
Photo of पूरा मामला फर्जी है, जिस समय का हवाला दिया जा रहा है, उस समय सौरभ भारद्वाज मंत्री भी नहीं थे : AAP की राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़

पूरा मामला फर्जी है, जिस समय का हवाला दिया जा रहा है, उस समय सौरभ भारद्वाज मंत्री भी नहीं थे : AAP की राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़

26 August 2025 - 5:37 PM
Back to top button