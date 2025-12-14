Punjab

मोहाली की दो लड़कियां भारतीय वायुसेना में फ्लाइंग ऑफिसर के रूप में हुईं शामिल

Karan Panchal14 December 2025 - 11:30 AM
2 minutes read
Punjab News

Punjab News : मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने लड़कियों की आकांक्षाओं को पूरा करने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हुए, माई भागो आर्म्ड फोर्सेज़ प्रिपरेटरी इंस्टिट्यूट (AFPI) फॉर गर्ल्स, एसएएस नगर (मोहाली) ने एक शानदार सफलता हासिल की है।

लड़कियों ने संस्थान का नाम रोशन किया

इस संस्थान की दो पूर्व छात्राएं चरनप्रीत कौर और महक दहिया भारतीय वायुसेना में फ्लाइंग ऑफिसर के रूप में शामिल हुई हैं। दोनों छात्राओं ने आज एयर फोर्स अकादमी, डुंडीगल (हैदराबाद) से सफलतापूर्वक पास आउट होकर अपने संस्थान का नाम रोशन किया।

उन्हें प्रभावशाली पासिंग आउट परेड के दौरान भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया, जिसकी समीक्षा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, पीवीएसएम, यूवाईएसएम, एवीएसएम, एसएम, वीएसएम द्वारा की गई।

प्रशासनिक शाखा में किया गया शामिल

फ्लाइंग ऑफिसर चरणप्रीत कौर के पिता हरमिंदर सिंह बनवैत एक ड्राइवर हैं और कुराली, एस.ए.एस. नगर के निवासी हैं, जबकि फ्लाइंग ऑफिसर महक दहिया के पिता अनिल कुमार दहिया एक सरकारी अध्यापक हैं और एस.ए.एस. नगर के निवासी हैं। फ्लाइंग ऑफिसर चरनप्रीत कौर को प्रशासनिक शाखा में शामिल किया गया है, जबकि फ्लाइंग ऑफिसर महक दहिया को वायुसेना की लेखा शाखा में नियुक्त किया गया है।

अमन अरोड़ा ने दी बधाई

पंजाब के रोजगार सृजन, कौशल विकास एवं प्रशिक्षण मंत्री अमन अरोड़ा ने फ्लाइंग ऑफिसर चरनप्रीत कौर और महक दहिया को उनकी इस शानदार उपलब्धि के लिए बधाई देते हुए कहा कि उनकी सफलता पंजाब की अन्य लड़कियों को रक्षा सेवाओं में करियर बनाने के लिए प्रेरित करेगी।

लड़कियों के लिए एनडीए प्रिपरेटरी विंग

उल्लेखनीय है कि पंजाब सरकार द्वारा जुलाई 2023 में माई भागो एएफपीआई में लड़कियों के लिए एक एनडीए प्रिपरेटरी विंग भी स्थापित किया गया था, जिसका तीसरा बैच इस समय प्रशिक्षणाधीन है। यह भी उल्लेखनीय है कि एक नए ब्लॉक जिसका नाम फील्ड मार्शल एसएचएफजे मानेकशॉ के नाम पर रखा गया है, का उद्घाटन नवंबर 2025 में किया गया था।

उज्ज्वल भविष्य की दी शुभकामनाएं

माई भागो एएफपीआई के निदेशक मेजर जनरल जसबीर सिंह संधू, एवीएसएम (सेवानिवृत्त) ने दोनों पूर्व छात्राओं के भारतीय वायुसेना में फ्लाइंग ऑफिसर के रूप में शामिल होने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि यह उपलब्धि राज्य सरकार के सशस्त्र बलों में अधिक से अधिक लड़कियों को शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करने के प्रयासों को बल देगी। उन्होंने दोनों महिला अधिकारियों को भारतीय वायुसेना में उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दीं।

ये भी पढ़ें- एमआरएसएएफपीआई के पांच पूर्व कैडेट भारतीय सशस्त्र सेनाओं में अधिकारी बने, पंजाब का नाम रोशन

