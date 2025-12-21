फटाफट पढ़ें:

UP News : उत्तर प्रदेश में कोडीन युक्त कफ सिरप के अवैध कारोबार को लेकर मत्स्य पालन विभाग के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने शनिवार 20 दिसंबर को विपक्ष की भूमिका पर गंभीर चिंता जताई. संजय निषाद ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव से अपील की कि इस संवेदनशील मामले पर राजनीति करने की बजाय वे अपना स्पष्टीकरण दें.

कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में यूपी सरकार प्रदेश में मादक पदार्थों और दवाओं के अवैध कारोबार तथा संगठित अपराध को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी. इसके बावजूद, उन्होंने इस मामले में विपक्ष की भूमिका को बेहद चिंताजनक बताया.

कोडीन कफ सिरप सिंडीकेट से तस्वीर चर्चा में

मंत्री संजय निषाद ने आरोप लगाया कि विपक्ष इस गंभीर मामले की जांच में सहयोग करने के बजाय जातिगत राजनीति की आड़ में सच्चाई से बचने की कोशिश कर रहा है, उन्होंने कहा कि कोडीन कफ सिरप सिंडीकेट से जुड़े लोगों के साथ समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष की तस्वीर सामने आना सामान्य घटना नहीं है.

संजय निषाद ने कहा कि इस मामले में अखिलेश यादव की चुप्पी समझ से परे है और उन्हें जनता के सामने स्पष्ट जवाब देना चाहिए. उन्होंने कहा कि तस्वीर सामने आने के बाद कोई स्पष्टीकरण न देना कई सवाल खड़े करता है.

अखिलेश यादव की चुप्पी पर सवाल

मंत्री संजय निषाद ने कहा कि तमिलनाडु में बनी कोडीन कफ सिरप से बच्चों की मौत की खबरें सामने आई हैं. उन्होंने कहा कि इस गंभीर मामले पर अखिलेश यादव की चुप्पी उनकी भूमिका पर सवाल उठाती है.

कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने साफ कहा, “मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि यह विषय राजनीति का नहीं है, बल्कि युवाओं और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य के मामला है. उन्हें जांच में सहयोग करना चाहिए, न कि राजनीति. उत्तर प्रदेश सरकार का रुख पूरी तरह से स्पष्ट है कि माफिया चाहें कोई भी हो, उनका राजनीतिक संरक्षण कितना भी बड़ा क्यों न हो, कानून से कोई बचेगा नहीं.”

