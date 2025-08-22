Punjab

कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह मुंडियां ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत और विशेष गिरदावरी के आदेश दिए

  • फसल नुकसान की भरपाई के लिए गिरदावरी शुरू
  • मंत्री समूह राहत कार्यों की निगरानी कर रहा है
  • कपूरथला में राहत के लिए दो करोड़ रुपये जारी
  • बांधों को मजबूत करने के लिए विशेष मुहिम
  • प्रभावितों को राशन, दवा और पानी उपलब्ध

Punjab News : पंजाब के राजस्व, पुनर्वास एवं आपदा प्रबंधन मंत्री हरदीप सिंह मुंडियां ने आज बताया कि राज्य सरकार ने दरियाओं में पानी का स्तर बढ़ने से प्रभावित फसलों और अन्य नुकसान की भरपाई के लिए विशेष गिरदावरी के आदेश जारी कर दिए हैं.

सुल्तानपुर लोधी के प्रभावित गांवों बाऊपुर जदीद और सांगरां में पीड़ित परिवारों से मुलाकात के दौरान हरदीप सिंह मुंडियां ने बताया कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने फसलों के नुकसान की भरपाई के लिए मुआवजा प्रक्रिया शुरू कर दी है. उन्होंने कहा कि डिप्टी कमिश्नरों को आदेश दिए गए हैं कि पानी घटते ही जल्द से जल्द विशेष गिरदावरी पूरी कर रिपोर्ट पेश करें ताकि प्रभावित लोगों को उनका बनता मुआवजा समय पर दिया जा सके.

सरकार राहत कार्यों को युद्धस्तर पर आगे बढ़ा रही

राजस्व मंत्री ने बताया कि पानी से प्रभावित प्रमुख जिलों कपूरथला, तरन तारन, फिरोजपुर और फाजिल्का में राहत कार्यों की निगरानी मंत्री समूह द्वारा की जा रही है. कैबिनेट मंत्रियों द्वारा विभिन्न जिलों का दौरा कर जहां प्रभावित लोगों से मुलाकात की जा रही है, वहीं राहत कार्यों पर लगातार नजर रखी जा रही है. उन्होंने आगे कहा कि कपूरथला जिले में राहत कार्यों के लिए 2 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं ताकि प्रभावित लोगों को राशन, पीने का पानी, दवाइयाँ और पशुधन की देखभाल जैसी जरूरी सुविधाएँ युद्धस्तर पर मुहैया कराई जा सकें.

धुसी बांध फिलहाल पूरी तरह सुरक्षित

एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि बाढ़ रोकू प्रबंधों के तहत राज्यभर में धुसी बांधों और एडवांस बांधों को और मजबूत करने के लिए विशेष मुहिम चलाई जाएगी, उन्होंने कहा कि वर्तमान में धुसी बांध पूरी तरह सुरक्षित हैं. कैबिनेट मंत्री ने नाव के माध्यम से प्रभावित लोगों तक पहुँचकर उनकी समस्याएँ सुनीं और उनकी मांग के अनुसार प्रभावित इलाकों में एसडीआरएफ की और टीमें तैनात करने के आदेश दिए ताकि राहत कार्यों में कोई रुकावट न आए, उन्होंने प्रभावित लोगों को सूखा राशन, दवाइयाँ और पीने का पानी भी उपलब्ध करवाया.

प्रभावित क्षेत्रों में फॉगिंग और स्वास्थ्य जांच सुनिश्चित करें

हरदीप सिंह मुंडियां ने प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रभावित क्षेत्रों में लगातार फॉगिंग सुनिश्चित की जाए. साथ ही लोगों को त्वचा रोगों और जलजनित बीमारियों से बचाव के प्रति जागरूक करने और स्वास्थ्य विभाग की टीमों द्वारा नियमित स्वास्थ्य जांच सुनिश्चित करने के आदेश भी दिए. पशुधन की देखभाल पर विशेष ध्यान देने के आदेश देते हुए मुंडियां ने कहा कि वेटरनरी डॉक्टर प्रभावित गांवों और डेरों में जाकर पशुओं की जांच करें.

पंजाब सरकार इस कठिन समय में उनके साथ खड़ी

प्रभावित लोगों के हौसले को सलाम करते हुए मुंडियां ने उन्हें आश्वस्त किया कि पंजाब सरकार इस कठिन समय में उनके साथ खड़ी है और हर संभव मदद उपलब्ध करवाई जाएगी. इससे पहले उन्होंने रेस्ट हाउस में प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक कर डैमों से छोड़े जा रहे पानी और दरियाओं में बहाव के बारे में जानकारी हासिल की. इस अवसर पर डिप्टी कमिश्नर अमित कुमार पंचाल, नगर सुधार ट्रस्ट कपूरथला के चेयरमैन एवं आम आदमी पार्टी के हलका इंचार्ज सज्जन सिंह चीमा, एसएसपी गौरव तूरा तथा अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद थे.

