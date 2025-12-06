फटाफट पढ़ें:

मायावती ने बाबा साहेब को श्रद्धांजलि दी

बहुजनों के ‘अच्छे दिन’ पर सवाल उठाया

बसपा सरकार के कदमों को याद किया

रुपये की गिरावट पर चिंता जताई

बीएसपी कार्यकर्ताओं ने श्रद्धांजलि दी

UP News : अम्बेडकर परिनिर्वाण दिवस पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने नई दिल्ली स्थित अपने आवास पर बाबा साहेब को श्रद्धांजलि अर्पित की और सवाल उठाया कि बहुजनों के आत्मसंम्मान से जुड़े ‘अच्छे दिन ‘ अब तक क्यों नहीं आए.

मायावती ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस और बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की जयंती और पुण्यतिथि पर हमेशा यह सवाल उठता रहेगा कि बहुजनों के आत्म-सम्मान और स्वाभिमान से जुड़े ‘अच्छे दिन’ कब आएंगे, उन्होंने कहा कि मौजूदा परिस्थितियों में अम्बेडकर के मार्ग पर चलना सबसे बड़ी जरूरत है.

बसपा के ऐतिहासिक कदम याद किए

मायावती ने कहा कि आज भी बहुजन समाज को वह सम्मान, समनता और अधिकार नहीं मिले, जिनकी कल्पना बाबा साहेब ने संविधान बनाते समय की थी, उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस और अम्बेडकर जयंती जैसे अवसरों पर यह सवाल बार-बार उठता है कि सामाजिक न्याय पर आधारित असली ‘अच्छे दिन’ कब आएंगे. साथ ही उन्होंने याद दिलाया कि यूपी में बसपा सरकारों के दौरान बहुजन समाज के उत्थान और सम्मान के लिए कई ऐतिहासिक कदम उठाए गए थे.

रुपये के अवमूल्यन पर मायावती की चिंता

मायावती ने हाल में रुपये के भारी अवमूल्यन पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि यह केवल आर्थिक नहीं बल्कि राजनीतिक और राष्ट्रीय मुद्दा है. उन्होंने सरकार से कहा कि आर्थिक सलाहकारों पर निर्भर रहने के बजाय खुद हस्तक्षेप करें और रुपये की गिरावट रोकने के ठोस कदम उठाएं. साथ ही उन्होंने बहुजनों से वोटर लिस्ट पुनरीक्षण ( SIR) में सक्रिय भागीदारी करने की अपील की, ताकि हर योग्य व्यक्ति लोकतांत्रिक अधिकारों का प्रयोग कर सके.

बीएसपी कार्यकर्ताओं ने अम्बेडकर को श्रद्धांजलि दी

देशभर में बीएसपी कार्यकर्ताओं और आम लोगों ने अम्बेडकर को याद कर श्रद्धा व्यक्त की. लखनऊ के अम्बेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल और नोएडा दलित प्रेरणा स्थल पर भारी भीड़ उमड़ी. मायावती ने कहा कि जातिवादी पार्टियां बहुजन हितों के मार्ग में बड़ी बाधा हैं और सत्ता की ‘मास्टर चाबी’ हासिल करने से रोकने के लिए लगातार राजनीतिक हथकंडे अपनाए जा रहे हैं. नोएडा में आकाश आनन्द ने भी बाबा साहेब को श्रद्धासुमन अर्पित किए.

