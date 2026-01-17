राजनीति

मराठी समुदाय को सम्मान नहीं मिलने तक जारी रहेगी लड़ाई’, BMC चुनाव के बाद शिवसेना UBT की पहली प्रतिक्रिया

Shanti Kumari17 January 2026 - 1:15 PM
1 minute read
Uddhav Thackeray

Uddhav Thackeray : महाराष्ट्र नगर निकाय (BMC) चुनावों के बाद शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) ने अपनी पहली प्रतिक्रिया दी. पार्टी ने संकेत दिया कि महाराष्ट्र की राजनीतिक लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है और तब तक जारी रहेगी जब तक मराठी समुदाय को उसका हक का सम्मान नहीं मिल जाता.

शिवसेना (UBT) ने  एक्स पर पोस्ट में कहा, “यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है. यह तब तक जारी रहेगी जब तक मराठी व्यक्ति को वह सम्मान नहीं मिल जाता जिसका वह हकदार है!”

बीजेपी-शिवसेना (शिंदे गुट) गठबंधन को बड़ी जीत

BMC चुनावों में बीजेपी-शिवसेना (एकनाथ शिंदे गुट) गठबंधन को बड़ी जीत मिली, जबकि शिवसेना (UBT) और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) पीछे रह गए. चुनाव आयोग और BMC के आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, बीजेपी ने 89 सीटें जीतकर 11,79,273 वोट हासिल किए, जो कुल वोटों का 21.58 प्रतिशत है. जीतने वाले उम्मीदवारों में बीजेपी का वोट शेयर 45.22 प्रतिशत रहा, जिससे वह नगर निकाय की सबसे बड़ी पार्टी बन गई. उसके गठबंधन सहयोगी, शिवसेना (एकनाथ शिंदे गुट) ने 29 सीटें जीतीं और 2,73,326 वोट हासिल किए, जो कुल वोटों का 5 प्रतिशत है. कुल मिलाकर, बीजेपी-शिंदे गुट गठबंधन BMC में सबसे बड़े ब्लॉक के रूप में उभरा.”

गठबंधन में शामिल MNS ने 6 सीटें हासिल कीं

“वहीं, MNS के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ रही शिवसेना (UBT) ने 65 सीटें जीतीं. UBT को कुल 7,17,736 वोट मिले, जो कुल वोटों का 13.13% हैं. गठबंधन में शामिल MNS ने 6 सीटें हासिल कीं और 74,946 वोट (1.37%) प्राप्त किए.

अन्य पार्टियों में, ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) ने 68,072 वोटों के साथ 8 सीटें जीतीं. नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी (NCP) को तीन सीटें मिलीं, समाजवादी पार्टी ने 2 सीटें हासिल कीं, जबकि NCP (शरदचंद्र पवार) ने 1 सीट पर जीत दर्ज की.”

ये भी पढ़ें – "साडे बुज़ुर्ग, साडा माण" अभियान का दूसरा चरण शुरु, बुज़ुर्गों को द्वार पर मिलेंगी स्वास्थ्य, कल्याण और सामाजिक सुरक्षा सेवाएं

