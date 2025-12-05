राष्ट्रीय

मेट्रो ट्रेन के आगे कूदा शख्स, हॉस्पिटल पहुंचने से पहले मौत, जांच में जुटी पुलिस

Karan Panchal5 December 2025 - 2:16 PM
Metro Accident
मेट्रो ट्रेन के आगे कूदा शख्स, हॉस्पिटल पहुंचने से पहले मौत, जांच में जुटी पुलिस

Metro Accident : बेंगलुरु मेट्रो के केंगेरी मेट्रो स्टेशन पर दर्दनाक हादसा हुआ है। मेट्रो ट्रेन के सामने एक व्यक्ति कूद गया, जिसके बाद से पर्पल लाइन पर मेट्रो सर्विस प्रभावित हुईं। जानकारी के मुताबिक शख्स स्टेशन पर मेट्रो का वेट कर रहा था। जैसे ही मेट्रो आई, वह अचानक ट्रैक पर कूद गया। इस हादसे में व्यक्ति की मौत हो गई। आनन-फानन में सुरक्षाकर्मी मौके पर पहुंचे।

बेंगलुरु मेट्रो का X पोस्ट

बेंगलुरु मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BMRCL) ने X पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘सुबह 9:40 बजे तक ज्ञान भारती और चल्लाघट्टा के बीच की सेवाएं पूरी तरह से बहाल कर दी गई हैं। अब पूरे पर्पल लाइन पर ट्रेन संचालन सामान्य समय-सारणी के अनुसार हो रहा है।

पर्पल लाइन पर मेट्रो सेवाएं प्रभावित

मेट्रो अधिकारियों की ओर से मृतक की पहचान की जा रही है। पुलिस के मुताबिक मृतक की उम्र 35 से 40 साल हो सकती है। जांच पड़ताल में कोई पहचान पत्र आदि नहीं मिला है। उसके पास से एक मोबाइल फोन और कुछ कैश मिला है।

