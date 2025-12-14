Uttar Pradesh

यूपी में कफ सिरप तस्करी पर बड़ी कार्रवाई, एफएसडीए ने दो फर्मों के लाइसेंस रद्द किए

Ajay Yadav14 December 2025 - 2:15 PM
2 minutes read
UP News :
यूपी में कफ सिरप तस्करी पर बड़ी कार्रवाई, एफएसडीए ने दो फर्मों के लाइसेंस रद्द किए

UP News : उत्तर प्रदेश में कफ सिरप की अवैध तस्करी के मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है. एफएसडीए ने विभोर राणा और उसके भाई विशाल की फर्मों का लाइसेंस रद्द कर दिया. यह कार्रवाई लखनऊ में पकड़े गए उस नेटवर्क के संबंध में उठाया गया है, जिसके जरिए कप सिरप की तस्करी यूपी के अलावा अन्य राज्यों और बांग्लादेश तक की जा रही थी. ये मामला इसलिए अहम है क्योंकि यह ड्रग्स नियंत्रण और सीमा पार अवैध कारोबार से जुड़ा है.

कई राज्यों तक फैले तार

एफएसडीए के मुताबिक, विभोर राणा के नाम से पंजीकृत जीआर ट्रेडिंग और उसके भाई विशाल द्वारा संचालित एवट हेल्थ केयर का लाइसेंस तत्काल प्रभाव से रद्द किया गया है. जांच के दौरान इन फर्मों की सप्लाई चेन, खरीद-फरोख्त के रिकॉर्ड और वितरण व्यवस्था में गंभीर खामियां सामने आईं. अधिकारियों का कहना है कि दास्तावेजों की वैधता की आड़ में कोडीन युक्त कफ सिरप की बड़ी खेप कई राज्यों में भेजी गई. लखनऊ से संचालित इस नेटवर्क के लिंक पश्चिम बंगाल, असम, उत्तराखंड, बिहार और बांग्लादेश तक जुड़े होने के संकेत मिले हैं. लाइसेंस रद्द किए जाने को आगे की आपराधिक कार्रवाई की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है.

एसटीएफ की गिरफ्तारी और पूछताछ जारी

यूपी एसटीएफ ने 12 नवंबर को विभोर, विशाल, सचिन और बिट्टू को हिरासत में लिया था. इसके बाद से आलोक सिंह और अमित सिंह टाटा से लगातार पूछताछ की जा रही है. जांच एजेंसियां वित्तीय लेनदेन, परिवहन मार्गों और गोदामों से जुड़े सुरागों को जोड़ने में जुटी हैं. सूत्रों के अनुसार, पूछताछ के दौरान कई नए नामों और ठिकानों का खुलासा हुआ है. वहीं, पूरे मामले की जिम्मेदारी शुभम जायसवाल पर डाले जाने की बात सामने आ रही है, जबकि उसने खुद को बेगुनाह बताया है. एजेंसियां बयानों और दस्तावेजों का आपस में मिलान कर जांच को आगे बढ़ा रही हैं.

आय–संपत्ति में असमानता पर एजेंसियों की जांच

सूत्रों के मुताबिक, आलोक सिंह पिछले तीन साल में करीब 20 करोड़ रुपये की लागत से बने एक आलीशान बंगले के निर्माण पर हुए खर्च का संतोषजनक हिसाब नहीं दे सका है. जांच के दौरान उसकी घोषित आय और अर्जित संपत्तियों के बीच असमानता सामने आई है. एफएसडीए और एसटीएफ मिलकर बैंक खातों, अचल संपत्तियों और संबंधित कंपनियों के दस्तावेजों की गहन जांच कर रही हैं. अधिकारियों का कहना है कि इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों पर भी जल्द कार्रवाई की जाएगी. इस कदम को राज्य में नशीली दवाओं की तस्करी के खिलाफ बड़ी और निर्णायक कार्रवाई माना जा रहा है.

यह भी पढ़ें “सरकार का जुमला और लोकतंत्र पर हमला” कहते हुए पल्लवी पटेल ने SIR फॉर्म भरने से किया इनकार

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Ajay Yadav14 December 2025 - 2:15 PM
2 minutes read

Related Articles

Photo of नदवा दारुल उलूम कॉलेज : प्रिंसिपल समेत 4 के खिलाफ FIR, हॉस्टल में फिलीपींस नागरिक ठहराने का आरोप

नदवा दारुल उलूम कॉलेज : प्रिंसिपल समेत 4 के खिलाफ FIR, हॉस्टल में फिलीपींस नागरिक ठहराने का आरोप

14 December 2025 - 11:47 AM
Photo of Stray Dogs: पागल कुत्ते ने मचाया आतंक, एक ही दिन में 49 लोगों पर किया हमला, दहशत में लोग

Stray Dogs: पागल कुत्ते ने मचाया आतंक, एक ही दिन में 49 लोगों पर किया हमला, दहशत में लोग

13 December 2025 - 5:50 PM
Photo of पंकज चौधरी ने यूपी बीजेपी अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल किया, CM योगी बने प्रस्तावक

पंकज चौधरी ने यूपी बीजेपी अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल किया, CM योगी बने प्रस्तावक

13 December 2025 - 3:36 PM
Photo of दिल्ली-उत्तर प्रदेश में कोहरे के कारण सड़क हादसे, ग्रेटर नोएडा और अमरोहा में कई घायल

दिल्ली-उत्तर प्रदेश में कोहरे के कारण सड़क हादसे, ग्रेटर नोएडा और अमरोहा में कई घायल

13 December 2025 - 1:06 PM
Photo of केशव प्रसाद मौर्य ने भाजपा संगठन और मोदी नेतृत्व को सराहा, 2027 में बड़ी जीत का दावा

केशव प्रसाद मौर्य ने भाजपा संगठन और मोदी नेतृत्व को सराहा, 2027 में बड़ी जीत का दावा

13 December 2025 - 12:24 PM
Photo of लखनऊ में डिप्टी सीएम के आवास से फर्जीवाड़ा करने वाला युवक गिरफ्तार

लखनऊ में डिप्टी सीएम के आवास से फर्जीवाड़ा करने वाला युवक गिरफ्तार

12 December 2025 - 2:55 PM
Photo of उत्तर प्रदेश में हड़तालों पर 6 महीने की रोक, ESMA 1966 के तहत आदेश जारी

उत्तर प्रदेश में हड़तालों पर 6 महीने की रोक, ESMA 1966 के तहत आदेश जारी

12 December 2025 - 12:43 PM
Photo of सीएम योगी ने अवैध नशे के सौदागरों की तोड़ी कमर, झारखंड, हरियाणा, हिमाचल से जुटाए सुबूत, फिर सबसे बड़ा क्रैक डाउन

सीएम योगी ने अवैध नशे के सौदागरों की तोड़ी कमर, झारखंड, हरियाणा, हिमाचल से जुटाए सुबूत, फिर सबसे बड़ा क्रैक डाउन

11 December 2025 - 5:52 PM
Photo of आजम खान को जेल से बड़ी राहत, कोर्ट ने किया दोषमुक्त, 8 साल पुराना है मामला

आजम खान को जेल से बड़ी राहत, कोर्ट ने किया दोषमुक्त, 8 साल पुराना है मामला

11 December 2025 - 1:44 PM
Photo of बाराबंकी हादसा : तेज रफ्तार कार से टकराई वैगनआर, सिपाही की पत्नी और चार बच्चों की मौत

बाराबंकी हादसा : तेज रफ्तार कार से टकराई वैगनआर, सिपाही की पत्नी और चार बच्चों की मौत

11 December 2025 - 1:10 PM
Back to top button