Maharashtra Accident News : महाराष्ट्र के सोलापुर जिले के बारशी तालुका के पांगरी गांव में एक भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें एक कार और ट्रक की टक्कर के कारण 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई. मिली जानकारी के अनुसार, यह हादसा तब हुआ जब शादी के बाद नवविवाहित जोड़ा अपने परिवार के साथ तुलजापुर स्थित देवदर्शन जा रहा था. घटना की खबर से पूरा इलाका दहशत में है.

जानकारी के अनुसार, बारशी तालुका के पांगरी गांव के पास जांभलबेट पुल पर कार और मालट्रक की आमने-सामने टक्कर में कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई. इस हादसे में गौतम कांबले, जया कांबले, संजय वाघमारे, सारिका वाघमारे और एक अन्य महिला की मौके पर ही मौत हो गई.

पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया

अनिकेत गौतम कांबले और मेघना अनिकेत कांबले की केवल 4 दिन पहले शादी हुई थी. हादसे में नवविवाहित दंपति गंभीर रूप से घायल हो गए. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायल जोड़े को बारशी के एक निजी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया.

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, अनिकेत और मेघना की शादी 26 नवंबर को हुई थी. शादी के बाद परिवार देवदर्शन के लिए तुलजापुर जा रहा था, तभी कार और ट्रक आमने-सामने टकरा गए. हादसे में कार सवार पांच लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि नवविवाहित जोड़ा गंभीर रूप से घायल हो गया.

मुंबई दादर स्टेशन पर एनआरआई महिला की मौत

वहीं, महाराष्ट्र के मुंबई में दादर रेलवे स्टेशन पर एक दुखद हादसा हुआ, जिसमें लंदन से आई 66 वर्षीय एनआरआई महिला की मौत हो गई. महिला प्लेटफॉर्म पर शौचालय ढूंढते समय संतुलन खो बैठीं और ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच फंस गईं, महिला को गंभीर रूप से घायल अवस्था में अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई.

यह भी पढ़ें लुधियाना मैरिज पैलेज फायरिंग मामले में गैंगस्टर अंकुर और साथी गिरफ्तार, शादी में हुई थी दो की मौत

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप