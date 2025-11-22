महाराष्ट्र के ठाणे में तेज रफ्तार कार का कहर, 4 की मौत तीन घायल

Maharashtra Car Accident : महाराष्ट्र के ठाणे में दर्दनाक हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है। कार ने 2 पहिया वाहनों को कुचल दिया। घटना की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कार ड्राइवर को अचानक हार्ट अटैक आने से हादसा हुआ है।

रॉन्ग साइड से आ रही थी कार

वीडियो में देखा जा रहा है कि तेज रफ्तार कार रॉन्ग साइड से आ रही थी। नियंत्रण खोने के बाद कार ने कई दोपहिया वाहनों को टक्कर मार दी। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

Horrible accident in Maharashtra's Thane caught on camera. A Nexon car lost control and rammed into multiple approaching vehicles. Four people, including the driver of the car, lost their lives in the accident. pic.twitter.com/9rd4UKkuVg — Vani Mehrotra (@vani_mehrotra) November 22, 2025

प्रमोद चौबे के नाम पर कार

दुर्घटना में शामिल कार टाटा नेक्सन बताई जा रही है। जिसमें शिवसेना नेता प्रमोद चौबे के नाम पर रजिस्टर्ड है। हादसे के समय उनकी पत्नी सुमन चौबे भी कार में मौजूद थीं। उन्हें हाथ और शरीर के कई हिस्सों में चोटें आई हैं। हादसे के बाद वे कार में फंस गई, जिन्हें स्थानीय लोगों ने बाहर निकाला और पास के अस्पताल में भर्ती कराया।

क्या बोले स्थानीय लोग

स्थानीय लोगों का मानना है कि चालक को अचानक दिल का दौरा पड़ा था, जिससे उसने एक्सीलरेटर दबा दिया। वहीं कुछ का आरोप है कि चालक नशे में था। हालांकि पुलिस ने किसी तरह की कोई पुष्टि नहीं की है फिलहाल मामले की जांच जारी है।