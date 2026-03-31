Madhya Pradesh

मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के विधायकों ने साझा किए विचार, टेक्नोलॉजी और शिक्षा पर हुई चर्चा

Karan Panchal31 March 2026 - 4:39 PM
2 minutes read
MP News
मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के विधायकों ने साझा किए विचार, टेक्नोलॉजी और शिक्षा पर हुई चर्चा

MP News : भोपाल में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के युवा विधायकों का सम्मेलन दो दिन तक चला और इसका समापन हो गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह थे, जिन्होंने मध्य प्रदेश विधानसभा की त्रैमासिक पत्रिका का विमोचन भी किया।

संकल्प के साथ तेजी से तरक्की कर सकता है देश

अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि विकसित भारत का सपना पाने में 66 साल लगे। उन्होंने यह भी बताया कि कई देशों में आज लॉकडाउन जैसे हालात हैं, लेकिन भारत धीरे-धीरे विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है। हरिवंश नारायण सिंह ने कहा कि सही नीतियों और संकल्प के साथ देश तेजी से तरक्की कर सकता है और लोकतंत्र में भी आर्थिक विकास संभव है। हालांकि, कांग्रेस विधायक महेश परमार ने उनके भाषण पर आपत्ति जताई और कहा कि युवा विधायक सम्मेलन में इस तरह का भाषण देना उचित नहीं था।

आधारभूत संरचना जैसे मुद्दों पर साझा किए विचार

विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि सम्मेलन में अलग-अलग विचारधारा के विधायकों ने आपसी मतभेदों से ऊपर उठकर टेक्नोलॉजी, स्वच्छता, सोलर एनर्जी, शिक्षा और आधारभूत संरचना जैसे मुद्दों पर विचार साझा किए। उन्होंने याद दिलाया कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश अलग होने के समय दोनों राज्यों के विधायकों की आंखों में आंसू थे और आज भी दोनों राज्यों के बीच आत्मीयता बनी हुई है।

राजनीति में मर्यादा और अनुशासन

सम्मेलन के पहले दिन मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने विधायकों को संबोधित करते हुए कहा कि जनता के बीच बने रहने के लिए विनम्रता जरूरी है और राजनीति में मर्यादा और अनुशासन बनाए रखना चाहिए। उन्होंने बताया कि भारत 2047 के अमृतकाल की दिशा में बढ़ रहा है और इसके लिए जिम्मेदारी से काम करना होगा।

युवा अपनी सोच से लाए सिस्टम में सुधार

वहीं, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने छात्र संघ चुनावों की बहाली की मांग रखी और कहा कि युवाओं में नेतृत्व की शुरुआत कॉलेज से होती है। उनका मानना है कि लोकतंत्र तभी मजबूत होगा जब युवा अपनी सोच और आवाज़ से सिस्टम में सुधार लाएं। सम्मेलन में तीनों राज्यों के करीब 50 युवा विधायक मौजूद थे। समापन के बाद विधायकों ने उज्जैन जाकर भगवान महाकाल के दर्शन किए।

ये भी पढ़ें- ईरान का होर्मुज स्ट्रेट पर टोल लगाने का फैसला, अमेरिका-इजराइल के जहाजों पर रोक

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Karan Panchal31 March 2026 - 4:39 PM
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