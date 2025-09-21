Punjabराज्य

लुधियाना में किसानों का बवाल: खराब सड़क और अव्यवस्था के खिलाफ टोल प्लाजा किया फ्री

Anup Tiwari21 September 2025 - 5:03 PM
1 minute read
Punjab News
किसानों ने टोल प्लाजा किया फ्री

Punjab News : पंजाब के लुधियाना में लाडोवाल टोल प्लाजा पर रविवार को किसानों ने विरोध प्रदर्शन किया और वहां मौजूद टोल टैक्स को कुछ समय के लिए हटा दिया. भारतीय किसान मजदूर यूनियन के आह्वान पर सैकड़ों किसान दोपहर एक बजे से दो बजे तक टोल प्लाजा पर पहुंचे और इसे वाहनों के लिए मुफ्त करा दिया. इस दौरान हजारों वाहन बिना टोल टैक्स के टोल प्लाजा से गुजरे.

प्रशासनिक अधिकारियों ने कराया शांत

किसानों ने मोटरसाइकिल रैली के माध्यम से टोल प्लाजा पर पहुंचकर प्रदर्शन किया. सुरक्षा के इंतजाम भी कड़े थे. थोड़ी देर बाद प्रशासनिक अधिकारी, जिनमें साहनेवाल की एसडीएम जसनीत कौर और डीसीपी शामिल थे, मौके पर पहुंचे और किसानों को शांत कराया.

सड़क अव्यवस्था के खिलाफ किसानों का प्रतीकात्मक विरोध

यूनियन के प्रधान दिलबाग सिंह ने बताया कि राहों रोड की खराब हालत और दूसरी सड़कों पर अनियंत्रित रेहड़ी फड़ियों की वजह से क्षेत्रवासियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. उन्होंने कहा कि प्रशासन को कई बार इस समस्या से अवगत कराया गया, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया. इसलिए किसानों ने सांकेतिक रूप से टोल प्लाजा को एक घंटे के लिए मुफ्त कराने का निर्णय लिया. उन्होंने चेतावनी दी कि यदि समस्या का समाधान नहीं किया गया तो अगले रविवार को फिर से ऐसा विरोध किया जाएगा.

यह भी पढ़ें : एक ही दिन में 1,100 से अधिक स्वास्थ्य शिविरों में 20,668 मरीजों का इलाज, आशा वर्करों ने 1,471 गाँवों में 20,276 किटें की वितरित

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Anup Tiwari21 September 2025 - 5:03 PM
1 minute read

Related Articles

Photo of H-1B वीजा मुद्दे पर राहुल गांधी के बयान पर भड़के अनिल विज, बोले– मानसिक इलाज कराएं राहुल गांधी

H-1B वीजा मुद्दे पर राहुल गांधी के बयान पर भड़के अनिल विज, बोले– मानसिक इलाज कराएं राहुल गांधी

21 September 2025 - 6:41 PM
Photo of बिहार चुनाव 2025: तेजस्वी यादव का दावा, सीटों पर बनी सहमति, चुनाव आयोग और सरकार पर साधा निशाना

बिहार चुनाव 2025: तेजस्वी यादव का दावा, सीटों पर बनी सहमति, चुनाव आयोग और सरकार पर साधा निशाना

21 September 2025 - 5:30 PM
Photo of जीतू पटवारी ने CM मोहन यादव के बयान पर साधा निशाना, कैलारस शक्कर मिल बंद करने का किया विरोध

जीतू पटवारी ने CM मोहन यादव के बयान पर साधा निशाना, कैलारस शक्कर मिल बंद करने का किया विरोध

21 September 2025 - 3:40 PM
Photo of बहराइच में फिर भेड़िए का कहर: मां की गोद से मासूम को उठाकर ले गया, वन विभाग के हाथ खाली

बहराइच में फिर भेड़िए का कहर: मां की गोद से मासूम को उठाकर ले गया, वन विभाग के हाथ खाली

21 September 2025 - 3:10 PM
Photo of एक ही दिन में 1,100 से अधिक स्वास्थ्य शिविरों में 20,668 मरीजों का इलाज, आशा वर्करों ने 1,471 गाँवों में 20,276 किटें की वितरित

एक ही दिन में 1,100 से अधिक स्वास्थ्य शिविरों में 20,668 मरीजों का इलाज, आशा वर्करों ने 1,471 गाँवों में 20,276 किटें की वितरित

21 September 2025 - 12:59 PM
Photo of यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने मिशन चढ़दी कला को दो करोड़ का योगदान दिया

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने मिशन चढ़दी कला को दो करोड़ का योगदान दिया

21 September 2025 - 10:31 AM
Photo of बाढ़ से प्रभावित जिलों में राहत कैंपों की संख्या में कमी, प्रभावित परिवार लौटे घर

बाढ़ से प्रभावित जिलों में राहत कैंपों की संख्या में कमी, प्रभावित परिवार लौटे घर

21 September 2025 - 9:17 AM
Photo of ‘युद्ध नशों विरुद्ध’ का 203वां दिन: पंजाब पुलिस ने 79 नशा तस्करों को किया गिरफ्तार, भारी मात्रा में हेरोइन और ड्रग मनी बरामद

‘युद्ध नशों विरुद्ध’ का 203वां दिन: पंजाब पुलिस ने 79 नशा तस्करों को किया गिरफ्तार, भारी मात्रा में हेरोइन और ड्रग मनी बरामद

20 September 2025 - 10:39 PM
Photo of पंजाब के ग्रामीण युवाओं को पढ़ाई का नया मंच: तरुनप्रीत सौंद ने दी 278 लाइब्रेरियों की जानकारी, जल्द खुलेंगे और 58

पंजाब के ग्रामीण युवाओं को पढ़ाई का नया मंच: तरुनप्रीत सौंद ने दी 278 लाइब्रेरियों की जानकारी, जल्द खुलेंगे और 58

20 September 2025 - 10:21 PM
Photo of अमृतसर में सीमा पार से संचालित ड्रग तस्करी नेटवर्क का पर्दाफाश, 5 किलोग्राम हेरोइन के साथ एक गिरफ्तार

अमृतसर में सीमा पार से संचालित ड्रग तस्करी नेटवर्क का पर्दाफाश, 5 किलोग्राम हेरोइन के साथ एक गिरफ्तार

20 September 2025 - 8:17 PM
Back to top button