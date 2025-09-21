Punjab News : पंजाब के लुधियाना में लाडोवाल टोल प्लाजा पर रविवार को किसानों ने विरोध प्रदर्शन किया और वहां मौजूद टोल टैक्स को कुछ समय के लिए हटा दिया. भारतीय किसान मजदूर यूनियन के आह्वान पर सैकड़ों किसान दोपहर एक बजे से दो बजे तक टोल प्लाजा पर पहुंचे और इसे वाहनों के लिए मुफ्त करा दिया. इस दौरान हजारों वाहन बिना टोल टैक्स के टोल प्लाजा से गुजरे.

प्रशासनिक अधिकारियों ने कराया शांत

किसानों ने मोटरसाइकिल रैली के माध्यम से टोल प्लाजा पर पहुंचकर प्रदर्शन किया. सुरक्षा के इंतजाम भी कड़े थे. थोड़ी देर बाद प्रशासनिक अधिकारी, जिनमें साहनेवाल की एसडीएम जसनीत कौर और डीसीपी शामिल थे, मौके पर पहुंचे और किसानों को शांत कराया.

सड़क अव्यवस्था के खिलाफ किसानों का प्रतीकात्मक विरोध

यूनियन के प्रधान दिलबाग सिंह ने बताया कि राहों रोड की खराब हालत और दूसरी सड़कों पर अनियंत्रित रेहड़ी फड़ियों की वजह से क्षेत्रवासियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. उन्होंने कहा कि प्रशासन को कई बार इस समस्या से अवगत कराया गया, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया. इसलिए किसानों ने सांकेतिक रूप से टोल प्लाजा को एक घंटे के लिए मुफ्त कराने का निर्णय लिया. उन्होंने चेतावनी दी कि यदि समस्या का समाधान नहीं किया गया तो अगले रविवार को फिर से ऐसा विरोध किया जाएगा.

