Punjab News : सिविल सर्जन पवन कुमार ने जानकारी दी कि दो लोगों को होशियारपुर सिविल अस्पताल में मृत अवस्था में लाया गया, जबकि 18 से 20 घायल व्यक्तियों को अस्पताल में भर्ती किया गया है. उन्होंने यह भी बताया कि गंभीर रूप से झुलसे हुए पांच से छह मरीजों को बेहतर इलाज के लिए दूसरे चिकित्सा संस्थान में भेजा गया है.
पंजाब के होशियारपुर-जालंधर मार्ग पर शुक्रवार रात एक एलपीजी टैंकर में आग लगने से दो लोगों की जान चली गई, जबकि कई अन्य घायल हो गए. पुलिस के अनुसार, आग इतनी तेजी से फैली कि मंडियाला अड्डा क्षेत्र में करीब 15 दुकानों और चार से पांच आवासीय घरों को अपनी चपेट में ले लिया.
टैंकर-कार टक्कर के बाद लगी आग
पुलिस के मुताबिक, यह हादसा रात करीब 10 बजे हुआ. घटना की सूचना मिलते ही जिला उपायुक्त आशिका जैन और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संदीप कुमार मलिक तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे और बचाव कार्य की निगरानी की.
आशिका जैन ने बताया कि प्रारंभिक जांच के अनुसार, टैंकर की एक कार से टक्कर होने के बाद उसमें आग लग गई, उन्होंने कहा कि घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर तुरंत दमकल वाहन और एंबुलेंस भेजी गईं ताकि स्थिति पर काबू पाया जा सके. सिविल सर्जन पवन ने जानकारी दी कि दो लोगों को होशियारपुर सिविल अस्पलात में मृत अवस्था में लाया गया, जबकि 18 से 20 घायल को भर्ती किया गया. उन्होंने यह भी बताया कि गंभीर रूप से झुलसे पांच से छह मरीजों को बेहतर इलाज के लिए दूसरे चिकित्सा संस्थानों में स्थानांतरित किया गया है.
टैंकर-कार टक्कर के बाद गैस रिसाव से हुआ
मंडियाला गांव में आग लगने की घटना के बाद पंजाब के मंत्री रवजोत सिंह मौके पर पहुंचे. उन्होंने हालात को बेहद दुखद बताते हुए कहा कि स्थिति इतनी गंभीर है कि उसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है. उन्होंने कहा कि अभी तक यह पता नहीं चल पाया है कि कितने लोग लापता हैं. लोग कह रहे हैं कि एक टैंकर ने एक कार को टक्कर मार दी, जिसके बाद गैस रिसाव हुआ और जोरदार धमाके के साथ आग फैल गई .
