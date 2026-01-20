Uttar Pradesh

महोबा में प्रेम विवाह बना मुसीबत : नवदंपति को जान से मारने की धमकी, पुलिस से लगाई सुरक्षा की गुहार

Ajay Yadav20 January 2026 - 8:23 AM
2 minutes read
UP News :
UP News : उत्तर प्रदेश के महोबा में 6 साल के प्यार के बाद शादी करना एक नवविवाहित दंपति के लिए मुसीबत बन गया है. सुभाष नगर निवासी निखिल और पूनम ने कोर्ट मैरिज के बाद मंदिर में शादी की, तो लड़की पक्ष के लोग जान के दुश्मन बन गए. दबंगों की धमकी से डरे जोड़े ने वीडियो वायरल कर सुरक्षा की गुहार लगाई है. एसपी के निर्देश पर अब पुलिस मामले की जांच कर रही हैं.

​महोबा के सुभाष नगर मोहल्ले में सात फेरों के बंधन ने खुशियों के बजाय डर पैदा कर दिया है. यहाँ रहने वाले निखिल रैकवार और पूनम कोष्ठा ने समाज की बंदिशों को पीछे छोड़कर अपने 6 साल पुराने प्रेम को शादी के मुकाम तक पहुंचाया. करीब एक साल पहले कोर्ट मैरिज करने के बाद इस जोड़े ने बीती दस जनवरी 2026 को शहर के छोटी चंद्रिका देवी मंदिर में हिंदू रीति-रिवाजों के साथ एक-दूसरे का हाथ थामा.

पूनम ने परिजनों पर गंभीर आरोप लगाए

बता दें कि यह शादी पूनम के परिवार को नागवार गुजरी. नवदंपति का आरोप है कि पूनम के पिता, चाचा और भाई निखिल के घर पहुंचकर पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं. वही, पूनम का कहना है कि उसके परिजन दबंग और अपराधी किस्म के लोग हैं, जिन पर पहले से ही कई मुकदमे दर्ज हैं.

नवविवाहित जोड़े को जान-माल का खतरा

पीड़ित नवविवाहित दंपति ने बताया कि अब उन्हे अपने और अपने ससुराल पक्ष के जीवन पर गहरा संकट नजर आ रहा है.​ जान-माल के खतरे को देखते हुए इस जोड़े ने पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल कर मदद की अपील की और फिर न्याय की उम्मीद में पुलिस अधीक्षक कार्यालय जा पहुंचे.

दोषियों पर कड़ी कार्रवाई के आदेश

एसपी से मुलाकात कर दोनों ने अपनी सुरक्षा की गुहार लगाई है. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक ने तत्काल शहर कोतवाली पुलिस को सुरक्षा प्रदान करने और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं. फिलहाल, निखिल और पूनम पुलिस की सुरक्षा में कोतवाली में मौजूद हैं. पुलिस ने उन्हें हर तरह की मदद का आश्वासन दिया है, लेकिन दबंगों के खौफ की वजह से नवदंपति अब भी डर में जीने को मजबूर है. जिन्हें पुलिस से मदद की उम्मीद है.

