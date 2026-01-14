Other Statesराज्य

पतंग के मांझे ने छीनी जिंदगी : बेटी को आखिरी कॉल के बाद बाइक सवार की मौत

Ajay Yadav14 January 2026 - 3:49 PM
1 minute read
Road Mishap :
पतंग के मांझे ने छीनी जिंदगी : बेटी को आखिरी कॉल के बाद बाइक सवार की मौत

Road Mishap : एक खुशहाल सफर अचानक दुखद घटना में बदल गया. कर्नाटक के बीदर में 48 साल के संजुकुमार होसामनी की जान पतंग के मांझे ने छीन ली. वे बाइक से घर लौट रहे थे जब सड़क पर फंसी पतंग की डोर ने उनका गला काट दिया, उन्होंने दर्द में अपनी बेटी से आखिरी बार बात की और फिर हमेशा के लिए खामोश हो गए.

बीदर जिले के तालमदगी ब्रिज के पास एक दिला देने वाला हादसा हुआ. पुलिस के अनुसार, संजुकुमार बंबुलागी गांव से हुमनाबाद जा रहे थे. बाइक चलाते समय अचानक पतंग का मांझा उनके गले में फंस गया. तेज रफ्तार में मांझे ने उनके गले को गंभीर रूप से घायल कर दिया. गहरी चोट और खून के बीच, संजुकुमार ने अपनी बेटी को फोन किया और दर्द भरे स्वर में कहा, “बेटी, मैं आ रहा हूं…” लेकिन यह कॉल उनकी आखिरी आवाज साबित हुई.

लापरवाही पर परिजनों का गुस्सा बढ़ा

परिजनों का कहना है कि अगर एंबुलेंस समय पर आती, तो शायद संजुकुमार की जान बच सकती थी, उन्होंने बताया कि मदद के इंतजार में कीमती समय निकल गया और संजुकुमार की मौत हो गई. इस लापरवाही ने परिजनों का गुस्सा और बढ़ा दिया.

हादसे के बाद परिजन और स्थानीय लोग सड़क पर आ गए, उन्होंने नायलॉन मांझा पूरी तरह बंद करने की मांग की. वहीं, लोगों का कहना है कि हर साल यह खतरनाक डोर कई लोगों की जान ले लेती है, लेकिन प्रशासन अब तक कोई कड़ा कदम नहीं उठा. भीड़ ने आपातकालीन सेवाओं में सुधार की मांग भी की.

मन्ना एकहेली पुलिस स्टेशन में दर्ज हुआ केस

इस मामले में मन्ना एकहेली पुलिस स्टेशन में केस दर्ज कर लिया गया है. पुलिस ने बताया कि जांच चल रही है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. लेकिन सवाल यह है कि क्या इस कार्रवाई से उन मासूम जानों को बचाया जा सकेगा जो हर साल इस खतरनाक मांझे की वजह से अपनी जान गंवा देती हैं?

ये भी पढ़ें – ट्रंप की पोस्ट से बवाल : वेनेजुएला की सत्ता और तेल पर अमेरिका का दावा

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Ajay Yadav14 January 2026 - 3:49 PM
1 minute read

Related Articles

Photo of बिहार में मकर संक्रांति पर तेजप्रताप यादव के घर दही-चूड़ा भोज में राजनीतिक हलचल

बिहार में मकर संक्रांति पर तेजप्रताप यादव के घर दही-चूड़ा भोज में राजनीतिक हलचल

14 January 2026 - 3:24 PM
Photo of प्रयागराज में रिटायर्ड IAS अधिकारी के बेटे ने की आत्महत्या, 2 महीने पहले हुई थी लव मैरिज शादी

प्रयागराज में रिटायर्ड IAS अधिकारी के बेटे ने की आत्महत्या, 2 महीने पहले हुई थी लव मैरिज शादी

14 January 2026 - 2:47 PM
Photo of 13 दिन बाद अपहृत भाई-बहन सकुशल बरामद, पुलिस की मुस्तैदी से परिवार ने ली राहत की सांस

13 दिन बाद अपहृत भाई-बहन सकुशल बरामद, पुलिस की मुस्तैदी से परिवार ने ली राहत की सांस

14 January 2026 - 2:31 PM
Photo of तीसरे अंतरराष्ट्रीय पंजाबी ओलंपियाड-2025 में छात्रों ने किया शानदार प्रदर्शन, परिणाम घोषित

तीसरे अंतरराष्ट्रीय पंजाबी ओलंपियाड-2025 में छात्रों ने किया शानदार प्रदर्शन, परिणाम घोषित

14 January 2026 - 12:48 PM
Photo of भ्रष्टाचार अधिकारियों के खिलाफ सख्त पंजाब सरकार की सख्त कार्रवाई, सुपरिंटेंडेंट बर्खास्त, तीन अन्य को गंभीर सजा

भ्रष्टाचार अधिकारियों के खिलाफ सख्त पंजाब सरकार की सख्त कार्रवाई, सुपरिंटेंडेंट बर्खास्त, तीन अन्य को गंभीर सजा

14 January 2026 - 12:18 PM
Photo of योजनाबद्ध शहरी विकास को बढ़ावा : PRTPD बोर्ड ने मुख्य मास्टर प्लानों को दी मंजूरी

योजनाबद्ध शहरी विकास को बढ़ावा : PRTPD बोर्ड ने मुख्य मास्टर प्लानों को दी मंजूरी

14 January 2026 - 11:51 AM
Photo of ‘युद्ध नशों विरुद्ध’ : 318वें दिन पंजाब पुलिस ने 2.7 किलोग्राम हेरोइन सहित 68 नशा तस्करों को किया काबू

‘युद्ध नशों विरुद्ध’ : 318वें दिन पंजाब पुलिस ने 2.7 किलोग्राम हेरोइन सहित 68 नशा तस्करों को किया काबू

14 January 2026 - 9:48 AM
Photo of मकर संक्रांति 2026 : 14 या 15 जनवरी? जानें सही तारीख और नियम

मकर संक्रांति 2026 : 14 या 15 जनवरी? जानें सही तारीख और नियम

14 January 2026 - 9:09 AM
Photo of पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड के 21 अस्थायी कर्मचारियों को हरजोत सिंह बैंस ने सौंपे रेगुलराइजेशन सर्टिफिकेट

पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड के 21 अस्थायी कर्मचारियों को हरजोत सिंह बैंस ने सौंपे रेगुलराइजेशन सर्टिफिकेट

13 January 2026 - 12:39 PM
Photo of मशरूम उत्पादन यूनिट पर ₹80,000 तक की सब्सिडी दे रही है पंजाब सरकार, मंत्री मोहिंदर भगत ने दी पूरी जानकारी

मशरूम उत्पादन यूनिट पर ₹80,000 तक की सब्सिडी दे रही है पंजाब सरकार, मंत्री मोहिंदर भगत ने दी पूरी जानकारी

13 January 2026 - 10:32 AM
Back to top button