Road Mishap : एक खुशहाल सफर अचानक दुखद घटना में बदल गया. कर्नाटक के बीदर में 48 साल के संजुकुमार होसामनी की जान पतंग के मांझे ने छीन ली. वे बाइक से घर लौट रहे थे जब सड़क पर फंसी पतंग की डोर ने उनका गला काट दिया, उन्होंने दर्द में अपनी बेटी से आखिरी बार बात की और फिर हमेशा के लिए खामोश हो गए.

बीदर जिले के तालमदगी ब्रिज के पास एक दिला देने वाला हादसा हुआ. पुलिस के अनुसार, संजुकुमार बंबुलागी गांव से हुमनाबाद जा रहे थे. बाइक चलाते समय अचानक पतंग का मांझा उनके गले में फंस गया. तेज रफ्तार में मांझे ने उनके गले को गंभीर रूप से घायल कर दिया. गहरी चोट और खून के बीच, संजुकुमार ने अपनी बेटी को फोन किया और दर्द भरे स्वर में कहा, “बेटी, मैं आ रहा हूं…” लेकिन यह कॉल उनकी आखिरी आवाज साबित हुई.

लापरवाही पर परिजनों का गुस्सा बढ़ा

परिजनों का कहना है कि अगर एंबुलेंस समय पर आती, तो शायद संजुकुमार की जान बच सकती थी, उन्होंने बताया कि मदद के इंतजार में कीमती समय निकल गया और संजुकुमार की मौत हो गई. इस लापरवाही ने परिजनों का गुस्सा और बढ़ा दिया.

हादसे के बाद परिजन और स्थानीय लोग सड़क पर आ गए, उन्होंने नायलॉन मांझा पूरी तरह बंद करने की मांग की. वहीं, लोगों का कहना है कि हर साल यह खतरनाक डोर कई लोगों की जान ले लेती है, लेकिन प्रशासन अब तक कोई कड़ा कदम नहीं उठा. भीड़ ने आपातकालीन सेवाओं में सुधार की मांग भी की.

मन्ना एकहेली पुलिस स्टेशन में दर्ज हुआ केस

इस मामले में मन्ना एकहेली पुलिस स्टेशन में केस दर्ज कर लिया गया है. पुलिस ने बताया कि जांच चल रही है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. लेकिन सवाल यह है कि क्या इस कार्रवाई से उन मासूम जानों को बचाया जा सकेगा जो हर साल इस खतरनाक मांझे की वजह से अपनी जान गंवा देती हैं?

