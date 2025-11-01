Other Statesराज्य

Venkateswara Swamy temple : काशी बुग्गा वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में भगदड़, 9 श्रद्धालुओं की मौत, कई घायल

Shanti Kumari1 November 2025 - 1:22 PM
1 minute read
Venkateswara Swamy temple :
"काशी बुग्गा वेंकटेश्वर मंदिर में भगदड़, 9 श्रद्धालुओं की दर्दनाक मौत

फटाफट पढ़ें

  • श्रीकाकुलम के वेंकटेश्वर मंदिर में भगदड़ मची
  • हादसे में नौ श्रद्धालुओं की मौत हुई
  • कई घायल, कुछ की हालत गंभीर बताई गई
  • प्रशासन ने राहत-बचाव अभियान चलाया
  • जांच के आदेश, भीड़ प्रबंधन पर सवाल उठे

Venkateswara Swamy temple: आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले में शनिवार को काशी काशी बुग्गा वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में भगदड़ की दर्दनाक घटना हुई. इस हादसे में कम से कम 9 श्रद्धालुओं की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हुए हैं. अधिकारियों के अनुसार, घायलों में कुछ की हालत गंभीर है, जिससे मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है.

यह हादसा कार्तिक मास की एकादशी के पावन अवसर पर उस समय हुआ, जब मंदिर में दर्शन के लिए भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे थे. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, मंदिर के प्रवेश द्वार पर अचानक भीड़ का दबाव बढ़ने से अफरा-तफरी मच गई और भगदड़ की स्थिति बन गई. इस दौरान कई श्रद्धालु गिर पड़े और भीड़ के नीचे दब गए.

घायलों का अस्पताल में इलाज

सूचना मिलते ही प्रशासन ने तुरंत राहत और बचाव अभियान शुरू किया. घायलों को पास के सरकारी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है, जहां उनका उपचार जारी है. जिला प्रशासन हालात पर लगातार नजर बनाए हुए है और स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है.

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, सुबह से ही मंदिर में भारी भीड़ जमा हो गई थी और पर्याप्त सुरक्षा प्रबंध न होने के कारण स्थिति नियंत्रण से बाहर हो गई. स्थानीय प्रशासन ने घटना की जांच के आदेश दे दिए हैं और यह पता लगाया जा रहा है कि भीड़ प्रबंधन में गलती कहां हुई.

यह भी पढे़ं http://मोकामा हत्याकांड के बाद सख्त हुआ चुनाव आयोग, अधिकारियों को हथियार जब्त करने और कड़ी निगरानी के निर्देश

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Shanti Kumari1 November 2025 - 1:22 PM
1 minute read

Related Articles

Photo of ब्रेस्ट कैंसर जागरूकता: मंत्री अरोड़ा के मंच पर हिना खान-सीमा बंसल ने साझा की संघर्ष यात्रा, कहा- आत्म-जाँच से बचेगी जान

ब्रेस्ट कैंसर जागरूकता: मंत्री अरोड़ा के मंच पर हिना खान-सीमा बंसल ने साझा की संघर्ष यात्रा, कहा- आत्म-जाँच से बचेगी जान

1 November 2025 - 1:53 PM
Photo of हरपाल सिंह चीमा ने कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान के लिए की 15 यूनियनों से बैठक

हरपाल सिंह चीमा ने कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान के लिए की 15 यूनियनों से बैठक

31 October 2025 - 8:02 PM
Photo of मोहिंद्र भगत का ने महाराजा रणजीत सिंह वार म्यूज़ियम के विकास कार्यों में लाने का दिया आदेश

मोहिंद्र भगत का ने महाराजा रणजीत सिंह वार म्यूज़ियम के विकास कार्यों में लाने का दिया आदेश

31 October 2025 - 7:42 PM
Photo of पंजाब में 19,491 किमी लिंक सड़कों का नवीनीकरण, गुरमीत सिंह खुड्डियां ने दी पूरी जानकारी

पंजाब में 19,491 किमी लिंक सड़कों का नवीनीकरण, गुरमीत सिंह खुड्डियां ने दी पूरी जानकारी

31 October 2025 - 7:08 PM
Photo of “युद्ध नशों के विरुद्ध” के 243वें दिन 76 तस्कर गिरफ्तार, 1.5 लाख रुपये ड्रग मनी और नशीले पदार्थ भी जब्त

“युद्ध नशों के विरुद्ध” के 243वें दिन 76 तस्कर गिरफ्तार, 1.5 लाख रुपये ड्रग मनी और नशीले पदार्थ भी जब्त

31 October 2025 - 6:11 PM
Photo of जनसत्ता दल के संस्थापक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने आज चित्रकूट में मनाया अपना 56वां बर्थडे

जनसत्ता दल के संस्थापक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने आज चित्रकूट में मनाया अपना 56वां बर्थडे

31 October 2025 - 5:33 PM
Photo of वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने शिक्षकों की मांगों पर की अहम बैठक, जायज़ मुद्दों के समाधान का दिया भरोसा

वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने शिक्षकों की मांगों पर की अहम बैठक, जायज़ मुद्दों के समाधान का दिया भरोसा

31 October 2025 - 4:49 PM
Photo of सरहद पार से चल रहे अवैध हथियारों की तस्करी के नेटवर्क का पर्दाफाश, नौ पिस्तौल सहित तीन गिरफ्तार

सरहद पार से चल रहे अवैध हथियारों की तस्करी के नेटवर्क का पर्दाफाश, नौ पिस्तौल सहित तीन गिरफ्तार

31 October 2025 - 4:11 PM
Photo of Bihar Election 2025 : एनडीए का घोषणा पत्र जारी, 25 मुद्दों पर दिया गया फोकस

Bihar Election 2025 : एनडीए का घोषणा पत्र जारी, 25 मुद्दों पर दिया गया फोकस

31 October 2025 - 3:17 PM
Photo of आज से शुरू हुआ 78वां वार्षिक संत समागम, समालखा बनेगा श्रद्धा एवं भक्ति का केन्द्र

आज से शुरू हुआ 78वां वार्षिक संत समागम, समालखा बनेगा श्रद्धा एवं भक्ति का केन्द्र

31 October 2025 - 1:33 PM
Back to top button