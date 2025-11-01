फटाफट पढ़ें

श्रीकाकुलम के वेंकटेश्वर मंदिर में भगदड़ मची

हादसे में नौ श्रद्धालुओं की मौत हुई

कई घायल, कुछ की हालत गंभीर बताई गई

प्रशासन ने राहत-बचाव अभियान चलाया

जांच के आदेश, भीड़ प्रबंधन पर सवाल उठे

Venkateswara Swamy temple: आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले में शनिवार को काशी काशी बुग्गा वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में भगदड़ की दर्दनाक घटना हुई. इस हादसे में कम से कम 9 श्रद्धालुओं की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हुए हैं. अधिकारियों के अनुसार, घायलों में कुछ की हालत गंभीर है, जिससे मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है.

यह हादसा कार्तिक मास की एकादशी के पावन अवसर पर उस समय हुआ, जब मंदिर में दर्शन के लिए भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे थे. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, मंदिर के प्रवेश द्वार पर अचानक भीड़ का दबाव बढ़ने से अफरा-तफरी मच गई और भगदड़ की स्थिति बन गई. इस दौरान कई श्रद्धालु गिर पड़े और भीड़ के नीचे दब गए.

घायलों का अस्पताल में इलाज

सूचना मिलते ही प्रशासन ने तुरंत राहत और बचाव अभियान शुरू किया. घायलों को पास के सरकारी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है, जहां उनका उपचार जारी है. जिला प्रशासन हालात पर लगातार नजर बनाए हुए है और स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है.

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, सुबह से ही मंदिर में भारी भीड़ जमा हो गई थी और पर्याप्त सुरक्षा प्रबंध न होने के कारण स्थिति नियंत्रण से बाहर हो गई. स्थानीय प्रशासन ने घटना की जांच के आदेश दे दिए हैं और यह पता लगाया जा रहा है कि भीड़ प्रबंधन में गलती कहां हुई.

