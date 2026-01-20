Other Statesराज्य

Karnataka DGP :
कर्नाटक DGP रामचंद्र राव सस्पेंड: ऑफिस में कथित अश्लील वीडियो वायरल

फटाफट पढ़ें:

  • कर्नाटक DGP रामचंद्र राव सस्पेंड
  • कथित अश्लील वीडियो वायरल
  • मुख्यमंत्री ने जांच के आदेश दिए
  • राव ने वीडियो को झूठा बताया
  • राव ने गृह मंत्री से मुलाकात की

Karnataka DGP : सोना तस्करी की आरोपी रान्या राव के पिता और डीजीपी रैंक के अधिकारी रामचंद्र राव का अपने ऑफिस में एक आपत्तिजनक कथित वीडियो सामने आने के बाद उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है. इस मामले को लेकर कर्नाटक में भारी बवाल मचा है. हालांकि राव ने अपने ऊपर लगे आरोपों का खंडन करते हुए वीडियो को मनगढ़ंत और झूठा बताया. उन्होंने कहा कि ये मॉर्फ्ड वीडियो है. लोग मुझे निशाना बना रहे हैं.

इस वायरल वीडियो में कथित तौर पर राव को अपने दपतर में वर्दी पहने अलग-अलग महिलाओं को गले लगाते और किस करते हुए दिखाया गया है. वही, सूत्रों का कहना है कि ये दृश्य डीजीपी कार्यालय के अंदर गुप्त रूप से रिकॉर्ड किए गए लगते हैं. इनमें कई मौकों पर अलग-अलग ड्रेस में महिलाएं दिखाई दे रही हैं, जिनके साथ राव ड्यूटी के समय आपत्तिजनक हालत में नजर आ रहे हैं. हालांकि जबरदस्ती के कोई आरोप नहीं लगे हैं.

सीएम ने घटना की जांच के आदेश दिए

यह पूरा विवाद मुख्यमंत्री सिद्धारमैया तक पहुंचा, जिन्होंने वीडियो के वायरल होने के बाद संबंधित विभाग से जानकारी मांगी थी. सूत्रों के मुताबिक सीएम वीडियो को देखने के बाद काफी नाराज थे और उन्होंने पुलिस विभाग के अंदर ऐसी घटना कैसे घट सकती है, इस बारे में पूरी जानकारी मांगी थी. इसके बाद अब आरोपी अधिकारी को सस्पेंड कर दिया गया है. इस घटनाक्रम से राज्य की सिद्धारमैया सरकार बेहद दबाव में थी.

वीडियो को मनगढ़ंत और झूठा बताया

वही, दूसरी तरफ राव ने आरोपों को खारिज करते हुए वीडियो को मनगढ़ंत बताया है. मीडिया से बात करते हुए वरिष्ठ अधिकारी ने दावा किया कि उन्हें जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है. उन्होंने कहा कि मैं आठ साल पहले बेलगावी में था बहुत समय हो गया है. हमने इस बारे में अपने वकील से बात की है और हम कार्रवाई कर रहे हैं. यह हमारे लिए चौंकाने वाला है. ये वीडियो पूरी तरह से झूठा है. मुझे नहीं मालूम कि कुछ हुआ है या नहीं, बिना जांच के यह सामने नहीं आ सकता और इसकी जांच होनी चाहिए. आपको बता दें कि इस पूरे विवाद के बीच राव ने गृह मंत्री से भी मुलाकात की थी.

